Die SPD fordert einen bundesweiten Mietenstopp und bringt die Diskussion um hohe Mieten wieder auf die Tagesordnung. Warum? Wirken die Begrenzungen nicht, die es schon gibt? In welchen Städten und Kommunen die Mietpreisbremse aktuell gilt – und was Sie außerdem zum Preisdeckel wissen müssen.

Über die Hälfte der Deutschen wohnt zur Miete – das ist einsamer Spitzenwert in Europa. Entsprechend viele Menschen leiden darunter, dass die Mietpreise in den vergangenen Jahren stark angestiegen sind. Vor allem in Ballungsräumen wie München, Frankfurt am Main oder Stuttgart, haben Mieter mit hohen Wohnkosten zu kämpfen. In München beträgt die durchschnittliche Neuvertragsmiete etwa 18,80 Euro pro Quadratmeter.

Der SPD-Spitze ist das zu viel und sie fordert einen "bundesweiten Mietenstopp". Dazu hat sie Medienberichten ein Beschlusspapier für die Fraktionsklausur Anfang September verfasst. Mit dem Mietenstopp konkret gemeint ist demnach allerdings lediglich, dass Bestandsmieten in angespannten Wohngegenden in drei Jahren um maximal sechs Prozent und zudem nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete steigen dürfen. Aktuell gilt eine allgemeine Grenze für Mieterhöhungen von 20 Prozent in drei Jahren. In Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt sind es 15 Prozent.

Etwas anderes gilt bei Neuvermietungen. Damit die Mieten hierbei nicht noch weiter in astronomische Höhen steigen, wurde schon zum 1. Juni 2015 die sogenannte Mietpreisbremse eingeführt. Ob die Regelung wirkt, ist umstritten. In einer Evaluation kam das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Jahr 2020 zu dem Ergebnis, dass zwar in vielen Großstädten weiterhin zahlreiche Angebote oberhalb der zulässigen Obergrenze liegen, insgesamt aber eine "messbare Bremswirkung" festzustellen sei. Der Effekt liege jedoch nur in einer Größenordnung von zwei bis vier Prozent. Zudem stellten die Forscher fest, dass die Mieten in Gebieten mit Mietpreisbremse stärker gestiegen sind als in Städten ohne Mietdeckel.

Um die Wirksamkeit zu verstärken, hatte bereits die vorherige Bundesregierung im Koalitionsvertrag vereinbart, die Mietpreisbremse und Modernisierungsumlage anzupassen. Zum 1. Januar 2019 wurden die geplanten Änderungen umgesetzt. Im April 2020 wurden die Regelungen ein weiteres Mal nachgebessert. Doch was gilt seither? Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt die Deutsche Handwerks Zeitung in dieser Übersicht.

In den vergangenen Jahren ist das Mietniveau in Deutschland rasant gestiegen. Vermieter erhöhten Kaltmieten um 20, teilweise sogar um bis zu 45 Prozent. Die verschärfte Mietpreisbremse soll diese Entwicklung verlangsamen.

So funktioniert die Mietpreisbremse: Bei der Wiedervermietung von Bestandswohnungen in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt darf die Miete höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Ob der Wohnungsmarkt als angespannt gilt, entscheiden die einzelnen Bundesländer. Wie hoch die Vergleichsmiete ist, kann dem einfachen oder qualifizierten Mietspiegel vor Ort entnommen werden.

Die Mietpreisbremse gilt bei der Wiedervermietung von Bestandswohnungen, nicht jedoch bei Neubauten. Die Miete für eine neu errichtete Wohnung kann der Eigentümer ohne Beschränkung festlegen. Hintergrund der Ausnahme: Investoren sollen durch die Mietpreisbremse nicht gehemmt sein, neuen Wohnraum zu schaffen.

Ähnliches gilt bei Modernisierungsmaßnahmen. Die Mietpreisbremse soll Vermieter nicht davon abhalten, bestehende Wohnungen zu modernisieren. Damit sich die Kosten rechnen, ist die erste Vermietung nach einer umfassenden Modernisierung von der Mietpreisbremse ausgenommen.

