Im Fitnessstudio ist Schwitzen erwünscht, am Arbeitsplatz stört es das Wohlbefinden. Mietserviceanbieter und Hersteller von Berufsbekleidung und Sicherheitsschuhen lassen sich deshalb immer wieder etwas Neues einfallen, damit das Klima auch in der heißen Jahreszeit stimmt. Das sind die Neuheiten im Bereich Berufskleidung.

Von Sabine Anton-Katzenbach

Durch Merinowolle wirken die Shirts der "e.s.trail Kollektion" von Engelbert Strauss klimaregulierend und sind auf natürliche Wiese geruchshemmend. - © Engelbert Strauss

Schwitzen gehört zu den überlebenswichtigen Funktionen des Körpers. Die bei großer Hitze oder anstrengender Arbeit entstehende Feuchtigkeit dient der Kühlung der Haut: Beim Verdunsten entzieht sie Wärme und reguliert dadurch die Körpertemperatur. Eine Voraussetzung für einen reibungslosen "Kühlkreislauf" ist geeignete Kleidung, die den Effekt nicht behindern darf.

Andernfalls stauen sich Wärme und Feuchtigkeit auf der Haut und das Outfit verwandelt sich in eine Sauna. Für eine optimale Arbeitsausstattung entwickeln die Hersteller von Sicherheitsschuhen, Berufs- und Schutzkleidung immer neue Lösungen, die für ein optimales Klima im Job sorgen. Diese Neuheiten punkten durch innovative Funktionalitäten und Leichtigkeit.

Allerdings darf über die technische Seite eines Outfits ein wichtiger Aspekt nicht vergessen werden: Im Sommer ist regelmäßiger Wechsel und häufigeres Waschen ein Muss. Einerseits wird dadurch die Bildung von Schweißgeruch in Schuh und Shirt eingedämmt, der nicht nur für Kollegen äußerst unangenehm sein kann. Andererseits entfernt die Wäsche die Salzkristalle, die beim Trocknen von Schweiß auf der Kleidung zurückbleiben und ein weiches Polo in ein kratziges, hartes Oberteil verwandeln.

Eingebauter UV-Schutz

Unverzichtbar bei der Arbeit in der Hitze sind Funktionsshirts aus atmungsaktiven Materialien. Sie müssen so konstruiert sein, dass entstehender Schweiß aufgenommen und nach außen geleitet wird, ohne dabei dessen Kühlfunktion zu unterbinden. Je nach Arbeitsbereich eines Handwerkers sollte außerdem die Sonneneinstrahlung beachtet werden: Langärmelige Shirts, idealerweise mit eingebautem UV- Schutz-Faktor bewahren den Oberkörper vor der negativen Wirkung des Sonnenlichts und sollten bei Arbeiten auf dem Dach und anderen Außentätigkeiten getragen werden. Ein Trockenbauer arbeitet hingegen meist sonnengeschützt und kann daher kurzärmelige T-Shirts tragen, ohne sich einem Hautkrebsrisiko auszusetzen.

Schutz mit Lavastein und Wolle

Durch Innovationen auf dem Materialsektor konnten die Effekte von Funktionsshirt in den vergangenen Jahren weiter optimiert werden. T-Shirts und Poloshirts der Linie Basics Air des Textilservice-Unternehmens Mewa bestehen aus einem Polyester-Baumwoll-Sandwichmaterial, das Feuchtigkeit schneller nach außen ableitet, wo diese dann verdunstet. Die Besonderheit der Basics Air Poloshirts sind in die Polyesterfaser eingebaute Lavapartikel. Die natürlichen Mineralien sorgen dafür, dass Körperwärme und Feuchtigkeit entweder gespeichert oder abgegeben werden können. Dank des patentierten Verfahrens entsteht eine klimaregulierende Oberbekleidung mit hohem Tragekomfort.

image Berufskleidung für den Sommer Die Sicherheitssandale "Anthony red Easy ESD S1P" hat Luftschlitze und ist daher der ideale Sommerschuh für die Werkstatt. - © Elten

Die DBL hat im Mietservice die passenden Kollektionsteile für einen professionellen, lässigen Auftritt im Sommer. - © DBL

Hosen der Stretch-Kollektion STP von Fristads haben eingebaute Ventilationsschlitze verbaut, die sich bei Bedarf mit einem Reißverschluss öffnen lassen und so für einen angenehmen Luftzug sorgen. - © Fristads

