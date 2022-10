Denkmalgeschütztes Schloss in Masuren

Schloss Steinort in Masuren gilt während des Zweiten Weltkriegs als Kommunikationszentrale des Widerstands im Osten. Der letzte Schlossherr Heinrich von Lehndorff wird nach dem Hitler-Attentat hingerichtet. Nun helfen deutsche Bautechniker, dieses Stück Geschichte vor dem Verfall zu retten.

Schloss Steinort in Polen wird derzeit saniert, um ein Stück deutsch-polnische Geschichte zu bewahren. - © Daniela Lorenz

filter_none WEITERE BEITRÄGE ZU DIESEM ARTIKEL Auszubildende lernen am Denkmal in Rumänien

Dumpf hallt jeder Schlag vom Gerüst über die Anhöhe hinunter zum See. Drei Schläge, dann eine Pause. Georg Hallweger und Tizian Henninger bücken sich, verdrehen ihre Köpfe, prüfen, wie sich der Gesimsbalken unterhalb des Daches von Schloss Steinort einfügt. Die beiden haben keinen Blick für die schöne Aussicht auf den Steinort-See (Sztynorckie) mit dem kleinen Hafen, in dem sich die Masten der Segelboote sanft hin und her wiegen.

Nur zwei Wochen haben 18 Schüler, sieben Ehemalige und vier Lehrer der Fachschule für Bautechnik und Meisterschule für das Bauhandwerk München, um Schloss Steinort in Masuren weiter vor dem Verfall zu retten. "Nur wenige haben die Chance, auf so einer Baustelle zu arbeiten", sagt Zimmerer Georg Hallweger und meint damit, die Herausforderung, ein Stück deutsche Geschichte in Ostpreußen zu bewahren.

Schloss drohte einzustürzen

Denn das Schloss galt als Kommunikationszentrale des Widerstands gegen Hitler im Osten. Von hier aus versuchte Heinrich Graf von Lehndorff Mitverschwörer zu gewinnen, wofür er im September 1944 hingerichtet wurde.

Als das denkmalgeschützte Schloss 2009 in den Besitz der Polnisch-Deutschen Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz kam, drohte es einzustürzen. Das Dach undicht, eindringende Feuchtigkeit beschädigte Wände. Hausschwamm zersetzte Deckenbalken und Holzkonstruktionen. Schließlich wölbte sich auch das Mauerwerk.

>> Link zur Schwesterstiftung Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz

Eine Notsicherung und der Einsatz von Prof. Wolfram Jäger von der Technischen Universität Dresden verhindern das Schlimmste. "Wenn nichts unternommen worden wäre, würde das Schloss heute nicht mehr existieren", ist sich Bernd Drumm, Lehrer an der Fachschule für Bautechnik und Meisterschule für das Bauhandwerk, sicher. Prof. Jäger ist es auch, der 2017 auf der Messe "Bau" die Zusammenarbeit in die Wege leitet. Das Projekt startete 2019 und wird durch das EU-Programm "Erasmus+" gefördert. Zum dritten Mal sind nun Schüler vor Ort, die sich sonst in Vollzeit zum Bautechniker und meist gleichzeitig zum Zimmerer- oder Maurermeister weiterbilden.

image Sanierungsarbeiten auf Schloss Steinort Die Deckenbalken sind durch Feuchtigkeit marode. Um sie sanieren zu können, wurden die Decken entfernt. - © Daniela Lorenz

Trotz der langjährigen Bemühungen ist der Zustand des Schlosses heute noch immer erschütternd. Eindringende Feuchtigkeit beschädigte Wände und Hausschwamm zersetzte Deckenbalken. - © Daniela Lorenz

Die Sanierung des Dachstuhls über dem Mittelbau ist derzeit noch eine der größten Herausforderungen, um ihm wieder seine volle statische Funktion und Tragfähigkeit zu geben ohne Stützkonstruktionen. - © Daniela Lorenz

Georg Hallweger (vorne) und Tizian Henninger bringen das Gesims an. - © Daniela Lorenz

Stück für Stück erneuern die Handwerker das Gesims. Bis alle Gesimsbalken rund um das Schloss erneuert sind, werden noch Jahre vergehen.

