Um den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen, soll Solarstrom künftig besser vergütet werden. Ab sofort greift zudem der Grundsatz, dass erneuerbare Energien bei Abwägungsentscheidungen Vorfahrt haben.

Noch im Juli steigt die Vergütung für alle neuen PV-Dachanlagen. - © tl6781 - stock.adobe.com

Es sei die umfassendste Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) seit dessen Bestehen, teilt das Bundeswirtschaftsministerium mit. Um die Energiewende schneller voranzubringen, erhöhe die Regierung bereits ab Ende Juli die Vergütung für alle neuen PV-Dachanlagen. Mit sofortiger Wirkung gelte zudem der Grundsatz, dass die Nutzung erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. Damit hätten erneuerbare Energien bei Abwägungsentscheidungen fortan Vorfahrt. "Das ist entscheidend, um das Tempo zu erhöhen", sagte Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne).

Angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine seien die erneuerbaren Energien zu einer Frage der nationalen und europäischen Sicherheit geworden. "Wir müssen so schnell wie möglich unser Energiesystem umstellen, weg von fossilen Energieträgern, hin zu erneuerbaren Energien", so Habeck.

Mehr Vergütung für Solarstrom: "Klares Signal in den Markt"

Fortan könnten Solaranlagen bis zu 13,4 ct/kWh für ihren PV-Strom erhalten. Die erhöhten Fördersätze gelten für Anlagen, die frühestens am Tag nach dem Inkrafttreten und damit ab dem 30. Juli in Betrieb genommen werden. "Das sendet ein klares Signal in den Markt und gibt der Solarenergie einen entscheidenden Schub. Wir müssen alle beherzt und konsequent den Erneuerbaren Ausbau vorantreiben", sagte Habeck. Zugleich wird der Netzanschluss unter anderem für kleine PV-Anlagen vereinfacht. Weitere Maßnahmen sollen ab 1. Januar 2023 greifen.