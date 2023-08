Größere Hitze und stärkere UV-Strahlung sind Folgen des Klimawandels. Für Freiluftarbeiter steigen die Risiken, im Rentenalter an Hautkrebs zu erkranken. Was dagegen hilft.

In den heißesten Wochen des Jahres müssen Freiluftarbeiter sich besonders gut schützen und genug trinken. - © patrickjohn71/stock-adobe.com

Wer in der heißesten Zeit des Jahres draußen arbeitet, muss sich gut vor UV-Strahlung und extremen Temperaturen schützen. Seit Jahren steigt die Zahl der Hautkrebsfälle in Deutschland. Der helle Hautkrebs ist am Bau die zweithäufigste Berufskrankheit nach der Lärmschwerhörigkeit.

Das Risiko zu erkranken wächst mit dem Alter. Die hkk Krankenkasse meldet 13,7 Prozent mehr Behandlungen als noch vor zehn Jahren. Die Altersabstufungen sind deutlich. In der Gruppe der 45- bis 49-Jährigen erkrankte nur ein knappes Prozent an Hautkrebs. Unter den 70- bis 74-Jährigen waren es 7,3 Prozent, bei den über 80-Jährigen 9,8 Prozent. Bis zu einem Alter von 64 Jahren sind Frauen etwas häufiger betroffen, ab dann erkranken häufiger Männer.

UV-Strahlung schädigt Haut

Der größte Risikofaktor für Hautkrebs ist übermäßige UV-Strahlung. Die Haut addiert jede Schädigung, die sie im Lauf eines Lebens erleidet. Schädigungen beginnen bereits vor einem sichtbaren Sonnenbrand. Die eigentliche Krankheit – das "Plattenepithelkarzinom" oder das "Basalzellkarzinom" – entsteht erst viele Jahre später, wenn sich die Schädigungen kumuliert haben.

Privatmenschen können gut steuern, wann und wie stark sie sich der Sonne aussetzen. Freiluftarbeiter dagegen haben oft keine Wahl und müssen entsprechend vorsorgen. Besonders gefährdet sind Beschäftigte im Hoch-, Straßen- und Gerüstbau, der Glas- und Fassadenreinigung sowie dem Dachdecker- und Zimmererhandwerk. Bereits ab einem UV-Index von 3 sollten sie sich gegen die Strahlung schützen.

Arbeitsschutz bei Hitze

Neben der Sonne stellt auch die Hitze selbst ein immer größeres Problem für Freiluftarbeiter dar. Die Zahl der heißen Tage mit Temperaturen von über 30 Grad Celsius nimmt kontinuierlich zu.

Menschen mit Erkrankungen des Atemapparats oder mit Herz-Kreislauferkrankungen reagieren auf Hitze besonders empfindlich. Aber auch Gesunde können Hitzschlag oder Sonnenstich treffen. Diese gelten als schwere Arbeitsunfälle und können lebensbedrohlich werden. Die Betriebsanweisung zu Arbeiten im Freien bei Hitze listet auf, wie sich Freiluftarbeiter schützen können:

Körperlich anstrengende Arbeiten möglichst nicht zwischen 10 und 15 Uhr durchführen

Arbeitszeiten in die Morgen- und Abendstunden verlegen

Arbeiten wenn möglich in den Schatten verlegen

luft- und feuchtigkeitsdurchlässige, weite, helle Kleidung tragen, die für UV-Strahlen undurchlässig ist

helle Kopfbedeckung mit Nackenschutz oder breiter Krempe tragen

Sonnenbrille mit Seiten- und UV-Schutz tragen

alle unbedeckten Hautstellen mit wasserfestem UV-Schutzmittel (Lichtschutzfaktor mindestens 30) eincremen und nachcremen

häufig kurze Pausen im Schatten einlegen und bis zu 5 Liter nicht zu stark gekühltes Wasser am Tag trinken noch bevor der Durst einsetzt

leichte Mahlzeiten einnehmen

Die BG Bau unterstützt Mitgliedsunternehmen über ihre Arbeitsschutzprämien, wenn sie in Schutzmaßnahmen investieren, beispielsweise in Wetterschutzzelte.

Musterhitzeschutzplan für Baustellen

Die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) ist ein Netzwerk aus Akteuren im Gesundheitswesen, die in ihrem lokalen Umfeld, in Gesundheitseinrichtungen und in der Kommune aktiv werden und lokale Hitzeschutzbündnisse schließen. Das Bündnis hat auch umfassende Informationen zu Hitze in der Arbeitswelt zusammengetragen und einen Musterhitzeschutzplan für Baustellen erstellt.