Liegt die Miete bereits oberhalb der Preisdeckelung, kann sich der Vermieter zudem auf den Bestandschutz berufen. Vermieter dürfen eine zulässig vereinbarte Miete bei Wiedervermietung also auch weiterhin verlangen.

Seit Januar 2019 müssen Vermieter unaufgefordert und schriftlich offenlegen, wie viel Miete vom Vormieter verlangt wurde. Maßgeblich ist die Miete, die ein Jahr vor Beendigung des vorangegangenen Mietverhältnisses verlangt wurde. Die Regelung gilt in allen Fällen, in denen der Vermieter eine Miete verlangt, die mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt.

Der Vermieter muss über diesen Umstand vor Vertragsabschluss informieren, die Vormiete entsprechend offenlegen und angeben, von welcher gesetzlichen Ausnahmeregel (z.B. Modernisierungsumlage ) er dabei Gebrauch macht. Tut er das nicht, kann er sich hinterher nicht mehr darauf berufen. In diesem Fall kann der Mieter die unzulässig hohe Miete formlos rügen. Bisher mussten Mieter noch sehr detailliert begründen, wo die Rechtsverletzung des Vermieters liegt. In Zukunft genügt im Prinzip ein Schreiben mit dem Satz "Ich rüge die Verletzung der Mietpreisbremse" an den Vermieter.

Bisher mussten Vermieter, die gegen die Mietpreisbremse verstoßen haben, die Miete erst ab dem Zeitpunkt senken, in dem sie aufgeflogen sind. Mieter konnten zu viel bezahlte Miete somit nicht rückwirkend zurückverlangen. Das hat die Bundesregierung inzwischen geändert. Mieter können zu viel gezahlte Miete jetzt auch rückwirkend für die ersten zweieinhalb Jahre des Mietverhältnisses zurückfordern. Zudem wurde die Mietpreisbremse bis Ende 2025 verlängert werden. Die Änderungen sind seit dem 1. April 2020 in Kraft.

Darüber hinaus haben sich Union und SPD darauf verständigt, dass die ortsübliche Vergleichsmiete nicht mehr anhand der letzten vier, sondern der letzten sechs Jahre bestimmt wird. Auf diese Weise sollen Mietpreiserhöhungen stärker eingedämmt werden. Der entsprechende Paragraph im Bundesgesetzbuch (§ 558 Absatz 2 Satz 1 BGB) wurde zum 1. Januar 2020 geändert. Bis Ende 2020 können Mietspiegel mit Stichtag vor dem 1. März 2020 allerdings noch nach der alten Regelung erstellt werden.

Wie viel Miete pro Quadratmeter innerhalb einer bestimmten Region für ein Objekt mit bestimmten Eigenschaften üblich ist, kann dem sogenannten Mietspiegel entnommen werden. Dieser wird von größeren Städten und Gemeinden in Deutschland erstellt. Mieter und Vermieter können die Daten im zuständigen Amt anfordern. Das kann ein Wohnungs- oder auch ein Sozialamt sein. Erstellt die Gemeinde keinen Mietspiegel, übernehmen Interessenvertreter von Mietern oder Vermietern diese Aufgabe.

Das Gesetz differenziert zwischen dem einfachen Mietspiegel, der in § 558 c BGB geregelt ist, und dem qualifizierten Mietspiegel gemäß § 558 d BGB. Während ein einfacher Mietspiegel anhand von Marktschätzungen durch Experten vor Ort erstellt wird, unterliegt der qualifizierte Mietspiegel wissenschaftlichen Anforderungen. Im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung über die Berechtigung einer Mieterhöhung besitzt der einfache Mietspiegel im Gegensatz zum qualifizierten Mietspiegel keine Beweiskraft.

Mietpreisbremse: Wo gilt sie?

Die Mietpreisbremse gilt in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt. Ob der Wohnungsmarkt angespannt ist, legen die einzelnen Bundesländer fest. Hierzu bewerten sie die Region anhand von vier Indikatoren: Bevölkerungswachstum, Leerstandsquote, Mietentwicklung und Mietbelastung.

