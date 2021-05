Vom prächtigen Bildband für Autoliebhaber bis hin zur praktischen Tippsammlung für mehr Erfolg beim Kunden: Diese acht Bücher empfiehlt die DHZ-Redaktion.

Plädoyer für Handwerk und soziale Berufe

Die Schieflage im gesellschaftlichen Status von akademischer und beruflicher Bildung thematisiert David Goodhart in seinem Buch "Kopf Hand Herz". Untertitel: Warum Handwerks- und Pflegeberufe mehr Gewicht brauchen. Leider konzentriert sich der Autor sehr stark auf seine britische Heimat, aber als ehemaliger Deutschlandkorrespondent der "Financial Times" kann er auch Erfahrungen aus der Bundesrepublik einfließen lassen. So beschreibt er das duale Ausbildungssystem als Grund dafür, warum das Handwerk in Deutschland immerhin noch einen besseren Ruf genießt als in Großbritannien. Aber auch hierzulande hätten Hand- und soziale Arbeit an Ansehen verloren. Vielleicht hilft ja die Corona-Krise, das aus dem Lot geratene Verhältnis von Kopf, Hand und Herz wieder geradezurücken. ste

Kopf Hand Herz Penguin Verlag; 22 Euro; ISBN: 978-3-328-60136-4

Dem Schimmel auf der Spur

Gut gelaunt beschreibt "Schimmelfahnder" Jürgen Jörges, wo die winzigen Plagegeister lauern und wie man sich schützt. Der Leser erfährt, warum Quietsche-Entchen so gefährlich sind und was die Meuterei auf der Bounty mit Schimmel zu tun hat. Nebenbei begründet Jörges, warum Dachdecker, Maler und Lackierer besonders gute Schimmeldetektive sind. str

Schimmel, Arsch und Zwirn Goldegg; 18 Euro; ISBN: 978-3-328-60136-4

Die Folgen der Corona-Krise

Seit mehr als einem Jahr ist die Corona-Krise das beherrschende Thema. Neben den Folgen für das gesellschaftliche Zusammenleben leidet die gesamte Weltwirtschaft unter der Pandemie. Der Finanzexperte und Banker Willibald Katzenschlager zeigt in seinem Buch "Kommt der Corona Crash?", welche langfristigen Auswirkungen die Krise auf das globale Finanzsystem haben könnte. Droht eine große Inflation? Crasht der Euro? Stürzen die Börsen ab? Was passiert mit den Jobs und dem Geld der Bürger? Diesen und weiteren Fragen geht Katzenschlager auf packend geschriebenen 144 Seiten nach. sg

Kommt der Corona Crash? edition a; 18 Euro; ISBN: 978-3-99001-514-8

Buntes Handbuch für Chefs

Wie kann ein Fisch dabei helfen, Probleme im Unternehmen zu lösen? Laut des japanischen Organisationstheoretikers Kaoru Ishikawa ist das von ihm entwickelte "Fischgräten-Diagramm" eine Methode, die Wurzel des Übels auszumachen. Dafür wird im Kopf des Tieres das Problem definiert, entlang der Gräten werden alle Ursachen aufgezählt. Diese und weitere Methoden gibt das Buch "Management einfach erklärt" Chefs an die Hand. Das 215-seitige Naschlagewerk enthält zahlreiche farbige Schaubilder, Fallbeispiele und Checklisten, die für den schnellen Input sorgen. Mithilfe bewährter Theorien beantworten die Autoren – darunter selbst ehemalige Manager – die wichtigsten Fragen. Ein Kapitel enthält zudem Tipps, wie Führungskräfte im stressigen Berufsalltag die Verantwortung für sich selbst nicht vergessen. ew

Management einfach erklärt Dorling Kindersley; 19,95 Euro; ISBN: 978-3-8310-4112-1

Perfektionismus erschöpft und stresst

Ein hoher Qualitätsanspruch kennzeichnet das Handwerk. Der Anspruch auf Perfektion ist tief verwurzelt in unserer

Tradition und Kultur, in Deutschland ähnlich wie beispielsweise in der Schweiz oder in Japan. Wer allerdings ständig nach Perfektionismus strebt, geht einen Schritt zu weit. Attila Albert beschreibt in seinem anschaulich und launig geschriebenen Ratgeber, wie Menschen davon profitieren, wenn sie sich von übertriebenen Ansprüchen verabschieden – an ihre Arbeit und auch an sich selbst. Der Coach und Autor empfiehlt

deshalb jedem Betriebsinhaber, regelmäßig zu prüfen, ob das Verhältnis aus Perfektionismus und Pragmatismus bei ihm noch stimmt. Oder anders gesagt: Wer im Leben so richtig scheitern will, nimmt sich am besten vor, alles perfekt zu machen. str

Perfektionismus ist ein Arschloch Gräfe und Unzer; 16,99 Euro; ISBN: 978-3-8338-7746-9

Missstände in der Fleischindustrie

Immer mehr Verbraucher achten beim Einkauf von Fleisch auf Herkunft, Herstellung und Tierwohl. Qualität ist dabei häufig wichtiger als Masse. Das zeigt sich beim Fleischkonsum, der 2020 mit 57,3 Kilogramm pro Person auf ein Jahrzehnte-Tief gefallen ist. Der Rückgang geht zu Lasten der Fleischindustrie, während handwerkliche Qualität zunehmend gefragt ist. Der Sozialwissenschaftler und Ethiker Thilo Hagendorff setzt sich in seinem Buch „Was sich am Fleisch entscheidet“ kritisch mit der industriellen Fleischproduktion auseinander und zeigt ökologische, soziale und politische Fehlentwicklungen auf. Dabei nimmt er Bezug auf zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse und kommt zu dem Schluss, dass die Abwendung aktueller Krisen untrennbar mit einem veränderten Umgang mit Tieren verknüpft ist. sg

Was sich am Fleisch entscheidet Büchner Verlag; 18,00 Euro

Mehr Erfolg beim Kunden

Der Praxisratgeber "Mehr Erfolg im Umgang mit Kunden – Die besten LifeHacks für Handwerker" zeigt anschaulich, wie ein erfolgreicher Umgang auf Augenhöhe zwischen Handwerker und Kunde bei der Auftragsdurchführung aussieht. Wer die Tipps befolgt, erlebt mehr Wertschätzung, hat deutlich weniger Stress und erzielt letztlich mehr Gewinn. Bestseller-Autorin Umberta Andrea Simonis hat die Erfolgsrezepte in einem leicht lesbaren und übersichtlichen Buch zusammengestellt. str

Mehr Erfolg im Umgang mit Kunden Holzmann Medien; 29,90 Euro

Träume auf vier Rädern

Der limitierte Doppelband "Ultimate Collector Cars" widmet sich auf 904 hochwertig gestalteten Seiten den 100 legendärsten Fahrzeuge in der Automobilgeschichte. Ob Produktionsjahr, Pferdestärken oder Höchstgeschwindigkeit – Experten aus der Autoindustrie stellen auf jeweils einer Doppelseite alle wissenswerten Details zu den Modellen vor. Aufnahmen von Profifotografen, seltene Archivbilder, Original-Werksfotos und berühmten Plakate machen das Werk auch optisch zu einem tollen Geschenk für jeden Autoliebhaber. sg

Ultimate Collector Cars Taschen Verlag; 200 Euro; ISBN: 978-3-8365-8491-3

