28.10.2020

Neue Kennzeichnung ab November Nutri-Score: Warum die Bäcker das Logo für Lebensmittel kritisieren

Ausgewogene Produkte statt Dickmacher: Der Nutri-Score soll Verbraucher dabei unterstützen, ungesunde und gesunde Lebensmitteln besser voneinander unterscheiden zu können. Wie die neue Kennzeichnung funktioniert und inwiefern sie das Lebensmittelhandwerk betrifft.

Von Eileen Wesolowski

Bald könnten viele Lebensmittel-Verpackungen mt einem neuen Logo bedruckt sein. Die Verordnung zum Nutri-Score tritt voraussichtlich im November 2020 in Kraft. - © Patrick Pleul / dpa Dienst Bildfunk New Weitere Beiträge zu diesem Artikel Von Ernährung bis Ergonomie: So halten wir unsere Mitarbeiter gesund

Joghurt statt Sahnepudding, Apfelsaftschorle statt Cola, Gemüse- statt Salamipizza: Ein neues Farb-Logo auf Lebensmittel-Verpackungen soll Verbraucher zukünftig dabei unterstützen, gesunde und ungesunde Lebensmittel leichter zu erkennen. Der sogenannte Nutri-Score, der am 9. Oktober 2020 vom Bundesrat beschlossen wurde, soll voraussichtlich ab November auf breiter Front starten. Allerdings: die Kennzeichnung für Lebensmittelprodukte ist für Unternehmen nicht verpflichtend.

So funktioniert der Nutri-Score

Den Nutri-Score bezeichnete Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) Anfang Oktober 2020 als einen wichtigen Schritt "hin zu einem stärkeren Bewusstsein beim Lebensmitteleinkauf und gegen versteckte Dickmacher". Von den Lebensmittelherstellern erwarte sie "dass sie Farbe bekennen und ihr Sortiment umfassend kennzeichnen".

Nutri-Score stammt ursprünglich aus Frankreich. Es bezieht neben Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Bestandteile wie Ballaststoffe in eine Gesamtbewertung ein und gibt dann einen einzigen Wert an – auf einer fünfstufigen farbigen Skala von "A" auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein gelbes "C" bis zum roten "E" für die ungünstigste Bilanz. Erste Produkte damit sind schon in den Läden zu sehen. Das neue Logo muss auf der Packungs-Vorderseite aufgedruckt werden und soll die verpflichtenden Nährwerttabellen auf den Rückseiten ergänzen.

Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller, sagte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, oft sei nicht auf den ersten Blick zu erkennen, ob Produkte übermäßig viel Zucker, Fett oder Salz enthalten. "Nutri-Score könnte das ändern und das gesunde Einkaufen deutlich erleichtern." Dafür müsse das Logo aber flächendeckend zu finden sein. Die Verbraucherorganisation Foodwatch forderte ebenfalls eine EU-weit verpflichtende Einführung. Nötig seien zudem Beschränkungen bei der Werbung für ungesündere Produkte, die sich an Kinder richtet.

Kritik kommt von Lebensmittelherstellern

Der Lebensmittelhandel begrüßt die Rechtssicherheit der Kennzeichnung. "Wir gehen davon aus, dass Nutri-Score in den kommenden Wochen und Monaten vermehrt auf Eigenmarken der Handelsunternehmen zu finden sein wird", sagt Verbands-Hauptgeschäftsführer Franz-Martin Rausch. Reservierter ist da der Lebensmittelverband. Ihm gehören Verbände und Unternehmen der gesamten Lebensmittelkette aus Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Handel und Gastronomie an. "Wenn der Nutri-Score erfolgreich sein soll, sind noch einige Nachbesserungen erforderlich", sagt Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff. Pflanzenöle, Kräutertee und Vollkornprodukte gehörten zu einer ausgewogenen Ernährung, seien aber im System nicht ausreichend berücksichtigt. Das Logo würden in Deutschland jedoch mehr Anbieter als irgendwo sonst in Europa nutzen – auch als Werbeinstrument.

Auch Daniel Schneider, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks (ZVB), übt Kritik am neuen Farblogo: "Eine gesunde Ernährung ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Lebensmittel und kann aus unserer Sicht nicht durch dieses stark vereinfachte Bewertungsverfahren abgebildet werden.“ Nach Meinung des ZVB sei das System Nutri-Score zudem widersprüchlich und teils inkonsequent, wie sich an einigen Beispielen zeige: "So wird etwa die Verwendung von Sonnenblumenöl nicht positiv bewertet. Lediglich Oliven- und Rapsöl gelten in dem französischen System als empfehlenswert. Nüsse und Ölsaaten wirken sich trotz hohem Kalorienanteil positiv auf den Score aus, Leinsamen wird diese positive Wirkung nicht zugetraut", so Schneider. Ebenso wie der Lebensmittelverband kritisiert der ZVB zudem, dass die alleinige Verfügungsgewalt über das Nutri-Score-System beim französischen Staat liege und nicht bei einem unabhängigen Expertengremium.

Nutri-Score hat für Bäckerhandwerk nur geringe Relevanz

Abgesehen von den Kritikpunkten ist der Nutri-Score aus Sicht des Verbands von äußerst geringer Relevanz für das Bäckerhandwerk. "Uns ist nicht bekannt, dass ein Innungsbetrieb in Erwägung zieht einen Nutri-Score für seine Produkte zu erstellen", sagt Hauptgeschäftsführer Schneider. „Zum einen ist die Anbringung und Vermarktung des Labels sehr aufwendig und kann gerade von kleinen Handwerksbäckern kaum organisatorisch oder finanziell geleistet werden. Zum anderen ist die Herstellung beim Handwerksbäcker weniger standardisiert als in der maschinellen Produktion. Kleinere Zutatenschwankungen, gerade die Nährwerte betreffend, sind daher häufiger, was ein Labeling schwierig machen würde. Nicht ohne Grund ist das Handwerk schon bei der Nährwertkennzeichnungstabelle ausgenommen." Mit Inhalten von dpa