Viele Regionen motivieren Meisterschüler mit der Aussicht auf eine Prämie nach erfolgreicher Prüfung. Grenzgänger zwischen Bundesländern gehen dabei oft leer aus. Worauf Gesellen achten müssen, bevor sie sich für eine Meisterschule entscheiden.

Wegen der Corona-Pandemie fielen in Ria Giegolds Meisterschule die mündlichen Prüfungen in Stuttgart aus. Sie zog vorzeitig zurück ins bayerische Hof und verlor damit den Anspruch auf die Meisterprämie. – © Thomas Neumann

Von Barbara Oberst

Ria Giegold ist so, wie sich viele Chefs ihre Nachwuchskräfte wünschen: zielstrebig, flexibel und ehrgeizig. „Für mich stand schon immer fest, dass ich meinen Meister machen will“, sagt die 25-Jährige aus Hof. Schon während ihrer Ausbildung zur Maler- und Lackiererin sparte sie für die Meisterschule, ebenso im ersten Gesellenjahr.

Dann zog sie nach Stuttgart und besuchte dort die Schule für Farbe und Gestaltung. „Es gibt nicht viele Fachschulen, die in zwei Jahren Vollzeit parallel den Meister und den staatlich geprüften Gestalter anbieten“, erklärt sie, warum sie extra umzog. Dass sie durch den Wechsel von Bayern nach Baden-Württemberg ihren Anspruch auf eine Meisterprämie verlieren würde, war ihr nicht klar.

Wo es den Meisterbonus und Meisterprämien gibt

Zwölf Bundesländer bieten mittlerweile einen Bonus oder eine Prämie für Meister an. Zwischen 1.000 Euro (z.B. Hessen, Saarland) und 4.000 Euro (z.B. Niedersachsen, Bremen) beträgt die Summe. Damit ergänzen sie das 2020 erweiterte Aufstiegs-Bafög des Bundes.

Doch im Gegensatz zu diesem Bundesprogramm gelten bei den Länderprämien sehr unterschiedliche und auf die jeweilige Region begrenzte Konditionen. So unterstützt das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Baden-Württemberg erfolgreiche Handwerksmeister nur dann, wenn sie zum Zeitpunkt des Antrags ihren Hauptwohnsitz in Baden-Württemberg hatten oder aber ihr Betrieb im Land liegt. „Wir wollen damit den Fachkräftemangel bekämpfen, wir wollen Handwerksmeister fördern, die bei uns ausbilden und hier Betriebe übernehmen“, erklärt eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, warum Antragsteller aus der Industrie oder aus anderen Bundesländern nicht zur Zielgruppe zählen.

Aufstiegs-Bafög gilt bundesweit, Prämien nicht

Auch Ria Giegold fällt deswegen durchs Raster. Im Juni 2020 war sie vorzeitig nach Hof zurückgezogen. „Ich hatte keinen Sinn darin gesehen, weiter in Stuttgart zu bleiben. Wegen der Corona-Pandemie waren die mündlichen Prüfungen und die Präsentation der Facharbeiten abgesagt worden. Mein Prüfungsergebnis hatte man mir schon mündlich mitgeteilt. Ich hatte dort nichts mehr zu tun und bin zurück nach Hof, um wieder in meinem Ausbildungsbetrieb zu arbeiten.“ Als sie im Juli ihr Zeugnis offiziell zugeschickt bekam und den Antrag auf die 1.500 Euro Meisterprämie einreichte, hatte sie folglich keinen Wohnsitz mehr in Baden-Württemberg und damit den Anspruch auf Förderung verloren.

Aber auch auf den bayerischen 2.000-Euro-Meisterbonus kann sie nicht hoffen. Denn im Freistaat gilt: Die Prüfung muss in Bayern abgelegt werden. Einzige Ausnahme wäre, wenn es die entsprechende Prüfung in Bayern nicht gäbe.

Meisterschule im falschen Bundesland

An dieser Hürde scheitert auch Landmaschinenmechaniker Christian Mauer. Zwar wohnt und arbeitet der 27-Jährige im bayerischen Trappstadt. Seinen Meister hat er aber im benachbarten Thüringen gemacht, aus gutem Grund. Im Sommer herrscht in der Landwirtschaft und damit auch in der Landmaschinentechnik Hochkonjunktur. Keine Zeit, in der man den Zweimannbetrieb des Vaters im Stich lässt.

