Viele Handwerker arbeiten im Freien und sind den Folgen des Klimawandels direkt ausgesetzt. Außerdem stehen Themen rund um den Klima- und Umweltschutz bei vielen im Fokus des Arbeitsalltags. Eine Umfrage zeigt, welchen Einfluss der Klimawandel auf die tägliche Arbeit hat – und warum es das Handwerk besonders trifft.

Hitze, UV-Strahlung und Luftverschmutzung: Die Folgen des Klimawandels zeigen sich im Handwerk schon spürbar. - © Finnario - stock.adobe.com

Der Klimawandel hat Folgen für unsere Gesundheit. Hitze, eine hohe UV-Strahlung und die zunehmende Luftverschmutzung bringen Gefahren mit sich, mit denen jeder umgehen muss. Wer im Freien arbeitet, ist einer besonderen Belastung ausgesetzt. Das trifft viele Handwerker. So sind die Folgen und Gefahren des Klimawandels im Handwerk ein wichtiges Thema. Dass viele Branchen damit bewusst umgehen, zeigt die Krankenkasse IKK classic in der neuesten Auswertung der Studie "So gesund ist das Handwerk".

Für die Studie wurden im vergangenen Jahr deutschlandweit 1.830 Handwerkerinnen und Handwerker unter anderem gefragt, ob Klima- und Umweltschutz im Handwerk ein Thema und die Auswirkungen des Klimawandels bereits spürbar sind. Das Ergebnis ist eindeutig: Denn über 83 Prozent der Befragten erachten Klima- und Umweltschutz als wichtig bis sehr wichtig. Damit liegen die Handwerkerinnen und Handwerker über den Werten der Gesamtbevölkerung. Hier gaben 81,2 Prozent an, dass die Themen wichtig sind.

Außerdem fühlen sich Beschäftigte im Handwerk besser informiert als die Gesamtgesellschaft – immerhin arbeiten viele Tag für Tag mit an der Energiewende. So gaben 78 Prozent der Befragten an, sich gut über das Thema informiert zu fühlen. Der Wert lag in der Gesamtgesellschaft im Vergleich bei knapp 70 Prozent.

Klimawandel erhöht Gesundheitsgefahren im Handwerk

Im Zentrum der Befragung stand für die IKK, wie sich die gesundheitlichen Risiken des Klimawandels zeigen – und wie bewusst die Befragten damit umgehen. Die Ergebnisse zeigen die bereits spürbaren Folgen. Dabei gab mehr als jeder Vierte der befragten Handwerkerinnen und Handwerker an, dass er den Einfluss des Klimawandels bei seiner täglichen Arbeit bereits stark oder sogar sehr stark spürt. Nach Angaben der IKK classic kristallisierten sich dabei Branchen heraus, in denen sich die Beschäftigten besonders betroffen fühlen bzw. die gesundheitlichen Folgen schon stark spüren. Das sind:

47 Prozent der Befragten im Holzgewerbe,

gut 39 Prozent der Befragten aus dem Nahrungsmittelgewerk

und über 35 Prozent der Befragten im Bau- und Ausbaugewerbe.

Auswirkungen des Klimawandels auf die tägliche Arbeit im Handwerk - © IKK classic

Sie alle gaben an, den Einfluss des Klimawandels stark bis sehr stark zu erleben. Der Einfluss wurde etwa festgemacht an einer starken Hitze, der Sonneneinstrahlung, knochentrockenen Böden und Extremwetterereignissen. Als Folgen nannten die Befragten aber auch wirtschaftliche Aspekte wie ein höherer Arbeitsaufwand, Materialengpässe und Kostensteigerungen, die sich vermehrt ergeben.

Klimawandel im Handwerk: Mehr Arbeitsaufwand, Materialengpässe und höhere Kosten

Das Wissen um den Klimawandel und vor allem die spürbaren Folgen regen auch zum Handeln an – wenn hier auch noch Potenzial besteht. So zeigt die Studie, dass 35,9 Prozent der Befragten angab, umweltbewusst zu agieren. „58,9 Prozent handeln dagegen nur etwas umweltbewusst“, erklärt die Krankenkasse. Die IKK classic möchte die Ergebnisse der Umfrage nach eigenen Angaben zum Anlass nehmen, Handwerkerinnen und Handwerker noch stärker für umweltbewusstes und gesundheitsförderliches Handeln zu motivieren. Was sich jetzt gezeigt hätte, bezeichnet sie als wertvolles Fundament, das im Handwerk bereits vorhanden sei – und im Sinne einer gesünderen und nachhaltigeren Arbeitsgestaltung ausgebaut werden sollte. jtw