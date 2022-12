Arbeitgeber dürfen ihren Beschäftigten mit einer steuerfreien Zahlung von bis zu 3.000 Euro finanziell unter die Arme greifen. Alle Informationen zur Inflationsausgleichsprämie.

Von Bernhard Köstler

Grundsätze zur Inflationsausgleichsprämie

Die Bundesregierung hat nach Möglichkeiten gesucht, wie Steuerzahler angesichts der zweistelligen Inflation und der gestiegenen Energiepreise finanziell entlastet werden können. Ergebnis: Arbeitgeber können Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Einhaltung einiger Voraussetzungen eine steuerfreie und sozialversicherungsfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von bis zu 3.000 Euro zuwenden (§ 3 Nr. 11c Einkommensteuergesetz).

Anwendungszeitraum für neue Inflationsausgleichsprämie

Bereits kurze Zeit, nachdem die Idee zur steuerfreien Inflationsausgleichs­prämie geboren wurde, darf die Zahlung auch schon geleistet werden. Das "Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz", in dem diese Regelung enthalten ist, wurde am 25. Oktober 2022 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Das bedeutet: Die steuerfreie Zahlung in Höhe von bis zu 3.000 Euro kann im Zeitraum vom 26. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2024 geleistet werden.

Praxis-Tipp: Es dürfen je Arbeitgeber in diesem Zeitfenster insgesamt nur 3.000 Euro steuerfreie Inflationsausgleichsprämie an einen Beschäftigten überwiesen werden und nicht 3.000 Euro je Jahr in den Jahren 2022, 2023 und 2024.

Zahlungsmodalitäten

Natürlich sind Zahlungen von 3.000 Euro je Beschäftigtem für viele Handwerksbetriebe absolut unrealistisch und finanziell nicht stemmbar. Doch der Betrag von 3.000 Euro ist nur ein Höchstbetrag. Inhaber von Handwerksbetrieben können ihre Mitarbeiter natürlich auch mit kleineren Beträgen oder mit monatlichen Prämien finanziell unterstützen – je nach Bedarf. Die steuerfreie Prämie kann in Form von Geldzahlungen oder Sachbezügen geleistet werden.

Beispiel: Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren, dass in den nächsten 20 Monaten eine Inflationsausgleichsprämie von 150 Euro im Monat überwiesen wird. Diese Zahlungen sind steuerfrei.

Zusätzlich zum Arbeitslohn

Die Inflationsausgleichsprämie in Höhe von bis zu 3.000 Euro je Beschäftigtem ist nur dann steuerfrei, wenn die Zahlung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet wird. Das bedeutet: Verdient ein Arbeitnehmer brutto 3.000 Euro und nach Vereinbarung der Auszahlung einer Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.000 Euro, beträgt das Bruttogehalt in den nächsten fünf Monaten nur noch 2.800 Euro (sogenannte Gehaltsumwandlung), klappt es mit der Steuerfreiheit nicht. Dasselbe gilt für in der Vergangenheit bereits erarbeiteten Lohn (zum Beispiel Leistungsprämie, Überstundenvergütungen). Diese können nicht einfach in eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie umgewandelt werden.

Anforderungen

Einen Nachweis, ob Mitarbeiter von der Inflation tatsächlich wirtschaftlich negativ betroffen sind, bedarf es nicht. Dem Gehaltszettel oder dem Kontoauszug, der im Lohnkonto aufzubewahren ist, muss jedoch eindeutig zu entnehmen sein, dass es sich bei der Zahlung um eine steuerfreie Inflationsausgleichs­prämie handelt.

Auch Minijobber begünstigt

Eine steuerfreie Inflationsausgleichs­prämie darf auch Minijobbern ausbezahlt werden, ohne dass diese dadurch ihren Minijob-Status verlieren. Hintergrund: Die Inflationsausgleichsprämie ist nicht nur steuer-, sondern auch sozialversicherungsfrei.

Mehrfacher Anspruch bei mehreren Arbeitgebern

Nach dem Gesetz kann die Inflationsausgleichsprämie auch von mehreren Arbeitgebern ausbezahlt werden. Das ist in folgenden Fällen denkbar: Ein Arbeitnehmer hat einen Hauptarbeitgeber und jobbt nebenbei nach Feierabend noch in einem Supermarkt. Theoretisch kann sich der Arbeitnehmer hier über steuerfreie Zahlungen in Höhe von bis zu 6.000 Euro freuen. Dasselbe gilt, wenn ein Arbeitnehmer ab dem 26. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2024 dreimal den Arbeitgeber wechselt. In diesem Fall könnte ihm die Inflationsausgleichs­prämie theoretisch in Höhe von bis zu 9.000 Euro ausbezahlt werden. Ausnahme: In Fällen eines Betriebsübergangs nach § 613a BGB kann die Inflationsausgleichsprämie nicht davor und danach bis zum Höchstbetrag ausbezahlt werden, weil hier insgesamt nur von einem Arbeitgeber auszugehen ist.

Weitere Gehaltsextras, zusätzlich zur Inflationsausgleichsprämie

Wird einem Beschäftigten eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie ausbezahlt, können ihm trotzdem weitere steuerfreie Gehaltsextras zugewendet werden (zum Beispiel Tankgutscheine, Gewährung eines Dienst-Smartphone, Belegschaftsrabatt etc.).

Selbst wenn einem Beschäftigten bis zum 31. März 2022 eine steuerfreie Corona-Prämie in Höhe von bis zu 1.500 Euro ausbezahlt wurde (§ 3 Nr. 11a EStG), hat derselbe Beschäftigte bei Einhaltung der Steuerspielregeln Anspruch auf die neue steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro.

Gesellschafter-Geschäftsführer

Ob sich auch Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH die steuerfreie Inflationsausgleichsprämie bis zum Höchstbetrag von bis zu 3.000 Euro auszahlen dürfen, ist fraglich. Im Rahmen der Corona-Prämie, die bis zu einem Betrag von 1.500 Euro bis 31. März 2022 steuerfrei ausbezahlt werden durfte, stellte sich die Finanzverwaltung auf den Standpunkt, dass es sich hierbei um eine verdeckte Gewinnausschüttung handelt. Das würde bedeuten: Zahlt sich ein Gesellschafter-Geschäftsführer die Inflationsausgleichsprämie aus, erhöht sich das Einkommen der GmbH um den Auszahlungsbetrag und der Gesellschafter muss in Höhe der Auszahlung Kapitalerträge versteuern. Deshalb: Vorerst mit einer steuerfreien Zahlung abwarten, bis sich das Bundesfinanzministerium zur Inflationsausgleichsprämie bei Gesellschafter-Geschäftsführern einer GmbH klar äußert.

Vor Auszahlung der Inflationsausgleichsprämie: Steuerberater kontaktieren

Um sicherzugehen, dass die Inflationsausgleichsprämie tatsächlich steuerfrei ist (also, dass alle Voraussetzungen eingehalten werden), sollte unbedingt der Steuerberater hinzugezogen werden. Denn bei künftigen Lohnsteuerprüfungen dürfte die steuerfreie Inflationsausgleichsprämie im Fokus stehen.