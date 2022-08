Um den Gasverbrauch in Deutschland zu verringern, hat das Bundeskabinett zwei neue Verordnungen gebilligt. Unter anderem soll die Mindesttemperatur im Arbeitsräumen auf 19 Grad gesenkt werden. Trotz der Sparmaßnahmen habe Deutschland aber noch einen langen Weg vor sich, sagte Bundeswirtschaftsminister Habeck.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht noch einen langen Weg beim Energiesparen. - © picture alliance / photothek | Florian Gaertner

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht noch einen langen Weg beim Energiesparen angesichts der starken Drosselung russischer Gaslieferungen. Habeck sagte am 24. August in Berlin mit Blick auf zwei vom Kabinett gebilligte Energieeinsparverordnungen, damit werde der Gasverbrauch ungefähr im Umfang von zwei bis zweieinhalb Prozent gesenkt. Man könne sich aber nun nicht zurücklehnen. "Wir haben noch einen langen Weg vor uns." Habeck nannte die Situation in Deutschland erneut angespannt.

Deutschland muss Gasverbrauch um 20 Prozent senken

Die Verordnungen sehen unter anderem eine Absenkung der Mindesttemperatur in Arbeitsräumen auf 19 Grad vor – sowohl in der öffentlichen Verwaltung als auch in Unternehmen. Bisher lag die empfohlene Mindesttemperatur für Büros bei 20 Grad. Außerdem müssen Gasversorger und Besitzer größerer Wohngebäude ihre Kunden und Mieterinnen und Mieter ab diesem Herbst, vorab über ihren voraussichtlichen Gasverbrauch und die damit verbundenen Kosten und möglichen Einsparpotentiale informieren.

Angesichts der von Russland künstlich verursachten Gasknappheit haben sich die EU-Staaten verpflichtet, ihren Gasverbrauch ab August dieses Jahres um mindestens 15 Prozent zu verringern – im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch der letzten fünf Jahre. Deutschland, das über die letzten Jahre besonders abhängig von russischem Gas war, muss seinen Gasverbrauch demnach um 20 Prozent senken. Die nun von Bundeskabinett gebilligten Verordnungen sollen dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen.

Habeck verteidigt Gasumlage

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat des Weiteren die staatliche Gasumlage verteidigt. Der Grünen-Politiker machte deutlich, die Umlage diene der Versorgungssicherheit. "Dass das eine schmerzhafte Operation ist, mit Zumutungen verbunden, ist unstrittig." Die sozialpolitischen "Unwuchten" müssten durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden. Diejenigen, die sich die hohen Energiekosten und die Umlage nicht leisten könnten, müssten finanziell so unterstützt werden, dass sie durch Energie nicht in Armut gedrängt werden.

Die Koalition berät derzeit über ein weiteres Entlastungspaket. Die Umlage von 2,4 Cent pro Kilowattstunde soll ab Anfang Oktober greifen und Importeuren zugutekommen, die zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibendes Gas aus Russland kaufen müssen. Insgesamt haben zwölf Unternehmen Ausgleichsansprüche über die Umlage angemeldet. Kritik gibt es daran, dass einige Unternehmen, welche Ansprüche angemeldet haben, darauf finanziell nicht angewiesen sind.

Habeck sagte, dies sei Folge einer einheitlichen Gesetzgebung. Man müsse Gewinne dieser Unternehmen an anderer Stelle besteuern. Der Großteil der Umlage gehe an Unternehmen wie Uniper. Der Bund hatte ein milliardenschweres Rettungspaket für den größten Importeur russischen Gases beschlossen. dpa/ew