Grundsätzlich gilt: Sobald eine Landesregierung den Wohnungsmarkt in einer bestimmten Region als angespannt erklärt hat, gilt dies für fünf Jahre. Nach diesem Zeitraum können die Bundesländer eine Verlängerung bis zum 31. Dezember 2025 beantragen.

Nicht alle Bundesländer machten bislang Gebrauch von der Mietpreisbremse, in anderen haben zuständige Landgerichte sie wegen Formfehlern gekippt. Wo die Mietpreisbremse gilt und in welchen Bundesländern sie aufgehoben bzw. gar nicht erst eingeführt wurde, zeigt der folgende Überblick:

Bayern

Im August 2015 führte Bayern die Mietpreisbremse unter anderem in Augsburg, München, Nürnberg, Regensburg und Würzburg ein. Im Dezember 2017 erklärte das Landgericht München die Mietpreisbremse für ungültig, da nicht bei allen Gemeinden ausreichend begründet werde, weshalb dort ein angespannter Wohnungsmarkt existiere und deshalb ein Preisdeckel eingeführt werden müsse.

Danach hatte die bayerische Staatsregierung nachgebessert und ein neues Gesetz vorgelegt. Diese neue Mietpreisbremse galt von 2019 bis Ende 2021 und regelte die Miethöhen in 162 bayerischen Städten und Gemeinden. Seit dem 1. Januar 2022 gilt die Neufassung dieses Gesetzes und damit eine Ausweitung auf 203 Städte und Gemeinden. Damit gilt in etwa zehn Prozent der Städte und Gemeinden Bayerns eine Mietpreisbremse. Sie ist aktuell bis zum Jahr 2025 befristet.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde die Mietpreisbremse im März 2019 ebenfalls aus formellen Gründen für unwirksam erklärt. Das Landgericht Stuttgart beanstandete auch hier, dass keine Begründung für die Anwendung der Mietpreisbremse veröffentlicht wurde. Die Verordnung zur Mietpreisbremse hatte die baden-württembergische Landesregierung im November 2015 erlassen. Bis zum Urteil des Landgerichts galt der Preisdeckel in 68 Städten und Gemeinden, etwa in Freiburg im Breisgau, Friedrichshafen, Karlsruhe, Konstanz, Ravensburg, Reutlingen, Stuttgart, Tübingen und Ulm.

Seit dem Jahr 2020 gilt eine Neufassung der Mietpreisbremse in Baden-Württemberg in 89 Städten und Gemeinden. Bislang festgelegt ist sie mit einer Gültigkeit bis Juni 2025. Sie regelt, dass die Miete in den betreffenden Ortschaften zu Beginn des Mietverhältnisses die ortsübliche Vergleichsmiete höchstens um zehn Prozent übersteigen darf.

Berlin

In Berlin gilt die Mietpreisbremse seit Juni 2015 im gesamten Stadtgebiet und wurde im Jahr 2020 bis zum Jahr 2025 verlängert. Zum 23. Februar 2020 trat zudem der sogenannte Mietendeckel in Kraft, der die Mieten im gesamten Stadtgebiet für fünf Jahre einfrieren sollte. Er hatte aber keine lange Gültigkeit, denn das Bundesverfassungsgericht kippte ihn bereits im Jahr 2021 wieder. Seither regelt die Mietpreisbremse wieder die Miethöhen in der Hauptstadt, die als Ganzes zum angespannten Wohnungsmarkt erklärt wurde.

Brandenburg

Brandenburg brachte die Verordnung zur Mietpreisbremse 2015 auf den Weg, jedoch ohne den Preisdeckel zu begründen. Ende März 2019 reichte die Landesregierung die fehlende Begründung nach. Ein Versuch, die Mietpreisbremse rückwirkend für gültig zu erklären, scheiterte vor dem Landgericht Potsdam. Mieter können sich damit erst seit 4. April 2019 auf die Mietpreisbremse berufen. Sie gilt seither befristet bis zum Jahr 2025 in 19 Städten und Gemeinden.

