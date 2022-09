"Handwerk ist Magie" steht mit auf dem Cover des Kinderbuchs "Minna und die magische Stadt". Und genau darum geht es: Der Fantasy-Roman stellt zwischen beidem eine Verbindung her. Die Ergebnisse des handwerklichen Arbeitens bekommen magische Fähigkeiten. Die Autorin nimmt sich Themen des realen Handwerksalltags an und strickt um sie herum eine spannende Geschichte.

Cover des Buchs "Minna und die magische Stadt". - © Wunderhaus Verlag

Ein Buch, das sich mit Themen wie dem Fachkräftemangel, mit Hindernissen, die Frauen im Handwerk begegnen, und mit dem Bedürfnis nach einer Arbeit auseinandersetzen, die etwas Greifbares schafft, stellt sich wohl kaum einer als Fantasy-Roman für Kinder vor. So überrascht das Buch "Minna und die magische Stadt" mit dem Ansatz der Autorin, aktuelle – auch für Jugendliche durchaus relevante – Themen anzusprechen und diese in eine Form zu verpacken, die alles andere als langweilig daherkommt.

Minna und die magische Stadt: Fantasy in Handwerksform

Inspiriert durch Bestseller wie "Harry Potter" hat die Carina Zacharias einen spannenden Abenteuer-Roman geschrieben. Darin bekommt das Handwerk eine Sonderrolle. Eine Sonderrolle deshalb, da die Autorin den Handwerkern und dem, was sie durch ihre Handwerksarbeit erschaffen, eine wahrhaft magische Funktion zuschreibt. Sie stellt sie damit in den Mittelpunkt der Fantasy-Geschichte. Gleichzeitig spricht sie – scheinbar nebenbei – Themen an, die verpackt in der Geschichte ganz anders klingen, als wenn man sie in einem Nachrichtentext liest.

Im Buch, das für Kinder etwa ab zehn Jahren geschrieben ist, geht es um ein Waisenmädchen, das den Traum hat, das Handwerk des Buchbindens zu erlernen. Über einige Umwege startet sie eine Ausbildung als Buchbinderin und erlebt dabei so manch spannendes Abenteuer in einer magischen Stadt. Magisch ist diese deshalb, weil die Handwerker hier magische Gaben haben: Ihre Meisterwerke bekommen Zaubereigenschaften. Der Fantasy-Roman über Handwerk und Magie erzählt in bildhaften und sehr packenden Beschreibungen eine Geschichte wie aus einer anderen Welt. Dennoch geht es ganz real auch um vieles, was das Handwerk aktuell beschäftigt.

"Minna und die magische Stadt" soll Kinder fürs Handwerk begeistern

Das Buch erscheint am 20. September 2022 im Wunderhaus Verlag. Und dieser betont in der Buchbeschreibung selbst: "Im Mittelpunkt steht hier vor allem eines: mehr Kinder für das Handwerk zu begeistern." So stellt der Verlag in seinen Veröffentlichungen rund um das Buch "Minna und die magische Stadt" auch dar, wie und wo Kinder und Jugendliche Kontakt zum Handwerk aufnehmen können und dass Handwerkskammer gezielt bei der Berufswahl unterstützen.