- © Daniela Lorenz

Im Ostflügel (rechts) von Schloss Steinort in Sztynort/Masuren befindet sich ein kleines Informationszentrum. Der Ostflügel ist nicht mehr im Originalzustand, da er während des Sozialismus in unterschiedlicher Benutzung war und unter anderem eine Betontreppe eingebaut wurde. - © Daniela Lorenz

Die Nebengebäude der weitläufigen, ehemals ostpreußischen Gutsanlage gehören heute einem italienischen Investor. - © Daniela Lorenz

Zimmerer Michael Fischer arbeitet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen hochkonzentriert im Dachstuhl von Schloss Steinort. - © Daniela Lorenz

Um Schloss Steinort zu erhalten, muss aber noch viel getan werden. Neben motivierten Menschen und ihrer Arbeitskraft braucht es Spenden. Willkommen sind auch Maschinen als Leihgabe für die Schüler. - © Daniela Lorenz

Viele der Holzarbeiten zur Restaurierung von Schloss Steinort finden auf dem Rasen vor dem Schloss statt. - © Daniela Lorenz

Zwei Wochen Zeit hatten Schüler, Ehemalige und Lehrer der Fachschule für Bautechnik und Meisterschule für das Bauhandwerk München, um Schloss Steinort in Masuren weiter vor dem Verfall zu retten. - © Daniela Lorenz

Gedenkstein für Heinrich von Lehndorff vor Schloss Steinort, der anlässlich seines 100. Geburtstages 2009 aufgestellt wurde. - © Daniela Lorenz

Ein Teil der doppelläufigen Eichentreppe mit gedrechseltem Geländer. Im ersten Stock ist die letzte Stufe etwas erhöht. Ein früherer Besitzer - ein Onkel von Heinrich von Lehndorff - soll sich eine Spaß daraus gemacht haben, dass ihm Besucher "vor die Füße" gefallen seien. - © Daniela Lorenz

Felix Kaudelka (links) und Michael ­Fischer bereiten einen Gerberstoß vor. - © Daniela Lorenz

Die ehemalige Küche mit Gewölbedecke im Westflügel des Schlosses. Hier hat sich NS-Außenminister Joachim von Ribbentrop im Kriegsjahr 1941 einquartiert. Denn heute nicht mehr funktionsfähigen Herd ließ er aus Berlin nach Steinort bringen. - © Daniela Lorenz

Masurische Seenplatte: Der kleine Steinort-See, Polnisch Sztynorckie, liegt südlich des Mauersees und hat einen Zugang zum Dargeinen-See.

- © Daniela Lorenz

Schloss Steinort befindet sich auf einer kleinen Anhöhe mit Blick auf den kleinen Hafen des Steinort-Sees. - © Daniela Lorenz

Als das denkmalgeschützte Schloss 2009 in den Besitz der Polnisch-Deutschen Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz kam, drohte es einzustürzen. Wände der Außenfassade mussten stabilisiert werden. - © Daniela Lorenz

Das undichte Dach von Schloss Steinort musste bei der Notsicherung abgedichtet werden, um zu verhindern, dass weiterhin Feuchtigkeit ins Schloss eindringt. Die Ziegel sind derzeit noch eingelagert. - © Daniela Lorenz

Ihre Motivation liegt darin, mehr über moderne Bautechniken im historischen Bestand zu erfahren. "Ich kann hier Erfahrungen im Denkmalschutz sammeln, wie ich es in Deutschland bisher nicht konnte", sagt Zimmerer Michael Fischer aus Freising. Dem stimmt Maurer Dominic Kügler aus Ehekirchen zu: "Mich interessieren die Einblicke in den Denkmalschutz sehr." Die Reise nach Polen ist auch für Zimmerin Sabrina Schmid aus Fuchstal "eine einzigartige Möglichkeit".

Trotz der langjährigen Bemühungen ist der Zustand des Schlosses heute noch immer erschütternd. "So schlimm haben wir es uns nicht vorgestellt", sagt Katharina Schmid, Zimmerin wie ihre Schwester Sabrina. Der Putz fällt ab. Der Dachstuhl ist weiterhin marode. Auf dem Dach bildet sich wieder Moos. Innen wird das Schloss von einem Wald aus Stützpfeilern gehalten. Um die verfaulten Balken freizulegen, wurden die Decken entfernt, so dass man bis ins Dach schauen kann.

Zimmerer sanieren den riesigen Dachstuhl

Die Hauptarbeit liegt in diesem Jahr darin, die Deckenbalken und den Dachstuhl zu sichern sowie Brandschutz aufzutragen. Der große Dachstuhl hat es den Handwerkern besonders angetan: "Wenn man als Maurer oder Zimmerer in diesen Dachstuhl kommt: Das ist einfach der Wahnsinn", sagt Thorben Rievesehl, der zum dritten Mal mit nach Masuren gefahren ist.

