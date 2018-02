15.02.2018

So sparen Betriebe beim Rundfunkbeitrag Rundfunkbeitrag: Gericht verbietet Barzahlung

Der Rundfunkbeitrag sorgt immer wieder für Ärger - besonders bei Handwerksbetrieben mit mehreren Filialen oder Firmenfahrzeugen. Künftig soll er weiter steigen. Die Suche nach Sparmöglichkeiten beginnt. Auf Barzahlung umzusteigen, scheidet dabei allerdings aus. Das zeigt ein neues Gerichtsurteil. Für Betriebe gibt es dennoch Lösungen.

Vorteil für Kleinbetriebe: Sie müssen nur ein Drittel des Regelbeitrags pro Betriebsstätte zahlen.

Im Internet kursieren diverse Vorschläge, wie man um die Bezahlung des Rundfunkbeitrags herumkommt. Einer der Tipps: den Beitrag bar bezahlen zu wollen und dies den Behörden mitteilen. Angeblich verzichten die Rundfunkanstalten dann auf das Eintreiben der Gebühren, da man grundsätzlich eine Zahlungsbereitschaft zeige, aber keine Möglichkeit dazu besteht.

Doch weit gefehlt: Dass man damit um den Rundfunkbeitrag herumkommt, ist falsch. Das mussten auch zwei Betragsverweigerer feststellen, die wegen offener Zahlungen erst vor dem Verwaltungsgericht in Frankfurt am Main standen und nun auch beim hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel abblitzten.

Das Urteil der Richter sowohl in erster als auch in zweiter Instanz besagt: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf die Gebühren grundsätzlich bargeldlos einziehen und muss keine Barzahlung akzeptieren oder dafür Möglichkeiten bereitstellen. Sie verwiesen einerseits auf das Verfahren bei der Kraftfahrzeugsteuer, bei dem der Gebührenzahler sogar einem Bankeinzug zustimmen muss. Andererseits sei es jedem möglich, bei der Bank über eine Bareinzahlung Geld zu überweisen. Das Argument, dass dies ein unzumutbarer Aufwand wäre lehnten die Richter ab. Die Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ist in diesem Fall allerdings zugelassen.

Rundfunkbeitrag: Ein Euro mehr ab 2020

So könnte der Streit um die Bezahlung des Rundfunkbeitrags weitergehen. Dieser sorgt auch deshalb bei vielen Beitragszahlern für Ärger, weil er voraussichtlich weiter steigt. Schuld sind die Ausgaben der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten: Ein höherer Aufwand bei der Pflege der Mediatheken und neue Techniken erfordern mehr Personal. Durch die Mehrausgaben wird der Rundfunkbeitrag ab der neuen Gebührenperiode – ab 2020 – voraussichtlich steigen.

Das kündigte der Vorsitzende der Kef, Heinz Fischer-Heidlberger schon im vergangenen Jahr an. Zwar wollte er verbindliche Zahlen nicht nennen. "Aber ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall über einem Euro Zusatzbeitrag liegen wird", sagte er laut faz.net dem Mitteldeutschen Rundfunk. Er bezeichnete das, was künftig auf die Betragezahler zukommt eine "Erhöhung in einer ungewohnter Größenordnung".

Bis 2020 beträgt der Rundfunkbeitrag noch 17,50 Euro monatlich pro Haushalt und Betriebsstätte. Einzelne Filialen und Betriebsfahrzeuge zählen allerdings einzeln und so gibt der Rundfunkbeitrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio seit seiner Einführung immer häufiger Grund zur Klage. Das ergab eine Stichprobenuntersuchung in Schleswig-Holstein, über die die F.A.Z. berichtet. Demnach erreichten alleine im Jahr 2017 bereits 27 Klagen das Verwaltungsgericht in Schleswig. Die häufigste Argumentation der Kläger: Sie sehen im Rundfunkbeitrag eine "unzulässige Steuer" . Aussicht auf Erfolg haben sie damit kaum, denn die Richter sehen in der Klageflut nichts außer Mehrarbeit. Die Verfassungsmäßigkeit sei für das Gericht geklärt, teilte ein Gerichtssprecher mit.

Rundfunkbeitrag: So senken Sie die Gebühren

Doch schon zum Jahresanfang 2017 gab es auch gute Nachricht für Betriebe: Sie können seitdem Teilzeitkräfte anteilig melden und so eventuell die Gebühren senken.

So berechnen Sie den Rundkfunkbeitrag

1. Nach wöchentlicher Arbeitszeit

Wenn Betriebsinhaber Teilzeitbeschäftigung bei der Angabe der SV-Beschäftigten berücksichtigen wollen, gilt folgende Regel:

Personen mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von maximal 20 Stunden werden mit Faktor 0,5 berücksichtigt.

werden mit Faktor 0,5 berücksichtigt. Personen mit einer Arbeitszeit über 20, aber mit maximal 30 Stunden werden mit dem Faktor 0,75 berechnet.

werden mit dem Faktor 0,75 berechnet. Personen, die mehr als 30 Stunden pro Woche arbeiten, zählen komplett.

