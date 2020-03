30.03.2020

Corona-Pandemie Schutzmasken vom Maßschneider: Zwischen Solidarität und Existenzangst

Maßschneider Felix Flechtner näht und verkauft in der Corona-Krise Gesichtsmasken – für diejenigen mit Kunden- oder Patientenkontakt auch zum Selbstkostenpreis. Viele seiner Kollegen wollen ebenso helfen, mit dem Gesichtsschutz aber auch ihre Existenz retten. Dringend benötigte Einnahmen könnte eine gesetzliche Regelung bringen, wie sie jetzt in Österreich eingeführt wurde.

Von Max Frehner

Abendkleider, Tanz-Outfits und jetzt auch Gesichtsmasken. Da im Atelier von Maßschneider Felix Flechtner derzeit keine Anproben möglich sind, kann er lediglich bestehende Aufträge vorbereiten. Ist dazwischen Zeit, näht er Schutzmasken aus doppellagiger Baumwolle. "Mit Nasenbügel und Gummibändern für eine optimale Passform", so der Damenschneider aus Herzogenaurach. Die Masken sind bei 90 Grad waschbar (am besten mit Vollwaschmittel) und können wiederverwendet werden. "Das ist der Beitrag, den ich in der Corona-Krise leisten kann."

Coronavirus-Gesichtsmasken dienen vor allem dem Fremdschutz

Für den medizinischen Bereich sind die Masken ungeeignet, darauf weist Flechtner explizit hin. Bedenken über etwaige Kennzeichnungspflichten, die darüber hinausgehen, konnte er im Gespräch mit der Handwerkskammer Mittelfranken ausräumen. Im privaten Gebrauch können die Masken dennoch sinnvoll sein. So stecken Infizierte ihre Mitmenschen weniger schnell an, da sich ausgestoßene Tröpfchen in der Maske verfangen. Zudem fassen sich Träger von Schutzmasken weniger direkt in das Gesicht. Das Coronavirus kann so von Mund und Nase ferngehalten werden.

"Ich möchte keinen Profit aus der Situation schlagen"

Die Gesichtsmasken produziert Flechtner auf Anfrage. "Ich möchte keinen Profit aus der Situation schlagen, sondern helfen", betont er. Für alle, die wegen ihrer Arbeit täglich Kontakt mit Dritten haben, gibt es die Masken zum Selbstkostenpreis von ca. drei Euro. Flechtner kann es aktuell noch verkraften solidarisch zu sein, er bezieht am Nürnberger Opernhaus ein sicheres Teilzeiteinkommen.

Hohe Umsatzeinbußen: Masken als Existenzretter

Viele seiner selbstständigen Kollegen haben das nicht – und mussten in den vergangenen Wochen teils fast vollständige Umsatzverluste hinnehmen. Für sie sind die Grippeschutzmasken der letzte Strohhalm, an den sie sich jetzt klammern können. "Ich habe schon fast den Eindruck, Maßschneider produzieren derzeit nur noch Schutzmasken", sagt Inge Szoltysik-Sparrer, Vorsitzende des Bundesverbands des Maßschneiderhandwerks. Einige würden dies wie Flechtner aus Solidarität tun, viele aber auch aus Existenznöten. "Die Masken werden teils für zehn bis 15 Euro das Stück verkauft."

Auch Szoltysik-Sparrer habe schon Anfragen erhalten. Eine Kinderarztpraxis möchte die Schutzmasken etwa als Give-away an ihre Patienten weitergeben, damit diese gewappnet sind, sobald der Unterricht wieder beginnt. Die Kreishandwerkerschaft Düsseldorf berichtet von mehr als 1.000 Bestellungen innerhalb von zwei Tagen, die nun von sechs lokalen Ateliers für den Eigenbedarf des Handwerks produziert werden.

Kommt in Deutschland die Maskenpflicht?

Ganz so groß ist die Nachfrage bei Flechtner noch nicht. Er fertigt derzeit überwiegend für Familie und Bekannte. Auch einen Auftrag von einer Physiotherapiepraxis habe er bereits erhalten. Es könnten jedoch schon bald deutlich mehr werden. Denn in Österreich dürfen ab Mitte der Woche Supermärkte nur noch mit Gesichtsmaske betreten werden, vorausgesetzt am Eingang werden entsprechende Masken verkauft. Auch in Deutschland könnten Länder und kommunale Gesundheitsbehörden eine Maskenpflicht beschließen. Sie könnte etwa Teil eines Exit-Plans sein, mit dem das öffentliche Leben wieder hochgefahren wird. Wenn jeder Gesichtsschutz trägt, könnten Kaufhäuser und Friseursalons gegebenenfalls wieder geöffnet werden.

Dem Maßschneiderhandwerk würde eine solche Regelung helfen, die Umsatzeinbußen ein wenig abzufedern. Denn wie sich die Corona-Krise mittelfristig auf die Branche auswirkt, wagt auch Flechtner derzeit nicht abzuschätzen. "In zwei bis drei Monaten wird sich zeigen, ob Kunden das gesparte Urlaubsgeld in maßgeschneiderte Kleidung investieren – oder ob sie nach der Krise erst einmal zurückhaltend mit Investitionen sind."