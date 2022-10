Solo-Selbstständige haben es derzeit schwer, an Kredite zu kommen. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass Kreditverhandlungen von ihnen als zunehmend restriktiv empfunden werden – schwieriger als noch zum Beginn des Jahres und vor allem im Vergleich zur Gesamtwirtschaft.

Kleine Unternehmen tun sich derzeit schwer, an Kredite zu kommen. - © fizkes - stock.adobe.com

filter_none WEITERE BEITRÄGE ZU DIESEM ARTIKEL Soloselbstständige: Geschäftsklima pessimistischer als Gesamtwirtschaft

Zwar führen Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen weniger häufig Kreditverhandlungen als große Unternehmen, aber wenn sie es tun, sind die Erfolgsaussichten schlechter. Forscher des Ifo-Instituts haben die Ergebnisse der letzten fünf Quartale der Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindexumfragen in Bezug auf Kreditverhandlungen verglichen und melden dazu, dass Solo-Selbstständige zunehmend Probleme haben, die Banken von ihrer Kreditwürdigkeit zu überzeugen.

Kreditverhandlungen: Solo-Selbstständige haben Probleme

So zeigt diese aktuelle Kreditumfrage, dass derzeit mehr als jeder zweite Solo-Selbstständige Kreditverhandlungen als restriktiv empfindet. Das sind es mehr als doppelt so viele Kleinstunternehmen, die mit diesen Problemen kämpfen, als in der Gesamtwirtschaft. Nach Angaben des Ifo-Instituts waren es 52 Prozent der Solo-Selbstständigen versus 24 Prozent der Gesamtwirtschaft, die von schwierigen Kreditverhandlungen berichten.

Kein kurzfristiger Effekt, sondern eher ein langfristiger Trend. Denn noch im Vorjahr wurde die Hürde für erfolgreiche Kreditverhandlungen als deutlich niedriger

empfunden: 28 Prozent bei den Kleinen versus 17 Prozent bei den

Großen. Außerdem zeigen die Auswertungen, dass der Anteil der Selbstständigen, die Kreditverhandlungen als restriktiv bezeichnen, seit drei Quartalen stetig ansteigt.

Kreditverhandlungen: Viele Hürden für Solo-Selbstständige

Dass die Auflagen für Kleinstkredite insgesamt höher geworden seien in den letzten Jahren, bestätigt auch Matthias Henze, CEO und Mitgründer von Jimdo, in einer Mitteilung zu der aktuellen Auswertung der Umfragen. Das Unternehmen Jimdo gibt die Zahlen in Bezug auf Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen gemeinsam mit dem Ifo-Institut heraus. Matthias Heinze mahnt, dass eigentlich gerade die Kleinen weniger Hürden bräuchten, um an Kredite zu kommen, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und auch Geschäftsideen umsetzen zu können – was oft nicht ohne Anschubfinanzierung gelinge. jtw