2. Nach Anzahl der Beschäftigten

Alternativ ist weiterhin die Angabe der Kopfzahl möglich. Das heißt, die Anzahl aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wird ohne Differenzierung zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigten gezählt und eingetragen. Nicht mitgerechnet werden Auszubildende und geringfügig Beschäftigte.

Urteil: Rundfunkbeitrag für Betriebe ist verfassungsgemäß

Im Dezember 2016 hatten die Richter des obersten deutschen Verwaltungsgerichts bestätigt, dass die Berechnungspraxis des Rundfunkbeitrags für Unternehmen verfassungsgemäß sei (Az.: BVerwG 6 C 49.15, 6 C 12.15, 6 C 13.15. und 6 C 14.15) . Damit ist eine weitere Klage gegen den Rundfunkbeitrag abgewiesen worden.

Das heißt: Unternehmen müssen den Rundfunkbeitrag weiterhin für jede einzelne Filiale und für jedes Firmenfahrzeug bezahlen. Die Klagen des Autovermieters Sixt und des Discounters Netto gegen den Westdeutschen Rundfunk und den Bayerischen Rundfunk sind vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert.

Das Gericht entschied, dass der "kommunikativen Nutzen" im Vordergrund stehe, den die Mitarbeiter der Unternehmen in jeder Filiale und in den Firmenfahrzeugen hätten. So sei statistisch belegt, dass relativ flächendeckend Rundfunkempfangsgeräte vorhanden seien: Die meisten Unternehmen hätten internetfähige Computer, Radios oder betriebliche Handys und Tablets.

Rundfunkbeitrag: 760 Millionen Euro von Unternehmen

Knapp zehn Prozent des Rundfunkbeitrags kommen aus dem gewerblichen Bereich. Im Jahr 2015 kamen so rund 760 Millionen Euro allein von Unternehmen zusammen. Und die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten werden vorerst auch weiter hohe Summen einnehmen. Vorerst deshalb, weil die Versuche noch nicht beendet sind, die Berechnungspraxis des Rundfunkbeitrags zu kippen.

So ist mit den Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts der Streit noch nicht zu Ende. Sowohl private Kläger als auch Sixt haben angekündigt, vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ziehen zu wollen.

Rundfunkbeitrag: Was gilt aktuell?

Das Berechnungsmodell des Rundfunkbeitrags ist und bleibt umstritten. Auch im Handwerk gibt es Betriebe, die das im Januar 2013 reformierte Rundfunkbeitragssystem für ungerecht halten. Demnach müssen jeder Privathaushalt und jedes Unternehmen den Beitrag zahlen – unabhängig davon, ob Empfangsgeräte vorhanden sind und tatsächlich genutzt werden. Der monatliche Regelbeitrag liegt seit 1. April 2015 bei 17,50 Euro.

Bei der Beitragsberechnung bildet nicht das Gesamtunternehmen die Grundlage, sondern jede einzelne Betriebsstätte. Dazu zählen die Filialen der Firma und auch jedes gewerblich angemeldete Kraftfahrzeug. Das hat zur Folge, dass Filialbetriebe wie Bäckereien oder Friseure verhältnismäßig hohe Beiträge leisten müssen. Auch Betriebe, die für ihre Arbeit einen großen Fahrzeugpool benötigen – etwa Unternehmen der Kfz- und Baubranche – werden besonders stark belastet.

So wird der Rundfunkbeitrag eingetrieben Genau 61 Tage saß Sieglinde Baumert in der JVA Chemnitz ein, weil sie sich über Jahre weigerte, den Rundfunkbeitrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio zu zahlen. Es ist der bisher erste bekannt gewordene Fall, dass jemand wegen nicht gezahlter Rundfunkbeiträge in Haft musste. Der Weg dorthin ist allerdings weit und dürfte deshalb ein Einzelfall bleiben. Ende 2014 wurden in Deutschland 4,5 Millionen rückständige Beitragskonten gezählt. Damit befand sich etwa jeder zehnte Beitragspflichtige im Rückstand. Wer sich über einen längeren Zeitraum der Beitragszahlung verweigert, muss mit einer konsequenten Forderungseintreibung rechnen. Zunächst wird gegen säumige Zahler ein mehrstufiges schriftliches Mahnverfahren geführt. Bleibt die Zahlung aus und erfolgt kein Widerspruch gegen den Beitragsbescheid, wird die Vollstreckung eingeleitet. "Bei andauernder Verweigerung kann der Gerichtsvollzieher zur Abgabe einer Vermögensauskunft auffordern", erklärt Andreas Wagnitz, Rechtsberater der Handwerkskammer für München und Oberbayern. Damit lässt sich feststellen, ob der Beitragspflichtige überhaupt zahlungsfähig ist. Sieglinde Baumert lehnte auch die Abgabe der Vermögensauskunft ab. Als letztes Mittel greift dann die Erzwingungshaft, die bis zu sechs Monate dauern kann.

