09.11.2017

Last-Minute-Steuerstrategien Die 15 besten Tipps für die private Steuererklärung

Kurz vor dem Jahreswechsel gibt es noch Steuervorteile für die private Steuererklärung. Bei den Last-Minute-Steuerstrategien geht es um Kniffe und Tricks zum Steuernsparen im privaten Bereich bis zum 31. Dezember 2017.

Von Bernhard Köstler

Wer noch in diesem Jahr eine Photovoltaikanlage montieren lässt, sollte die zusätzliche Installation eines Batteriespeichers prüfen.

1. Batterie für Photovoltaikanlage

Lassen Sie sich noch 2017 eine Photovoltaikanlage auf dem Dach Ihres Eigenheims installieren, dann sollten Sie prüfen, ob sich ein Zusatzauftrag lohnt. Es geht um die zusätzliche Installation eines Batteriespeichers. Diese Batterie brauchen Sie zur Speicherung Ihres selbst verbrauchten Stroms. Wird die Batterie zeitlich mit der Photovoltaikanlage bestellt und installiert, winkt aus dem Kaufpreis der Batterie eine Vorsteuererstattung (Batterie und Anlage = 1 Objekt). Lassen Sie die Batterie nachrüsten, ist der Vorsteuerabzug wegen der 100-prozentigen Privatnutzung verloren.

2. Freiwillige Steuererklärung 2013

Waren Sie 2013 nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, können Sie trotzdem eine abgeben, wenn Sie eine Steuererstattung erwarten. Für die Abgabe haben Sie aber nur noch bis zum 31. Dezember 2017 Zeit. Danach verweigert das Finanzamt wegen Festsetzungsverjährung die Bearbeitung.

3. Verlustbescheinigung – Stichtag 15. Dezember 2017

Haben Sie 2017 trotz Dax-Rekord Verluste aus dem Verkauf von Aktien erzielt und bei einer anderen Bank Kursgewinne eingefahren, klappt es mit der Verrechnung und damit mit der Erstattung der Abgeltungsteuer nur, wenn Sie die Verluste und Gewinne in der Steuererklärung 2017 in der Anlage KAP eintragen. Wichtiges Detail für die Verlustverrechnung: Sie brauchen eine Verlustbescheinigung von Ihrer Bank. Diese müssen Sie bis spätestens 15. Dezember 2017 bei der Bank beantragen. Danach geht nichts mehr.

4. Riester: Mindestbeitrag b­ezahlt?

Stehen Ihnen aus einem Riester-Vertrag staatliche Zulagen zu, müssen Sie 2017 mindestens vier Prozent Ihres Bruttogehalts abzüglich der Zulagen einbezahlen. Liegen die Beiträge 2017 darunter, gibt es die Zulagen 2017 nicht in voller Höhe. Teilen Sie Ihrem Versicherer Ihr Vorjahrsbrutto mit und zahlen Sie noch 2017 die ausstehenden Mindestbeiträge nach.

5. Krankenversicherung: ­Beiträge vorauszahlen

Sind Sie selbstständig und privat versichert, kann es sich lohnen, die Beiträge zur privaten Basiskranken- und Pflegeversicherung noch bis zum 22. Dezember 2017 für zwei Jahre im Voraus zu bezahlen. Dadurch können Sie in den nächstens Jahren andere Vorsorgeaufwendungen (Unfallversicherung, Beiträge für Wahltarife zur Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung etc.) zusätzlich bis zu einem Betrag von 2.800 Euro als Sonderausgaben abziehen.

6. Freistellungsauftrag über null Euro

Haben Ehegatten bei derselben Bank Depots und jedes Depot lautet nur auf den Namen des jeweiligen Ehegatten, können Verluste des einen mit Gewinnen des anderen aus Aktienverkäufen nur durch Abgabe der Anlage KAP in der Steuererklärung erreicht werden. Wichtig ist auch die Verlustbescheinigung (siehe Tipp 3). Doch die steuersparende Verlustverrechnung kann auch durch die Bank – und zwar sofort – durchgeführt werden. Dazu müssen die Ehegatten 2017 nur einen gemeinsamen Freistellungsauftrag für alle Depots über null Euro stellen.