Bremen

In Bremen gilt die Mietpreisbremse seit dem Jahr 2020 befristet bis 2025. Sie gilt ausschließlich für die Stadt Bremen, Bremerhaven ist von der Verordnung nicht betroffen.

Hamburg

Eigentlich hatte der Stadtstaat Hamburg bereits im Juli 2015 eine Verordnung zur Mietpreisbremse erlassen. Diese wurde jedoch 2018 vom zuständigen Landgericht wegen eines Formfehlers gekippt. Hamburg besserte nach, die Mietpreisbremse gilt nun seit dem 11. Juli 2018 für alle Mietverhältnisse im Stadtgebiet. Diese Verordnung wurde 2020 bis zum Jahr 2025 verlängert.

Hessen

Die Landesregierung hatte die Mietpreisbremse im November 2015 umgesetzt, ehe die entsprechende Verordnung 2018 vom zuständigen Landgericht wieder kassiert wurde. Danach trat eine Neufassung in Kraft, die auch bereits verlängert wurde. Seit November 2020 greift die Mietpreisbremse nun in 49 hessischen Städten und Gemeinden, etwa in Bad Homburg, Bad Vilbel, Darmstadt sowie in allen Stadtteilen von Frankfurt am Main und Wiesbaden.

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern hat die Mietpreisbremse zum 1. Oktober 2018 in den Städten Rostock und Greifswald eingeführt.

Niedersachsen

Im Dezember 2016 hat Niedersachsen die Mietpreisbremse in 19 Städten und Gemeinden eingeführt, etwa in Braunschweig, Göttingen, Hannover, Lüneburg, Osnabrück, Wolfsburg sowie in allen sieben ostfriesischen Inselgemeinden. Per Mitteilung vom 19. Dezember 2019 erklärte das Amtsgericht Hannover die Preisdeckelung jedoch für ungültig. Die Landesregierung erließ dann im Nachgang eine neue Verordnung. Sie gilt seit dem 1. Januar 2021 und regelt die Mietobergrenze in 18 Städten und Gemeinden.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen galt die Mietpreisbremse seit Juli 2015 in 22 Kommunen, so etwa in Düsseldorf und Köln. Da das Amtsgericht Köln am 15. Februar 2019 jedoch auch hier eine ausreichende Begründung bemängelte, ist sie derzeit gerichtlich nicht durchsetzbar. Die Landesregierung hat allerdings nachgebessert. Seit 1. Juli 2020 gilt nun die neueste Fassung der Mietpreisbremse in 18 Städten und Gemeinden.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurde die Mietpreisbremse im Oktober 2015 in Mainz, Trier und Landau eingeführt, am 26. Juli 2019 vom Amtsgericht Mainz jedoch für unwirksam erklärt. Im September 2019 wurde eine neue Verordnung erlassen. Zu den drei ursprünglichen Städten kam Speyer neu mit hinzu. Mieter, die ab dem 1. Oktober 2019 einen Mietvertrag geschlossen haben, können sich auf die Mietpreisbremse beziehen. Sie gilt bis 2025.

Saarland

Die saarländische Landesregierung sah bislang keine Notwendigkeit, die Preisbremse umzusetzen.

Sachsen

Gleiches Spiel in Sachsen. Auch hier machte die Landesregierung bislang keinen Gebrauch von der Mietpreisbremse.

Sachsen-Anhalt

Auch in Sachsen-Anhalt verzichtet man auf das Instrument zur Preisdeckelung.

Schleswig-Holstein

Im Dezember 2015 führte Schleswig-Holstein die Mietpreisbremse in zwölf Kommunen, darunter Kiel, Sylt und mehrere Orte im Hamburger Umland, ein. Sie hatte aber keine langfristige Gültigkeit. Die Landesregierung beschloss als erstes Bundesland, die Mietpreisbremse vorzeitig zum 30. November 2019 abzuschaffen.

Thüringen

In Thüringen gilt der Preisdeckel für neu abgeschlossene Mietverträge in Erfurt und Jena. Die entsprechende Verordnung wurde im März 2016 umgesetzt und bereits bis zum Jahr 2025 verlängert.