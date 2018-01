18.01.2018

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege im Handwerk Pflege, das vermeintliche Privatproblem

Plötzlich Pflegefall. Für mehr als jeden Dritten kommt die Pflegebedürftigkeit von Angehörigen vollkommen unerwartet. Unternehmer sind doppelt betroffen: Als Privatperson und als derjenige, der die Personallücke stopft, wenn Mitarbeiter sich plötzlich statt um die Baustelle um ihre Angehörigen kümmern müssen. Wie sich Unternehmer darauf vorbereiten können.

Von Barbara Oberst

Ursula Simon hat vorgesorgt: Beruf und Pflege sind in ihrem Betrieb vereinbar, Notfallmappen helfen den Mitarbeitern bei der Orientierung. - © Heiko Matz

Pflege ist kein Privat-, sondern ein unternehmerisches Problem. Das ist aber vielen Unternehmern nicht bewusst: "Die persönliche Betroffenheit verdrängen die meisten“, beobachtet Michael Hadersdorfer, der bei der Handwerkskammer für München und Oberbayern Unternehmer in Fragen der Sozial- und Rentenversicherung berät. Dabei sei es sehr sinnvoll, für solche Situationen vorzusorgen, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels.

Ursula Simon hat genau das getan. Die Seniorchefin von Simonmetall im hessischen Tann hat sich zum Pflege-Guide ausbilden lassen. "Ich weiß jetzt, was wir als Betrieb tun müssen und was nicht geht.“

Verständnis für die Zwänge, in denen ein pflegender Angehöriger steckt, habe in familiären Handwerksbetrieben ohnehin jeder, meint sie. Jetzt könne sie den 35 Mitarbeitern aber auch konkrete Tipps geben und ihnen Anlaufstellen in der Region nennen, die sie in der Situation unterstützen.

Zwei von drei Frauen werden pflegebedürftig

Statistisch gesehen werden zwei von drei Frauen und jeder zweite Mann im Lauf ihres Lebens pflegebedürftig. Je älter, desto größer das Risiko. Aktuell leben in Deutschland knapp 2,9 Millionen Pflegebedürftige – das sind 3,5 Prozent der gut 80 Millionen Einwohner (letzte Zahlen des Statistischen Bundesamtes für Ende 2015).

Die allermeisten, nämlich fast drei Viertel, werden zu Hause von Angehörigen versorgt. Ehefrauen, Töchter und Schwiegertöchter tragen die größte Last. Aber auch immer mehr Männer kümmern sich um pflegebedürftige Angehörige. Meist sind sie für organisatorische Fragen zuständig.

Knapp 700.000 der daheim Betreuten bekommen außerdem Leistungen vom ambulanten Pflegedienst.

Pflegestärkungsgesetz erkennt Demenz an

Wer als pflegebedürftig anerkannt wird und somit Leistungen aus der Pflegekasse beziehen kann, das hat sich mit dem Pflegestärkungsgesetz 2017 geändert. Der medizinische Dienst der jeweiligen Krankenkasse untersucht den Patienten im Hinblick auf seine Mobilität, seine geistigen und kommunikativen Fähigkeiten und sein Verhalten. Außerdem prüfen die Kassen, inwieweit der Betroffene sich selbst versorgen kann, ob er mit seinen Medikamenten alleine klarkommt und ob er sein Sozialleben selbstständig gestalten kann.

Durch diese Herangehensweise fallen erstmals Menschen, die körperlich noch fit, aber dement sind, unter den Begriff der Pflegebedürftigkeit. Für die Betroffenen und ihre Angehörigen ist das eine große Erleichterung. Die tatsächlichen Kosten aber können Pflegegeld oder -sachleistungen trotzdem nicht decken – zumal neben den Ausgaben für die Pflege auch der Verdienstausfall der pflegenden Angehörigen während dieser Zeit hinzukommt. Denn jeder Dritte reduziert seine Arbeitszeit oder kündigt ganz, wenn er einen Angehörigen pflegt, hat die Techniker Krankenkasse in einer Studie ermittelt. Viele kennen Entlastungs- und Beratungsangebote nicht.

Zumindest das soll den Mitarbeitern von Simonmetall nicht passieren. Jüngst hat Juniorchef Christian Simon eine Charta zur Vereinbarung von Beruf und Pflege unterschrieben. Der Betrieb verpflichtet sich damit, seinen Mitarbeitern zu helfen, aus sozialen Gründen. Ursula Simon erkennt aber auch die betriebliche Bedeutung der Charta. "Wir müssen alles tun, um unsere Arbeitskräfte zu halten. Fachkräftemangel haben wir ohnehin. Wenn jemand wegen der Pflege kündigen würde, wäre das für uns ganz schlecht.“