7. Vermietungsverluste retten

Konnten Sie eine Immobilie das ganze Jahr über nicht vermieten, können Sie dem Finanzamt trotz des Leerstands die Ausgaben als steuersparende Werbungskosten präsentieren. Voraussetzung ist allerdings, dass die Vermietungsabsicht nachgewiesen werden kann. Dazu müssen Sie noch bis zum Jahreswechsel aktiv werden. Schalten Sie einen Makler ein, senken Sie Ihre bisherigen Mietvorstellungen oder lassen Sie Baumaßnahmen durchführen, um die Immobilie für Mieter attraktiver zu machen.

8. Lohnsteuerfreibetrag: Stichtag 30. November

Arbeitnehmer können dem Finanzamt noch bis 30. November 2017 die bis dahin angefallenen und voraussichtlich bis zum Jahresende noch zu erwartenden Steuerausgaben präsentieren. Daraus ermittelt das Finanzamt einen Lohnsteuerfreibetrag und der Arbeitgeber behält vom Dezembergehalt weniger oder bestenfalls gar keine Steuer ein. Der Lohnsteuerfreibetrag muss auf den amtlichen Formularen "Lohnsteuerermäßigung 2017" beantragt werden.

9. Steueranrechnung in Raten

Haben Sie kurz vor dem Jahreswechsel einen Handwerker mit Aufgaben in Ihrem Privathaushalt beauftragt und die Rechnung weist eine Arbeitsleistung von mehr als 6.000 Euro aus, sollten Sie die Rechnung in Raten 2017 und 2018 zahlen.

Hintergrund: Die Steueranrechnung von 20 Prozent der Arbeitsleistung ist auf 1.200 Euro pro Jahr begrenzt.

Konkret: Rechnung 2017 mit Arbeitsleistung 10.000 Euro. Bei Zahlung der kompletten 10.000 Euro im Jahr 2017 beträgt die Steueranrechnung 1.200 Euro. Zahlen Sie dagegen 2017 eine Rate mit 6.000 Euro und Anfang 2018 eine Rate mit 4.000 Euro, beträgt die Steueranrechnung 2017 1.200 Euro und 2018 weitere 800 Euro.

10. Banal, aber genial: Ja-Wort

Sie wollen Anfang 2018 heiraten? Warum geben Sie sich standesamtlich nicht schon 2017 das Ja-Wort? Der Vorteil: Selbst wenn Sie 2017 nur einen Tag lang verheiratet sind, steht Ihnen die günstige Zusammenveranlagung zu. Ist ein Partner Alleinverdiener, winken durch den günstigen Ehegattentarif bis zu mehrere tausend Euro Steuererstattung.

11. Versöhnungsversuch für Ehepartner

Lebten Sie zum 1. Januar 2017 in Scheidung, lässt sich der günstige Ehegattentarif nur ­retten, wenn Sie und Ihr Partner 2017 noch einen Versöhnungsversuch von mindestens einem Monat starten und ­dafür nachweislich wieder zusammen­ziehen.

12. Riester-Zulagen 2015 beantragen

Kaum zu glauben. Jedes Jahr verbummeln Millionen Riester-Sparer ihre Zulagen. Sollte dem Versicherer keine Vollmacht zur Abrufung der Zulagen gegeben worden sein, müssen die Zulagen für 2015 spätestens bis 31. Dezember 2017 beantragt werden.

13. Einkauftour bei Ruhestand 2018

Gehen Sie 2018 in Ruhestand und brauchen bis dahin noch berufliche Arbeitsmittel (PC, Bürostuhl etc.), dann sollten Sie diese noch 2017 erstehen. Um die gesamten Kosten noch 2017 absetzen zu können, sollten die Arbeitsmittel jeweils nicht mehr als 410 Euro netto kosten. Gehen Sie 2018 in Ruhestand, müssen Sie keine Steuern dafür bezahlen, dass der Gegenstand dann nur noch privat genutzt wird.

14. Trennung – am besten erst am 2. Januar 2018

Sieht es für Ihre Ehe schlecht aus und die Zeichen stehen auf Trennung, sollten Sie aus steuerlichen Gründen am besten erst am 2. Januar 2018 Nägel mit Köpfen machen und ausziehen. Denn dann winkt noch für das ganze Jahr 2018 der günstige Splittingtarif für Ehegatten.

15. Betriebliche Altersvorsorge

Wandeln Sie Ihr Weihnachtsgeld 2017 in eine betriebliche Altersvorsorge in Form einer Direktversicherung, einer Pensionskasse oder eines Pensionsfonds um, bleiben davon 3.048 Euro steuer- und abgabenfrei.