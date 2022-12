Mit der Strahlenschutzverordnung "NiSV" droht der Kosmetikbranche nach harten Corona-Jahren ein weiterer Nackenschlag. Ab Januar 2023 benötigen Zehntausende Kosmetikerinnen und Kosmetiker einen Fachkundenachweis, um etablierte Dienstleistungen weiterhin anbieten zu können. Verbände berichten von politischem Versagen und nicht stemmbaren Kosten.

Von Tim Buttler und Max Frehner

Ultraschall- und Radiofrequenzgeräte: Ab dem 1. Januar 2023 müssen Kosmetikerinnen und Kosmetiker einen Fachkundenachweis vorlegen, um mit entsprechenden Geräten am Kunden arbeiten zu dürfen. - © Kosmetik von Kopf bis Fuß, Kristina Pauli

Der Grundgedanke hinter der Strahlenschutzverordnung sei gut, in ihrer jetzigen Fassung aber für viele Betriebe eine Katastrophe, sagt Karin Huber-Ittlinger. Ab dem 1. Januar 2023 müssen Zehntausende Kosmetikerinnen und Kosmetiker einen Fachkundenachweis vorlegen, um bestimmte Anwendungen durchführen zu dürfen. Dies gilt etwa für Ultraschallbehandlungen oder Haarentfernungen mittels optischer Strahlung. Das Ziel ist klar: mehr Verbraucherschutz. Die damit verbundenen Kosten sowie der Zeitaufwand seien für die Betriebe jedoch eine hohe Belastung, kritisiert die Vorständin des Landesverbands des Bayerischen Kosmetikhandwerks (LVBKH). Nach zwei schweren Corona-Jahren mit bis zu neun Monaten Lockdown seien die finanziellen Rücklagen in den Betrieben erschöpft. Einige Kosmetikstudios hätten derzeit zudem finanzielle Not, da sie Corona-Soforthilfen zurückbezahlen müssen.

Verbände über NiSV: "Zeigt, wie unüberlegt das Gesetz ist"

Die Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen – kurz NiSV – verärgert die Branche. Kritik setzt schon ganz grundsätzlich an. "Ultraschall ist keine nichtionisierte Strahlung und dürfte somit überhaupt nicht in diese Verordnung fallen", sagt Karin Huber-Ittlinger. "Das zeigt, wie unüberlegt das Gesetz ist."

Nicolai Haase, Geschäftsführer des Bundesberufsverbandes der KosmetikerInnen in Deutschland (BBVKD), geht sogar einen Schritt weiter und spricht von einem Skandal. "Hier wird eine Branche mit Kosten belastet, die schon vor dem Beschluss der Verordnung falsch vom Bundesumweltministerium berechnet wurden."

Rechnung des BBVKD: Reale Kosten in Höhe von 51.590 Euro

Bis zu fünf Fachkunde-Module müssen Kosmetikerinnen und Kosmetiker absolvieren, um weiterhin alle Geräte mit nichtionisierender Strahlung oder Ultraschall zur Behandlung nutzen zu dürfen. Auf manche Dienstleistungen wie das Entfernen von Tattoos oder Permanent-Make-up muss die Branche künftig komplett verzichten. Um sämtliche Zertifikate zu erhalten, müssen Kosmetikinstitute mit Seminarkosten in Höhe von mehreren Tausend Euro rechnen – nicht einmalig, sondern für jede Person, die mit entsprechenden Geräten an Kunden arbeitet. Zudem muss die Fachkunde alle fünf Jahre erneuert werden.

Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz schätzt die reinen Seminarkosten für alle Schulungen auf mehr als 6.000 Euro. Diese machen aber nur einen Teil der hohen Belastung für die Kosmetikinstitute aus, merkt Nicolai Haase an. Der BBVKD kommt auf reale Kosten in Höhe von 51.590 Euro, wobei je nach Dienstleistungsangebot nicht für alle Kosmetikinstitute sämtliche Module nötig sind.