Rundfunkbeitrag: Welche Sonderregeln gelten für Kleinbetriebe?

Trotz der Unverhältnismäßigkeit der Berechnung, hätte die wirtschaftlichen Folgen der Beitragsreform aus dem Jahr 2013 für das Handwerk allerdings noch weitaus ­drastischer ausfallen können. So hat sich der Zentralverband des Deutschen Handwerks erfolgreich dafür eingesetzt, dass Kleinbetriebe nicht genauso viel zahlen müssen wie ­mittelständische und große Unternehmen.

Der Beitrag wird gestaffelt, abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter, berechnet. Insgesamt sind im Staatsvertrag zehn Beitragsstufen festgelegt. Etwa 90 Prozent der Handwerksbetriebe müssen nur ein Drittel des Regelbeitrags zahlen, weil sie weniger als neun Mitarbeiter beschäftigen. Betriebsinhaber, Auszubildende, Mitarbeiter in Elternzeit und Minijobber werden nicht bei der Ermittlung der Beschäftigtenzahl berücksichtigt.

Für Kleinbetriebe in der ersten Beitragsstufe fallen im Monat 5,83 Euro pro Betriebsstätte an. Zudem ist ein Firmenfahrzeug beitragsfrei, für jedes weitere fallen ebenfalls 5,83 Euro an. Zum Vergleich: Ein Großkonzern mit 20.000 und mehr Beschäftigten muss pro Betriebsstätte monatlich 3.150 Euro zahlen.

So sieht die Staffelung der Rundfunkbeiträge für Betriebe aus

Staffel Beschäftigte pro Betriebsstätte Anzahl der Beiträge Beitragshöhe pro Monat in Euro 1 0 bis 8 1/3 5,83 2 9 bis 19 1 17,50 3 20 bis 49 2 35,00 4 50 bis 249 5 87,50 5 250 bis 499 10 175,00 6 500 bis 999 20 350,00 7 1.000 bis 4.999 40 700,00 8 5.000 bis 9.999 80 1.400,00 9 10.000 bis 19.999 120 2.100,00 10 ab 20.000 180 3.150,00

Quelle: Rundfunkbeitrag.de

Trotzdem kann es sich für Kleinbetriebe auf Dauer durchaus wirtschaftlich bemerkbar machen, wenn sie nach Einstellung oder Entlassung von Mitarbeitern in eine neue Beitragsstufe rutschen.

Deshalb ist es sehr wichtig, die Berechnung des Beitragsbescheids genau zu prüfen und Änderungen jährlich mitzuteilen. Im Zweifel kann man sich zunächst direkt an den Beitragsservice zu wenden. Je nach Bundesland ist es auch möglich, innerhalb eines Monats gebührenfrei Widerspruch gegen den Bescheid einzulegen.

Rundfunkbeitrag: Befreiung für Azubis möglich Auszubildende können sich unter Umständen vom Rundfunkbeitrag für öffentlich-rechtliche Sender wie die von ARD oder ZDF befreien lassen. Wann das möglich ist. Für den Empfang von Fernseh- und Radioprogrammen von ARD oder ZDF werden jeden Monat 17,50 vom Konto abgebucht. Für Auszubildende kann das ein hoher Preis sein. Sie können sich daher von der Gebühr befreien lassen. Voraussetzung dafür: Sie beziehen die sogenannte Berufsausbildungsbeihilfe, das BAföG für Auszubildende, und wohnen nicht bei den Eltern. Antrag Online ausfüllbar Wer sich von der Rundfunkgebühr befreien lassen möchte, muss das beim Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio beantragen. Das entsprechende Formular gibt es Online. Wichtig ist es, einen entsprechenden Nachweis des Bezugs der Sozialleistung als Grund für den Antrag beizufügen. Die Bescheinigung der Arbeitsagentur trägt den Vermerk "Bescheinigung zur Vorlage bei der Behörde" oder "Bescheinigung zur Vorlage beim Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio". Sollte man als Auszubildender noch nicht bei dem Beitragsservice gemeldet sein, so gilt der Antrag gleichzeitig als Anmeldung der Wohnung für den Rundfunkbeitrag. Hintergrund: Die Berufsausbildungsbeihilfe soll wirtschaftlichen Schwierigkeiten entgegenwirken, die einer angemessenen Ausbildung entgegenstehen. Auszubildende müssen die finanzielle Unterstützung bei der zuständigen Arbeitsagentur vor Ort beantragen. Reichen sie den Antrag erst nach Beginn der Ausbildung ein, gibt es die Leistungen rückwirkend zum Monatsbeginn. Die Höhe der Beihilfe hängt vom Gesamtbedarf der Ausbildung und dem Einkommen ab. Weitere Informationen zur Befreiung gibt es hier. Infos zur Beihilfe erhalten Sie auf der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit. dpa/tmn/jr

