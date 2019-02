26.02.2019

Pläne des BMAS Recht auf Homeoffice soll 2019 schon kommen

40 Prozent der Beschäftigten in Deutschland können angeblich von zuhause aus arbeiten. Das Bundesarbeitsministerium möchte noch in diesem Jahr ein Recht auf Homeoffice schaffen. Einschränkungen je nach Arbeitsfeld und nötigen Arbeitsmitteleinsatz sind allerdings vorgesehen.

Recht auf Homeoffice: Das Bundesarbeitsministerium hat seine Pläne dafür nun konkretisiert und plant ein Gesetz, das 2019 schon beschlossen werden soll.

Homeoffice ist mittlerweile in vielen Berufen – zumindest teilweise – möglich. Im Handwerk beschränkt es sich in den meisten Fällen wohl auf die Büroarbeiten, die nur bei größeren Betrieben Mitarbeiter ausschließlich beschäftigen. Dennoch ist das Arbeiten von zuhause aus derzeit ein großes Thema und betrifft in Zeiten der Digitalisierung im Prinzip jede Branche. Die SPD hat dazu im Rahmen ihres jüngsten Sozialstaats-Konzepts zudem das Versprechen gegeben, ein Recht auf mobiles Arbeiten und Homeoffice gesetzlich zu verankern. Mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen von den digitalen Vorteilen profitieren können, heißt es von Seiten der Sozialdemokraten.

Die Pläne für ein neues Gesetz, das ein Recht auf Homeoffice enthalten soll, werden nun bereits immer konkreter. Das Bundesarbeitsministerium (BMAS) arbeitet bereits an verbesserten gesetzlichen Regeln für zeitweises Arbeiten von zu Hause. Das Gesetz dazu soll Aussagen von Staatssekretär Björn Böhning zufolge, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, noch in diesem Jahr beschlossen werden. Es soll möglichst unbürokratische Lösungen bieten, kündigte er an.

Einschränkung beim Homeoffice: Sind Arbeiten genauso gut außerhalb des Betrieb zu schaffen?

Einschränkungen sind insofern vorgesehen, als dass nur Arbeitsfelder betroffen sein sollen, in denen zumindest gelegentlich genauso gut von zu Hause aus gearbeitet werden kann. So sagte Böhning auch, dass es eine klare Regelung geben werde, die das Recht auf mobile Arbeit auf diejenigen Fälle beschränke, "in der Homeoffice im Hinblick auf den Arbeitsmitteleinsatz auch außerhalb des Betriebs wirklich möglich ist". Lösungen dafür werden voraussichtlich weiterhin zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgehandelt werden müssen. Zum geplanten Rechtsrahmen gehört zudem, dass beide ein Modell der Arbeitszeiterfassung finden.

Bisher arbeiten nur rund zwölf Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland im Homeoffice. Das BMAS erklärt, dass ein weitaus größeres Potenzial dafür bestehe. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) könnten 40 Prozent der von zu Hause aus arbeiten. dhz/dpa