Doch genau das hätte er tun müssen, wenn er auf die Meisterschule nach Schweinfurt gegangen wäre, denn dort finden die Lehrgänge auch im Sommer statt. Also suchte Mauer nach anderen Lösungen und fand eine im BTZ Kloster Rohr in Thüringen: „Dort gab es den Lehrgang als Blockunterricht im Winter. Zudem ist es von uns nur halb so weit weg wie Schweinfurt.“

Im Landratsamt Bad Neustadt hatte er sich beraten lassen, wie er seine Meisterausbildung finanzieren könnte: „Dort sagte man mir, dass ich den Meisterbonus bekomme, wenn ich erfolgreich abschließe.“ Von weiteren Kriterien sei nie die Rede gewesen, „dabei wusste der Mann, dass ich ins BTZ nach Thüringen gehen wollte“, ärgert sich Mauer über die unvollständige Beratung. „Weder die Behörden in Bayern noch die Behörden in Thüringen fühlen sich verantwortlich“, stellt er fest.

Schlecht beraten bei Förderkriterien

Immer werde Flexibilität und Umweltbewusstsein gefordert. Aber er werde genau dafür bestraft. Auch Ria Giegold wurmt das am meisten: „Wir würden uns wünschen, dass auch die Behörden und Ministerien einmal mehr Flexibilität zeigen.“

Finanzspritze für Meisterschüler Der Meister verlangt Handwerkern einiges an Zeit und Geld ab. Im Schnitt kostet eine Meisterausbildung zwischen 4.000 und 9.000 Euro, abhängig vom jeweiligen Gewerk und dem Lernort. Hinzu kommen Prüfungsgebühren und Materialkosten, außerdem Fahrtgeld oder Mietkosten am Ort der Meisterschule und – bei Vollzeitmaßnahmen – der eigene Verdienstausfall in dieser Zeit. Trotzdem entscheiden sich etwa 70 Prozent der Meisteranwärter für eine Prüfungsvorbereitung in Vollzeit. Das zeigt die Meisterabsolventenstudie 2019 des Forschungsinstituts für Berufsbildung im Handwerk an der Universität zu Köln (FBH). Nur wenige trauen sich eine Vorbereitung auf den Meister im Selbst- oder Fernstudium zu. Die meisten Anwärter finanzieren ihren Meister laut FBH durch eigene Ersparnisse in Verbindung mit Fördergeldern, allen voran dem Meister-Bafög. Mit dem „Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz“ wurde dieses Aufstiegs-Bafög erheblich verbessert. Bis zu dreimal können Handwerker von dem Paket profitieren, nämlich auf den drei Fortbildungsstufen zum geprüften Berufsspezialisten (z.B. geprüfter Servicetechniker), zum Bachelor Professional (z.B. Meister) und zum Master Professional (z.B. geprüfter Betriebswirt HwO). Abhängig vom eigenen Einkommen und Vermögen erhalten die Antragsteller für jede dieser drei Fortbildungsstufen jeweils maximal 15.000 Euro für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren. Davon ist die Hälfte ein Zuschuss, die andere Hälfte ein zinsgünstiges Darlehen, das bei Bestehen der Prüfung nur hälftig zurückgezahlt werden muss. Bis zu 2.000 Euro, aber höchstens 50 Prozent der Materialkosten für das Meisterstück kommen als Förderung noch hinzu, auch hier zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als Darlehen. Fehlt Meisteranwärtern in Vollzeitfortbildungen das Geld für ihren Lebensunterhalt, erhalten sie weitere Zuschüsse. Und zuguterletzt: Wer sich nach seiner Meisterprüfung selbstständig macht, muss das Darlehen gar nicht zurückzahlen. bst

Meisterbonus, Meisterprämie, Meisterextra

Neben dem bundesweiten Aufstiegs-Bafög kalkuliert laut FBH knapp ein Viertel der Meisterschüler auch die Prämien oder Boni ihres Bundeslandes für Meister ein. Bisher belohnen zwölf Bundesländer erfolgreiche Absolventen mit einer Prämie zwischen 1.000 und 4.000 Euro (Stand April 2021).

Die Zugangsvorraussetzungen unterscheiden sich je nach Land. Manche Bundesländer fördern gezielt nur handwerkliche Meister (z.B. Baden-Württemberg), alle legen Wert darauf, dass der Meisterschüler im eigenen Bundesland den Meister ablegt und/oder dort lebt und/oder arbeitet. Ausschlaggebend ist je nach Land der Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung, der Feststellung des Prüfungsergebnisses oder des Förderantrags. Ausnahmen hiervon gibt es in der Regel nur, wenn es den angestrebten Meisterabschluss im eigenen Bundesland nicht gibt.

