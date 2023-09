Ende September präsentieren Hersteller und Dienstleister aus der Transportbranche auf der Nufam in Karlsruhe ihre Neuheiten. Eine Vorschau.

Von der mobilen Werkstatt zum Campingmobil: Mit den Modulen von Plug-Van lässt sich ein Kastenwagen im Handumdrehen vom Geschäfts- zum Freizeitfahrzeug umbauen. - © Plug-Van

Die Nufam in Karlsruhe feierte im Jahr 2009 ihre Premiere. Seither hat sich die Nutzfahrzeugmesse zu einem der wichtigsten Treffen der Branche neben der IAA in Hannover entwickelt. Vom 21. bis 24. September öffnet die Leistungsschau zum achten Mal ihre Pforten öffnet. Dann werden mehr als 420 Hersteller und Dienstleister ihre Neuheiten präsentieren – doppelt so viele wie bei der ersten Auflage und auch deutlich mehr als 2021, als die Fachmesse rund 22.000 Besucher anlockte. Die diesjährige Nufam steuert neue Rekorde bei Ausstellern und Gästen an.

Nufam gewährt Blick in den Laderaum der Zukunft

Mit 115 Ausstellern ist das Autoland Baden-Württemberg auf der Nufam besonders stark vertreten. So stellt zum Beispiel Allsafe seinen vollelektrischen Future Van vor. In dem Kleintransporter haben die Landungssicherungsspezialisten aus Engen im Hegau ihre Vorstellungen vom Laderaum der Zu­kunft umgesetzt. Ziel: kurze Stopps, minimale Suchzeiten und optimale Be- und Entladeprozesse. Dafür hat man bei Allsafe Lösungen entwickelt, die sich auch auf andere Fahrzeuge wie Lastenfahrräder übertragen lassen.

Allsafe hat bereits im vergangenen Jahr aufhorchen lassen, als das mittelständische Unternehmen vom Bodensee den Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit erhielt. Ausgezeichnet wurde das Konzept eines wirtschaftlichen Verfahrens namens "all:change", bei dem La­dungssicherungen aus Aluminium instandgesetzt und im Umlauf gehalten werden. Durch die Reparatur beschädigter Ladungssicherungen werden laut Allsafe nur rund 50 Prozent der Ressourcen und Energie benötigt, die für die Neuproduktion dieser Teile erforderlich wären. Insgesamt wird das Einsparpotenzial von "all:change" mit mindestens 8.000 Tonnen CO 2 pro Jahr beziffert.

Mit ihrem Allsafe Future Van wollen die Ladungssicherungsspezialisten vom Bodensee ihre Vision vom Laderaum der Zukunft vorstellen. - © Allsafe

Camping im Kastenwagen

Großes Interesse gerade aus dem Handwerk dürfte das Berliner Unternehmen Plug-Van auf sich ziehen. Das Start-up fertigt verschiedene Module, mit denen sich Transporter von einer Person in fünf Minuten vom Werkstattwagen in ein Campingmobil verwandeln lassen. Die drei Gründer fragten sich, warum so viele Leute Campingbusse kaufen, obwohl sie diese nur ein paar Wochen pro Jahr nutzen. Auf der Campingmesse CMT 2019 in Stuttgart zeigten sie dann ihren Prototyp einer selbsttragenden Box mit vollwertigem Wohnmobilausbau für Kastenwagen der 3,5-Tonnen-Klasse. Mittlerweile bietet Plug-Van auch Module mit Werkstatt- oder Büroausstattung, auch für die Bulli-Klasse.

Neben ihrem eigenen Stand zeigen die Tüftler von Plug-Van eine weitere Innovation im Ausstellungsbereich der Firma Unsinn aus dem schwäbischen Holzheim. Dort wird eine Kombination aus Werkstatt- und Wohnmodul in einem Anhänger von Unsinn zu sehen sein.