Der BBVKD rechnet für jede Lerneinheit, die eine Schule im Unterricht vermittelt, eine Stunde Nachbereitung, damit der Unterrichtsstoff in der zu absolvierenden Prüfung auch sicher beherrscht wird. Im Fall des Kurses "Optische Strahlung" sind vom Gesetzgeber 120 Lerneinheiten vorgesehen, das sind 90 Stunden. Zählt man 120 Stunden Nachbereitung hinzu und durchschnittlich zehn Stunden Fahrtzeit, dann landet man bei 220 Stunden Zeitaufwand, die mit einem branchenüblichen Verdienstausfall von 70 Euro pro Stunde multipliziert werden. Das ergibt allein schon 15.400 Euro. 44 Stunden davon müssen an einer Schule in persönlicher Präsenz absolviert werden. Dafür schätzt der BBVKD Fahrt- und Übernachtungskosten von 850 Euro plus 3.500 Euro Seminargebühren, sodass der Bundesberufsverband am Ende auf Gesamtkosten von 19.750 Euro allein für den Kurs "Optische Strahlung" kommt. Das Bundesumweltministerium (BMUV) rechnet dagegen lediglich mit 3.600 Euro an Kosten.

Die 5 NiSV-Fachkunde-Module: Basismodul "Grundlagen der Haut und deren Anhangsgebilde": 80 LE; Kosten ca. 1.500 – 2.000 Euro Optische Strahlung: 120 LE; Kosten ca. 2.000 Euro EMF (Hochfrequenzgeräte) in der Kosmetik: 40 LE; Kosten ca. 800 Euro EMF (Niederfrequenz-, Gleichstrom- oder Magnetfeldgeräte) zur Stimulation: 24 LE; Kosten ca. 800 Euro Ultraschall: 40 LE; Kosten ca. 800 Euro Hinweis: Die Einheit LE steht für Lerneinheiten. 1 LE = 45 Minuten. Die Angaben zu den Kosten stammen von Raimund Schiebel, Beauftragter für Innovation und Technologie der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz

Forderung: Politik sollte Seminarkosten erstatten

Für seine knapp dreihundert Mitgliedsbetriebe hat sich Geschäftsführer Nicolai Haase die Kostenschätzung des Bundesumweltministeriums (BMUV) genauer angesehen und kommt zu dem Ergebnis, dass der angenommene Erfüllungsaufwand und die realen Kosten für die Branche deutlich auseinanderliegen. Bei der Entscheidung über die Strahlenschutzverordnung im Jahr 2018 sei das Ministerium von Kosten für die Kosmetikinstitute und -studios in Höhe von 115 Millionen Euro ausgegangen, erläutert er. Eine Summe, die der Branche zugemutet werden könnte, so das Fazit des Ministeriums. Nicolai Haase stellt fest: "Die wahren Kosten liegen mit insgesamt 790 Millionen Euro fast siebenmal so hoch wie vom BMUV angenommen – hier hat sich ein Ministerium vollkommen verrechnet, nämlich um knapp 675 Millionen Euro." Zum Vergleich: Im Jahr 2020 haben die 18.969 umsatzsteuerpflichtigen Kosmetiksalons in Deutschland laut Statistischem Bundesamt nur 1,4 Milliarden Euro erwirtschaftet.

"Keine Branche kann solch eine Kostenbelastung stemmen – und von der Politik auch nicht abverlangt werden", ist sich der Geschäftsführer des BBVKD sicher. Der Bundesberufsverband fordert deshalb die Politik auf, den Kosmetikern zumindest die Seminarkosten zu erstatten, andernfalls seien Tausende Institute in ihrer Existenz bedroht. "Es kommt einem partiellen Berufsverbot gleich, weil viele der Kosmetikinstitute und -studios sich diese Fortbildungen gar nicht leisten können."

NiSV: Zeitaufwand speziell im Modul optische Strahlung herausfordernd

Nicole Kretschmer hat sich mit den Zahlen des BBVKD auseinandergesetzt. Die Inhaberin einer Kosmetikschule in Dresden ist gelernte Kosmetikerin und bietet NiSV-Schulungen gemäß den gesetzlichen Vorgaben im E-Learning und in Präsenz an. Hier und da hätte sie die Aufwände zwar etwas geringer angesetzt, grundsätzlich kann sie aber bestätigen, dass die NiSV-Fachkunde eine Belastung für die Branche darstellt. Herausfordernd sei insbesondere der zeitliche Aufwand, speziell im Modul optische Strahlung. "Ich empfinde die Arbeit und Recherche des Bundesberufsverbandes wichtig, um Transparenz zum Thema NiSV zu schaffen und den Aufwand vieler Kosmetikerinnen und Kosmetiker in Deutschland zu veranschaulichen", sagt Nicole Kretschmer. Sie bedauert, dass es keine staatlichen Fördermöglichkeiten mehr gibt.