Gesellen, die eine Meisterschule besuchen wollten, sollten sich vorab nach den Förderkonditionen erkundigen. Hier ein Überblick:

Baden Württemberg

Die Meisterprämie in Höhe von 1.500 Euro gilt seit dem 1. Januar 2020. Personen, der erfolgreich die Meisterprüfung im Handwerk nach diesem Zeitpunkt abgelegt haben, sind antragsberechtigt. Nachzuweisen ist das erfolgreiche Bestehen der Meisterprüfung, außerdem muss der Hauptwohnsitz und/ oder Betriebsstandort in Baden-Württemberg liegen. Der Prüfling muss bei Antragstellung bestätigen, dass er für die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung keine weiteren Prämien erhalten oder beantragt hat. Es ist aber möglich, dass er für jede erfolgreich abgelegte Handwerksmeisterprüfung, beispielsweise Konditor und Bäcker, die Prämie erhält. Die Meisterprämie im Handwerk in Baden-Württemberg ist zunächst bis 2021 finanziert.

In Bayern wurde der Meisterbonus im Juli 2013 eingeführt. Die Höhe hat scih im Verlauf der Zeit geändert. Ist die Prüfung vor dem 1.1.2018 abgelegt worden, liegt der Bonus bei 1.000 Euro. War die Prüfung im Zeitraum vom 1.1.2018 bis 31.5.2019, so liegt der Meisterbonus bei 1.500 Euro. Alle Prüfungen nach dem 31. Mai 2019 werden mit 2.000 Euro finanziell anerkannt. Voraussetzung ist, dass die Prüfung in Bayern abgelegt wurde. Ausnahmen sind nur dann möglich, wenn in Bayern diese Prüfung nicht angeboten wird. Der Absolvent muss außerdem den Hauptwohnsitz oder den Beschäftigungsort in Bayern haben. Folgende Abschlüsse sind unter anderem antragsberechtigt: Meister nach der Handwerksordnung, Restaurator und Gestalter im Handwerk, Verkaufsleiter im Lebensmittelhandwerk sowie kaufmännischer Fachwirt nach der Handwerksordnung. Aktuell ist die Richtlinie bis Ende 2022 vorgesehen, eine Verlängerung wird angestrebt. Die genauen Richtlinien stehen in der Anlage zu den Richtlinien zur Vergabe des Meisterbonus und des Meisterpreises der Bayerischen Staatsregierung / Auflistung der (gesetze-bayern.de).

Die Bremische Aufstiegsfortbildungs-Prämiein in Höhe von 4.000 Euro erhalten Antragsteller, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

Vorlage des Prüfungszeugnisses über den erfolgreichen Abschluss einer nach dem AFBG förderfähigen Aufstiegsfortbildung,

Vorlage einer erweiterten Meldebescheinigung, aus der hervorgeht, dass zum Zeitpunkt der Ausstellung des Prüfungszeugnisses der Erstwohnsitz seit mindestens sechs Monaten im Land Bremen gelegen hat. Absolventen, die ihren ersten Wohnsitz nicht seit mindestens sechs Monaten im Land Bremen haben, können die Prämie trotzdem erhalten, wenn sie zum Zeitpunkt der Ausstellung des Prüfungszeugnisses seit mindestens sechs Monaten ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis im Land Bremen haben. Es gitl der Nachweis durch die Arbeitgeber-Bescheinigung. Absolventen, die ihre Aufstiegsfortbildung bei einem Fortbildungsträger im Land Bremen durchgeführt haben, aber weder mit Erstwohnsitz im Land Bremen wohnhaft sind noch ihren sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz im Land Bremen haben, haben keinen Anspruch auf die Prämie. Die Bremische Aufstiegsfortbildungs-Prämie gibt es seit dem 1.1.2019. Die Richtlinie ist derzeit befristet bis zum 31.12.2023 (jeweils Stichtag: Datum des Prüfungszeugnisses).

Seit Januar 2019 belohnt Hamburg Absolventen der Meisterprüfung oder vergleichbarer Aufstiegsfortbildungen eine Prämie von 1.000 Euro.

