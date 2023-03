Steigende Preise und Inflation: Die Wirtschaftslage im Handwerk hat sich verschlechtert. Besonders betroffen sei das Bauhauptgewerbe wie der Verband der Vereine Creditreform mitteilt. Aber auch die Insolvenzen von Handwerksbetrieben nehmen zu und die Eigenkapitalquote ist bei vielen zu niedrig.

Im Bauhauptgewerbe bewerten nur noch 63 Prozent die aktuelle Geschäftslage als sehr gut oder gut. - © Sascha Schneider/www.amh-online.de

Geschäftslage

Die Wirtschaftslage im Handwerk hat sich angesichts

der zunehmenden Belastungen durch Preissteigerungen, Energiekrise und Ukraine-Krieg verschlechtert. Ein Stimmungseinbruch sei jedoch – anders als befürchtet – ausgeblieben. "Die Lage ist stabil", sagt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung, "doch die Prognose, was kommt, was die Betriebe selber glauben und was wir in den Zahlen sehen, sieht deutlich schlechter aus."

An der aktuellen Umfrage der Creditreform Wirtschaftsforschung

nahmen rund 1.300 Handwerksbetrieben in

Deutschland teil. Die Mehrheit beurteilt die aktuelle Geschäftslage als gut bis sehr gut (65,3 Prozent). Nur 3,3 Prozent geben ihr die Note mangelhaft und für 30 Prozent ist die Lage befriedigend bis ausreichend.

Große Unterschiede gibt es der Umfrage nach in den einzelnen Handwerksbereichen.

So bewerteten im Bauhauptgewerbe nur noch 63 Prozent die Lage als sehr gut oder gut. Im Vorjahr waren es noch 77,2 Prozent gewesen. Im Ausbauhandwerk fiel dieser Wert von 78,7 auf 73,3 Prozent.

Genau entgegengesetzt entwickelte sich die Lage in den Nahrungsmittelhandwerken, dem Kfz-Handwerk und den personenbezogenen Dienstleistungen. Bei Letzteren schätzen 70 Prozent die Lage als sehr gut und gut ein. Im Vorjahr kamen nur 63,4 Prozent zu dieser Einschätzung. Im Kfz-Handwerk stieg der Wert von 50,4 auf 54,1 Prozent und im Nahrungsmittelhandwerk von 41,7 auf 42,5 Prozent. Interessanter ist hier, dass nur noch 6,4 Prozent die Lage als mangelhaft und ungenügend einschätzen. Eine deutliche Verbesserung zum Vorjahr: Da waren es 17,7 Prozent.

Steigende Umsätze geben 37,7 Prozent der Befragten an, nach 34,9 Prozent im Vorjahr. 17,9 vermelden weniger Umsatz (Vorjahr: 15,1 Prozent). Creditreform wertet dies als vergleichsweise positiv vor dem Hintergrund des schlechten Konjunkturumfeldes.

Personal

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage. Die Beschäftigung im Handwerk wächst kaum noch, wobei der Personalbedarf weiter hoch bleibt. "Der Fachkräftemangel wird sich eklatant verschärfen", befürchtet Patrik-Ludwig Hantzsch. Die Mehrheit der befragten Betriebe hat seinen Personalbestand in den letzten Monaten nicht verändert (60,2 Prozent). 17,9 Prozent haben verkleinert, 20,8 Prozent aufgestockt.

Umsatzerwartungen

So stabil die Geschäftslage derzeit erscheint, so pessimistisch blicken die Handwerker in die Zukunft. Nur noch 33,3 Prozent der Befragten gehen von steigenden Umsätzen aus. "Der Anteil der Pessimisten hat sich verdoppelt", sagt der Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung, "jeder Sechste befürchtet Umsatzeinbußen." Denn laut Umfrage rechnen 16,8 Prozent der Handwerker mit sinkendem Umsatz. Im Vorjahr waren es nur 8,4 Prozent ähnlich pessimistisch. Stabile Umsätze erwartet knapp die Hälfte (48,5 Prozent).



Auch bei den Umsatzerwartungen sticht das Bauhauptgewerbe hervor: Nochmal weniger als die Gesamtheit der Befragten – nämlich 30,7 Prozent erwartet mehr Umsatz. Im Vorjahr immerhin noch 39,5 Prozent. Noch deutlicher nach unten fällt die Umsatzerwartung im Metallhandwerk und Handwerk des gewerblichen Bedarfs aus: 34,4 Prozent rechnen mit steigenden Umsätzen, nachdem im Vorjahr knapp die Hälfte davon ausging (50,7 Prozent)

74,6 Prozent gehen auch davon aus, dass die Angebotspreise weiter steigen.

Investitionen

"Es wird zu wenig investiert. Das ist ein Problem", sagt Patrik-Ludwig Hantzsch. In Zahlen bedeutet das: Weniger als die Hälfte wollen investieren (47,3 Prozent). Im Vergleich der letzten zehn Jahre sei dies eine sehr niedrige Investitionsbereitschaft. Die zurückhaltenden Planungen seien Ausdruck des schlechteren Konjunkturumfeldes. Die deutsche Wirtschaft werde in diesem Jahr kaum wachsen. Dabei ist die Investitionsbereitschaft im Bauhauptgewerbe (48,7 Prozent) und im Metallhandwerk sowie Handwerk des gewerblichen Bedarfs (54,6) leicht höher als der Durchschnitt.

Eigenkapital

Sorgen bereitet eine zu niedrige Eigenkapitalquote. Ein Drittel der befragten Handwerksbetriebe (34,1 Prozent) verfügt nur über eine Eigenkapitalquote von bis zu zehn Prozent. "Das ist viel zu wenig", sagt Hantzsch. Auch wenn sich diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert habe (34,3 Prozent), "das Umfeld hat sich verändert."

Insolvenzen

Nachdem in der Coronapandemie das Insolvenzgeschehen durch staatliche Hilfsprogramme beeinflusst wurde und eine befürchtete Insolvenzwelle bis heute nicht eingetreten ist, hat die Zahl der Insolvenzen von Handwerksbetrieben wieder zugenommen. Im vergangenen Jahr meldeten 3.270 Handwerksbetriebe Insolvenz an. Das sind zwölf Prozent mehr als im Jahr 2021. Damit stiegen die Insolvenzen im Handwerk dreimal mehr als in allen Wirtschaftsbereichen zusammen (vier Prozent).

Auslöser dieser Trendwende seien laut Creditreform Wirtschaftsforschung die Kostenexplosionen bei Energie und Rohstoffen.

Der Gesamtanteil des Handwerks an allen Unternehmensinsolvenzen in Deutschland liegt nun bei 22 Prozent (Vorjahr: 20,7 Prozent)