Auf Zertifizierung des Schulungsgebers achten

Die NiSV trat bereits mit Jahresbeginn 2021 in Kraft. Bis Ende 2022 greift eine Übergangsfrist. Schon jetzt müssen Kosmetikinstitute entsprechende Geräte den zuständigen Gewerbeaufsichts- oder Gesundheitsämtern melden und ein Gerätebuch führen. Ab 2023 sind dann Fachkundenachweise notwendig, um entsprechende Geräte am Kunden anwenden zu dürfen. Raimund Schiebel ist Beauftragter für Innovation und Technologie bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz und berät Kosmetikinstitute zur NiSV. Er warnt davor, dass sich unter den zahlreichen Angeboten im Netz auch unseriöse Anbieter tummeln. Kosmetikerinnen und Kosmetiker sollten daher auf die Zertifizierung des Schulungsgebers achten.

Er weist zudem darauf hin, dass für manche Selbstständige und Beschäftigte zumindest das Grundlagenmodul nicht nötig sei. Wer bereits eine staatlich anerkannte Ausbildung oder einen Meisterkurs im Kosmetikhandwerk absolviert hat, kann darauf verzichten. Dasselbe gelte für Kosmetikerinnen und Kosmetiker mit fünfjähriger Berufserfahrung.

Branche unzureichend auf NiSV vorbereitet

Viele hätten in den vergangenen Monaten auf eine Fristverlängerung oder gar eine Aufhebung der NiSV gehofft, berichtet Nicole Kretschmer. Es seien wesentlich weniger Schulungen durchgeführt worden als es registrierte Kosmetikerinnen und Kosmetiker gibt, die mit den Geräten arbeiten. Auch Karin Huber-Ittlinger vom bayerischen Kosmetikverband teilt den Eindruck, dass die Branche bislang nur unzureichend auf die NiSV vorbereitet ist. "Wenn nicht von Beginn an konsequent kontrolliert wird, werden einige Kollegen wohl versuchen, ihre Behandlungen ohne NiSV-Schulung durchzuführen", fürchtet sie. Das finanzielle Risiko ist hoch. Wer erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro rechnen.

Verbände fordern: "Berufsbezeichnung der Kosmetiker endlich schützen"

Karin Huber-Ittlinger rät allen apparativ arbeitenden Kosmetikerinnen und Kosmetikern, den Fachkundennachweis schnellstmöglich nachzuholen. Nicht nur angesichts möglicher Konsequenzen. Sie sieht in der Strahlenschutzverordnung auch eine Chance für die Branche. "Es ist wichtig für unseren Beruf und den Endverbraucher, dass die Behandlungen kompetent ausgeübt werden und Ungelernte nicht apparativ arbeiten dürfen." Der Fachkundenachweis sei ein Qualitätsmerkmal, das Kunden Sicherheit gibt und beweist, dass in den Kosmetikinstituten professionell gearbeitet wird. Für die Zukunft würde sich Karin Huber-Ittlinger wünschen, dass gewisse apparative Anwendungen bereits in die Ausbildung und Meisterkurse aufgenommen werden. "Generell muss die Erstausbildung standardisiert und die Berufsbezeichnung der Kosmetiker endlich geschützt werden", fordert sie.

Auch der BBVKD hat sich den Schutz der Berufsbezeichnung bei seiner Gründung im Jahr 2020 auf die Fahnen geschrieben. "Jeder in Deutschland darf sich Kosmetiker nennen, unabhängig davon ob überhaupt eine dementsprechende Berufsausbildung absolviert wurde. Das ist nicht hinnehmbar und benachteiligt alle Kosmetikerinnen und Kosmetiker, die eine lange und gute Ausbildung an einer Kosmetikschule durchlaufen oder eine dementsprechende Lehre gemacht haben", sagt Nicolai Haase. Die NiSV ergebe deshalb durchaus Sinn, damit Kunden professionell und sicher behandelt werden könnten. "Nur die Umsetzung halten wir als Verband für fragwürdig. Diese bedarf dringend einer Korrektur."