Die Prämie erhalten Absolventen mit bestandener Aufstiegsfortbildungsprüfung für einen Fortbildungsabschluss der DQR-Niveaus 6 und 7 nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung, vorausgesetzt, ihr Hauptwohnsitz oder ihr Beschäftigungsort liegt zum Zeitpunkt der Feststellung des Prüfungsergebnisses in Hamburg. Die Prüfung muss vor einer fachlich und örtlich zuständigen Stelle in Hamburg abgelegt und von dieser ein Zeugnis ausgestellt worden sein. Ausnahme: Die Prüfung kann in Hamburg nicht abgenommen werden. Der Antrag auf Prämie muss spätestens drei Monate nach insgesamt bestandener Prüfung (Datum des Prüfungszeugnisses) gestellt werden.

Die Maßnahme gilt bis 31.12.2022. Weitere Informationen bietet die Handwerkskammer Hamburg.

Seit 2018 bietet das Land Hessen erfolgreichen Absolventen zum Handwerks-, Industrie-, Fachmeister bzw. Meister aus dem landwirtschaftlichen Bereich nach BBiG (Berufsbildungsgesetz) oder HwO (Handwerksordnung) auf Antrag die hessische Aufstiegsprämie in Höhe von 1.000 Euro. Seit Januar 2019 können außerdem Absolventen gleichwertiger öffentlich-rechtlicher Fortbildungsprüfungen nach BBiG bzw. HwO auf DQR-Niveau 6 oder 7 einen Antrag auf Förderung stellen, wenn ihr Abschluss nach dem 1.1.2019 abgelegt wurde. Hauptwohnsitz oder Beschäftigungsort müssen in Hessen liegen. Die Prüfung muss in Hessen vor der zuständigen Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main, dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen oder dem Landesbetrieb Hessen-Forst abgelegt worden sein oder noch abgelegt werden. Wird die Prüfung in Hessen nicht angeboten, kann sie auch vor der zuständigen Stelle eines anderen Bundeslands erbracht werden. Die Prämie ist spätestens sechs Wochen nach der Feststellung des Prüfungsergebnisses zu beantragen. Die Maßnahme ist nicht befristet. Weitere Informationen bietet das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen.

In Mecklenburg-Vorpommern heißt die Förderung „Meister-Extra“. Erfolgreiche Absolventen zum Handwerks- oder Industriemeister erhalten 2.000 Euro. Die besten 50 Absolventen eines Jahres bekommen darüber hinaus 3.000 Euro als Einmalzahlung. Antragsteller müssen ihren Abschluss in einem Gewerk der Anlage A oder B1 zur Handwerksordnung oder in einer der in Anlage 1 der Richtlinie genannten Fachrichtung erfüllen und den schriftlichen Bescheid über den erfolgreichen Abschluss innerhalb von sechs Monaten einreichen. Weitere Voraussetzung sind Beschäftigungsort und Hauptwohnsitz. Mindestens seit drei Monaten vor dem Zeitpunkt der Feststellung des Prüfungsergebnisses müssen diese in Mecklenburg-Vorpommern liegen. Bei arbeitslosen Absolventen genügt der Nachweis des Hauptwohnsitzes in Mecklenburg-Vorpommern. Die Meisterprüfung muss aber nicht in Mecklenburg-Vorpommern abgelegt worden sein. Somit haben auch Absolventen anderer Bundesländer Anspruch auf das Meister-Extra, wenn sie die oben genannten Voraussetzungen erfüllen. Weitere Informationen bei der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern. Die derzeitigen Richtlinien für das Meister-Extra gelten bis einschließlich 31. Dezember 2021.

In Niedersachsen erhalten Absolventen mit einem Meisterabschluss im Handwerk nach der Handwerksordnung die „Meisterprämie“, sofern sie die Prüfung erfolgreich seit dem 1.9.2017 bestanden haben. Maßgeblich ist das Datum des Meisterprüfungszeugnisses. Zum Zeitpunkt der Feststellung des Prüfungsergebnisses muss der Hauptwohnsitz des Antragstellenden oder der Ort der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in einem Handwerksbetrieb seit mindestens sechs Monaten in Niedersachsen liegen. Die Meisterprämie beträgt 4.000 Euro. Sie kann einmalig pro Person gewährt werden und muss nicht zurückgezahlt werden. Für denselben Abschluss darf nicht bereits eine Förderung eines anderen Bundeslandes beantragt oder gewährt worden sein. Die Förderrichtlinie tritt mit Ablauf des 31.12.2023 außer Kraft. Anträge können bei der NBank, der Förderbank des Landes Niedersachsen, bis zum 30.09.2023 gestellt werden.

