Das Kürschnerhandwerk setzt auf Nachhaltigkeit und Ökologie und will diesen Weg auch in Zukunft weiter gehen. Bei seiner Herbsttagung widmete sich der Zentralverband des Kürschnerhandwerks neuen Ideen. Und es wurden die Sieger des Internationalen Designwettbewerbs gekürt.

Modelle des Internationalen Designwettbewerbs des Kürschnerhandwerks. Hier die Plätze 1 der Kategorien "Damenpelz" (links), "WePrefur" (2.v.re.) und "Herrenpelz" (rechts) und der 2. Platz in der Kategorie "ReFur" (2.v.li.). - © Carsten Kattau/Zentralverband des Kürschnerhandwerks

Ihren Blick in die Zukunft richteten die Kürschner bei ihrer Herbsttagung in Augsburg. "Wir haben immer neue Ideen", sagte Egon Samabor, der Präsident des Zentralverbands des Kürschnerhandwerks. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten setze die Branche auf neue Materialien, Optiken und Verwendungszwecke. "Das Kürschnerhandwerk ist ein wichtiger Bestandteil des ökologischen Umbaus der Gesellschaft", ist sich Samabor sicher. Die Verarbeitung chinesischer Ware lehnt der Zentralverband ab, setzt vielmehr auf seine nachhaltige Öko-Lizenz "WePrefur".

Auf der Tagung informierten sich die Kürschner auch über das Forschungsprojekt Furoid. Dessen Ziel ist es, Fellhaare auf Kreatinbasis im Labor herzustellen. Eine weitere Entwicklung, die die Zukunft der Branche sichern soll. Denn auch das Kürschnerhandwerk plagen Nachwuchssorgen. Der Verband hat jedoch von der Politik die Zusicherung bekommen, dass die einzig verbliebene Berufsschule in Fürth, erhalten bleibt.

Gekürt wurden in Augsburg außerdem die Sieger des Internationalen Designwettbewerbs des Deutschen Kürschnerhandwerks:

Kategorie Herrenpelz

Platz: Berchtold Pelz - Leder aus Fürstenfeldbruck Platz: Berchtold Pelz - Leder aus Fürstenfeldbruck Atelier Conrad Glock aus Augsburg

Kategorie Damenpelz

Platz: Berchtold Pelz - Leder aus Fürstenfeldbruck Platz: Fur & Fashion Ulf Heinrich aus Hamburg und Berchtold Pelz - Leder aus Fürstenfeldbruck Platz: Design in Pelz Constanze Saam aus München

Kategorie "WePrefur"

Platz: Conrad Glock aus Augsburg Platz: Design in Pelz Constanze Saam aus München Platz: Fischer-Pelze Birgit Pietsch aus Berlin

Kategorie "ReFur"