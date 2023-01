Das Kürbiskernbrot ist das "Brot des Jahres 2023". Den ersten offiziellen Anschnitt gab es im Rahmen der Grünen Woche vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks zusammen mit Bundesernährungsminister Cem Özdemir.

Cem Özdemir und ZV-Präsident Michael Wippler präsentierten auf der Grünen Woche das Kürbiskernbrot als Brot des Jahres. - © ZV des Bäckerhandwerks

Jedes Jahr wählt der wissenschaftliche Beirat des Deutschen Brotinstituts das "Brot des Jahres". 2023 konnte das Kürbiskernbrot die Jury überzeugen und den Titel holen. Die wichtigsten Wettbewerbskriterien sind Tradition, Beliebtheit und Inhaltsstoffe. Ziel des Wettbewerbes sei, das Wissen über die verschiedenen Brotsorten zu verbessern und die Deutsche Brotkultur als anerkanntes Kulturgut des Landes zu stärken. Vergangenes Jahr gewann das Holzofenbrot.

Anschnitt bei der Grünen Woche

Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, hat im Rahmen der Grünen Woche in Berlin gemeinsam mit Michael Wippler, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks, das "Brot des Jahres 2023" offiziell verkündet und angeschnitten. Bundesminister Cem Özdemir: "Die deutsche Brotkultur ist einzigartig und enorm vielfältig. Das Bäckerhandwerk ist gerade für die ländlichen Räume sehr wichtig. Denn die Läden sichern Versorgung, Arbeitsplätze und sind Orte der Begegnung. Für mich sind Bäckerinnen und Bäcker systemrelevant. Ich freue mich, dass mit dem Kürbiskernbrot ein Brot des Jahres gewählt wurde, das mit seinen Ballast- und Nährstoffen lecker und gesund ist. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung sollte uns allen Herzensangelegenheit sein."

Gut kombinierbar und gesund

"Brot als Lebensmittel Nummer 1 darf bei einer ausgewogenen Ernährung nicht fehlen", meint auch Michael Wippler, ZV-Präsident und zugleich Vorstandsvorsitzender des Deutschen Brotinstituts. "Das Kürbiskernbrot ist mittlerweile ein Klassiker im Brotregal jedes Handwerksbäckers. Es ist unglaublich vielfältig und erfreut sich deutschlandweit großer Beliebtheit. Ein milder Aufstrich wie Hüttenkäse oder auch ein leichter Kochschinken harmonieren perfekt dazu. Es sollte auf keinem Tisch fehlen."

"Kürbiskernbrot wird zumeist auf Basis von Mischteigen aus Weizen und Roggen gebacken, doch auch Vollkornbrote sind beliebt", ergänzt Bernd Kütscher, Direktor des Deutschen Brotinstituts. "Die Kürbiskerne sind nicht nur optisch ein Hingucker: Kürbissamen sind besonders reich an Nährstoffen, denn sie enthalten wertvolle ungesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe und relevante Mengen an Magnesium und Zink", so Kütscher. tb