In Rheinland-Pfalz gibt es seit 2017 den Aufstiegsbonus I für erfolgreich abgelegte Meisterprüfungen oder gleichwertige öffentlich-rechtliche Fortbildungsprüfungen in gewerblichen und kaufmännischen Berufen und in Berufen der Landwirtschaft. Zudem fördert Rheinland-Pfalz zusätzlich mit dem Aufstiegsbonus II den Weg in die Selbstständigkeit. Mit dem Aufstiegsbonus II wird die erstmalige, in Bezug zu einem qualifizierten Fortbildungsabschluss stehende Existenzgründung honoriert, sowie ein Anreiz geschaffen, sich auf Grundlage einer erfolgreich abgelegten Meisterprüfung oder einer gleichwertigen öffentlich-rechtlichen Fortbildungsprüfung in gewerblichen und kaufmännischen Berufen und in Berufen der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz selbstständig zu machen. Der Aufstiegsbonus I wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2020 auf 2.000 Euro verdoppelt. Der Aufstiegsbonus II beträgt 2.500 Euro. Eine zeitliche Befristung des Aufstiegsbonus ist derzeit nicht vorgesehen.

Antragsberechtigt ist, wer seine Prüfung bei einer rheinland-pfälzischen Kammer ablegt und in Rheinland-Pfalz wohnt oder arbeitet. Antragsberechtigt sind in Rheinland-Pfalz auch Personen, die aus unterschiedlichsten Gründen ihre Prüfung nicht in Rheinland-Pfalz ablegen können, aber hier wohnen und arbeiten. Weitere Informationen beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland Pfalz.

Der saarländische „Aufstiegsbonus“ würdigt Absolventen von (Aufstiegs-) Fortbildungen im gewerblich-technischen, kaufmännischen und landwirtschaftlichen Bereich auf dem DQR-Niveau 6 oder 7 mit 1.000 Euro. Die Prüfung muss vor der IHK, HWK oder LWK des Saarlandes nach dem 1. 1.2018 abgelegt und das Prüfungszeugnis von einer dieser Kammern ausgestelt worden sein. Wird die jeweilige Prüfung im Saarland nicht angeboten, darf die Prüfung in einem anderem Bundesland vor der zuständigen Kammer abgelegt werden.Beschäftigungsort oder Hauptwohnsitz müssen zum Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung oder zum Zeitpunkt der Feststellung des Prüfungsergebnisses im Saarland liegen. Die Absolventen müssen ihren Antrag innerhalb von drei Monaten nach Feststellung des Prüfungsergebnisses stellen. Weitere Informationen beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr Saarland.

Der Freistaat Sachsen zahlt erfolgreichen Handwerks-, Industrie- und Fachmeistern 1.000 Euro, wenn ihr Hauptwohnsitz oder Beschäftigungsort zum Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung oder zum Zeitpunkt der Feststellung des Prüfungsergebnisses im Freistaat Sachsen liegen und sie ihre Prüfung nach dem 1. Januar 2016 im Freistaat absolviert haben. Die Meisterprüfung darf nicht länger als zwei Jahre zurück liegen. Absolventen von Vollzeitmaßnahmen müssen nur den Hauptwohnsitz in Sachsen nachweisen. Wer die Prüfung nur außerhalb Sachsens ablegen kann, weil der Prüfungsausschuss dort sitzt, ist ebenfalls antragsberechtigt. Der Absolvent darf für denselben Abschluss in einem anderen Bundesland nicht bereits einen Meisterbonus oder eine andere gleichartige Förderung für denselben Zuwendungszweck erhalten oder beantragt haben. Weitere Informationen bei der Sächsischen Aufbaubank.

Ab 2021 sollen auch in Thüringen Handwerksmeister einen Meisterbonus in Höhe von 1.000 Euro erhalten. Die besten Meisterabsolventen eines Jahrganges bekommen darüber hinaus weitere 1.000 Euro. Über die Voraussetzungen der Förderung ist (Stand April 2021) noch nichts bekannt.

Fördermittel für Selbstständige

Einige Bundesländer bieten für Meisterschüler, die sich nach erfolgreicher Prüfung selbstständig machen, eine zusätzliche Prämie. Auch hier gelten sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Manche Ländern fördern ausschließlich Betriebsübernahmen, andere auch Neugründungen. In einigen Fällen gibt es zwei verschiedene Förderstufen, einerseits für die Existenzgründung, andererseits für das Schaffen von Arbeitsplätzen. Die folgende Liste gibt den Stand April 2021 wieder.