Vor dem Schloss hantieren die Zimmerer und Maurer mit Maschinen und Werkzeugen. Eine Säge kreischt. Der Rasen ist bedeckt mit Holzspänen und Sägemehl. Michael Fischer und Felix Kaudelka bearbeiten einen Scherzapfen, der im Dachstuhl eingesetzt werden soll. Dort fügt sich schon an vielen Stellen frisches helles Holz nahtlos in verwittertes altes. Der Akt ist anstrengend. Der Zimmerer und der Maurer wechseln sich ab, mit einem flachen Brett und einem Hammer, das neue mit dem alten Holz zu verbinden. Doch bald sitzt der Scherzapfen.

Es gehört zur Philosophie der Schule, dass die Gewerke zusammenarbeiten. "Wir wollen, dass jeder in ein anderes Gewerk reinschnuppern kann", sagt Lehrer Michael Nicklas, der das Projekt koordiniert. Das kommt auch gut bei den Schülern an. "Mir gefällt es, bei den anderen Gewerken mitzuarbeiten", sagt Zimmerin Katharina Schmid.

Unterstützt wird die Restaurierung auch in Deutschland. Zehn Deckenbalken von je zehn Metern Länge durften aus Polen ausgeführt werden, berichtet Julia Burgbacher, Geschäftsführerin von Burgbacher Holztechnologie in Trossingen. Die Balken seien bis tief ins Innere zerstört gewesen. "Wir haben versucht, so viel wie möglich zu erhalten." Wo jedoch nichts mehr zu retten ist, kappen die Spezialisten das kaputte Holz. Mit einer Generalkeilzinkung wird der alte, intakte Kieferbalken mit einem neuen Vollholzteil verbunden. So ergebe sich wieder eine kraftschlüssige Verbindung. Im November werden die Balken nun zurück nach Polen transportiert.

Teepavillon von Carl Gotthard Langhans

Schloss Steinort lässt nur noch erahnen, wie stattlich es war. Um 1689 als barocke Gutsanlage errichtet, wird es Ende des 19. Jahrhunderts zu einem neugotischen Schloss umgebaut. An herrschaftlicher Ausstattung spart die Familie nicht. Das Teehaus im Park soll vom Architekten des Brandenburger Tores, Carl Gotthard Langhans, entworfen worden sein. Noch heute können Besucher an den mehr als 300 Jahre alten Eichen vorbei zu diesem Pavillon spazieren – die Eichenallee, durch die auch Heinrich von Lehndorff geritten ist.

Hier organisierte er den Widerstand, nur 20 Kilometer von der Wolfsschanze, dem Ort des Hitler-Attentats, entfernt. Im Kriegsjahr 1941 quartierte sich dann NS-Außenminister Joachim von Ribbentrop im Westflügel des Schlosses ein. Auf alten Bildern ist er beim Kaffeetrinken vor dem Schloss zu sehen oder beim Ponyreiten mit Lehndorffs Töchtern.

Die adelige Familie lebt ein gefährliches "Doppelleben", das die Grünen-Politikerin Antje Vollmer in ihrem gleichnamigen Buch beschreibt. Regelmäßig finden auf der Baustelle kleine Lesungen daraus statt. "Man sitzt am Lagerfeuer und kann nicht glauben, dass das wirklich hier passiert ist", sagt Maurermeister Thorben Rievesehl. Immer wieder zitieren die jungen Handwerker Anekdoten, erinnern an vergangene Situationen und Bilder, sprechen von "Heini", wie Lehndorff im Buch genannt wird. "Es ist wichtig, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Das geht nicht besser als hier", sagt Georg Hallweger. Mit ihrem Einsatz und ihrer Arbeit zollen sie dem Haus und seiner Geschichte Respekt.

Um Schloss Steinort zu erhalten, muss aber noch viel getan werden. Neben motivierten Menschen und ihrer Arbeitskraft brauche es daher Spenden. Willkommen seien auch Maschinen als Leihgabe für die Schüler. "Damit es endlich mal vorangeht", sagt Michael Nicklas. Allein bis alle Gesimsbalken rund um das Schloss erneuert seien, würden noch Jahre vergehen. Viele der Teilnehmer können sich vorstellen, wiederzukommen. Und Thorben Rievesehl betont: "Es ist toll, dass wir beitragen können, dieses Stück Geschichte zu retten."