Die steigenden Energiepreise machen sich auch in den Nebenkostenabrechnungen bemerkbar. Doch je nach Wohnort kann die Rechnung deutlicher höher ausfallen, zeigt jetzt eine aktuelle Analyse. Satte 900 Euro mehr zahlen die Bewohner der teuersten Stadt im Vergleich zur günstigsten.

In Bielefeld sind die Nebenkosten vergleichsweise hoch, dafür zahlen die Bewohner im Vergleich zu anderen Städten aber weniger für die Müllabfuhr. - © maho - stock.adobe.com

3035,80 Euro im Jahr. So viel bezahlen Bielefelderinnen und Bielefelder im Durchschnitt für Strom, Wärme und Wasser. Damit ist Bielefeld die einzige Stadt, in der über 3.000 Euro im Jahr an Nebenkosten anfallen. Das geht aus einem Ranking der Deutschen Traumhauslotterie hervor, für das der Lottoanbieter die Nebenkosten und Müllabfuhrpreise der 30 größten deutschen Städten verglichen hat. Hinter Bielefeld – und damit auf Platz zwei der Städte mit den höchsten Nebenkosten – liegt Leipzig. Hier werden im Schnitt 2.961,49 Euro pro Jahr fällig. Den drittletzten Platz belegt Wuppertal mit etwa 2.918,16 Euro.

In diesen Städten sind die Nebenkosten am niedrigsten

Im Vergleich zur günstigsten Stadt müssen die Bielefelder übrigens satte 900 Euro mehr Nebenkosten zahlen. Am wenigsten zahlen Verbraucher aus Nürnberg. Hier liegen die durchschnittlichen Nebenkosten bei 2.234,95 Euro. Auch die Bewohner von Bremen zahlen vergleichsweise weniger. Hier belaufen sich die jährlichen Nebenkosten im Schnitt auf 2.264,63 Euro im Jahr. 2.323,79 Euro im Jahr zahlen die Bürger in Hannover durchschnittlich.

Die gesamtdurchschnittlichen Kosten sind um fast 150 Euro höher, hat die Deutsche Traumlotterie berechnet. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 2.500 Kilowattstunden Strom, Trink- und Schmutzwasser sowie 16.000 Kilowattstunden Gas (Heizung) pro Jahr werden in den 30 größten deutschen Städten rund 2,470 Euro pro Jahr fällig.

Kosten für die Müllabfuhr variieren von 9 bis 41 Euro

Aber nicht nur auf die Nebenkosten, sondern auch auf die Kosten für die Müllabfuhr hat der Wohnort einen Einfluss. Überraschend: Obwohl die Nebenkosten in Bielefeld am höchsten sind, liegen die monatlichen Kosten für die Müllabfuhr hier bei nur 9,69 Euro, zeigt die Analyse. Das ist deutlich weniger als zum Beispiel in Berlin, der teuersten Stadt. Hier kostet die Müllabholung 41,05 Euro pro Monat. Ebenfalls teuer sind Münster (30,07 Euro) und Hannover (29,31 Euro).



Am wenigsten bezahlen Anwohner im Jahr für die Müllabholung in Chemnitz mit 8,92 Euro, dicht gefolgt von Bielefeld auf dem zweiten Platz. Der dritte Platz des Rankings geht an Bonn, wo die Müllabfuhr mit 10,69 Euro auch vergleichsweise günstig ist. ew

Das vollständige Städte-Ranking gibt es in der Tabelle:

Stadt Gesamt-Nebenkosten im Jahr Mindestpreis Müllabfuhr im Monat Nürnberg 2.581,03 € 11,70 € Bremen 2.674,28 € 14,74 € Berlin 2.704,02 € 41,05 € Hannover 2.746,99 € 29,31 € Gelsenkirchen 2.757,68 € 11,20 € Kiel 2.822,15 € 18,05 € Köln 2.857,59 € 28,52 € Hamburg 2.883,82 € 16,09 € Wiesbaden 2.906,59 € 17,43 € Münster 2.937,81 € 30,07 € Aachen 2.943,79 € 27,77 € Chemnitz 2.991,20 € 8,92 € Mannheim 2.998,05 € 14,00 € Bonn 3.037,01 € 10,69 € Karlsruhe 3.058,58 € 18,80 € Dortmund 3.107,70 € 19,24 € Braunschweig 3.115,52 € 14,40 € München 3.173,30 € 13,26 € Düsseldorf 3.177,28 € 26,74 € Bochum 3.245,73 € 15,92 € Stuttgart 3.271,25 € 14,15 € Duisburg 3.278,74 € 16,12 € Essen 3.286,12 € 18,20 € Leipzig 3.304,42 € 14,52 € Wuppertal 3.350,61 € 16,76 € Bielefeld 3.481,23 € 9,69 € Durchschnitt 2.864,31 € 18,37 €

Quelle: Deutsche Traumhauslotterie