Die Mewa Basic Air T-Shirts und Poloshirts für Damen und Herren enthalten klimaregulierende Lavapartikel, die bei hohen Temperaturen für ein angenehmes Hautklima sorgen. - © MEWA

Kaffeesatz und natürliche Mineralien in den Fasern verleihen der Arbeitshose ­Arbeitstier von Schöffel Pro einen kühlenden und geruchshemmenden Effekt und UV-Schutz. - © Schöffel PRO

Dieselbe Wirkung erzielen auch die Shirts von Engelbert Strauss – allerdings mit einem ganz anderen Material. Das Unternehmen setzt in der Kollektion "e.s.trail" für Damen und Herren auf Funktionsmaterialien aus Merinowolle. Aufgrund des natürlichen Ursprungs der Fasern sind die Shirts besonders weich und leicht auf der Haut, wirken klimaregulierend und – ein entscheidender Vorteil – geruchshemmend, so dass selbst an bewegten Arbeitstagen für ein gutes Gefühl gesorgt ist.

Eis-Kaffee zum Anziehen

Da das Wohlbefinden nicht nur von den Oberteilen, sondern von der gesamten Montur abhängt, gibt es auch bei Workwear-Hosen immer wieder Neuigkeiten. Schöffel Pro nutzt für seine lange Arbeitshose "Arbeitstier" beispielsweise ein Vier-Wege-Stretch-Gewebe, das seinen kühlenden Effekt aus sogenannten Ice Café-Geweben (Singtex Industrial) erhält. Die Technologie arbeitet mit recyceltem Kaffeesatz und feinsten Mineralien, die in die Oberfläche synthetischer Garne eingebracht werden. Deren mikroporöse Struktur ist geruchsabsorbierend, schnell trocknend, schützt gegen UV-Strahlen und bewirkt einen angenehm kühlenden Tragekomfort.

Eingebaute Ventilation

Hersteller Fristads setzt auf Ventilation, um heiße Arbeitstage erträglich zu machen. Das Unternehmen hat unter anderem in den Stretch-Shorts und Stretch-Hosen aus der STP-Reihe Ventilationsschlitze verbaut, die sich bei Bedarf mit einem Reißverschluss öffnen lassen und so für einen angenehmen Luftzug sorgen. Alternativ bietet das Unternehmen Workwear-Hosen in der Fliegengewichtsklasse an. Die Allrounder-Stretch-Hosen bestehen überwiegend aus einem Rip-Stop-Gewebe, das gerade mal 165 g/m2 auf die Waage bringt, aber trotzdem robust ist und in der Sommerzeit für viele Gewerke auf dem Bau interessant ist.

Zwiebel-Prinzip im Sommer

Im Sommer muss es nicht zwangsläufig heiß sein. Morgens und in der Übergangszeit kann es noch kühl sein. Dann sorgen atmungsaktive Fleece- oder Softshelljacken im DBL Mietservice für das richtige Klima. Sie lassen sich im Bauhandwerk bei Indoor- wie Outdoor-Tätigkeiten komfortabel tragen und eignen sich – ganz nach dem von Gesundheitsexperten empfohlenen Zwiebelprinzip – hervorragend zum schnellen Drüber- und Drunterziehen. Damit auch das Gesamtbild stimmt, sind die funktionellen Oberteile Bestandteil der neuen Forward-Kollektion des Textil-Dienstleisters.

Schutzfunktion hat Vorrang

Die Auswahl an sommerlicher Berufskleidung ist nicht für alle Beschäftigten gleich groß. So muss in Arbeitsbereichen, in denen viel Verkehr herrscht und Baumaschinen zum Einsatz kommen, üblicherweise Warnkleidung der Schutzklasse 3 getragen werden. Diese erreicht man fast nur mit langen Hosen und langärmeligen Oberteilen. Hi-Vis-Hosen aus besonders leichten Materialien und langärmelige Funktionsshirts mit UV- Schutz-Faktor können dabei allerdings für Abkühlung sorgen.

Auch bei ihrem Schuhwerk müssen Handwerker mit gewissen Einschränkungen zurechtkommen. Allerdings gibt es auch hier Lösungen. So hat Elten für reine Werkstatttage die Sicherheitssandale "Anthony red Easy ESD S1P" im Programm, in denen die Füße wegen der offenen Luftlöcher richtig aufatmen und dank der Auswahl von drei Passformen und einer ergonomischen Sohle entspannt bleiben.

Auf Baustellen sind die luftigen Schuhe aber Tabu, denn dort sind S3-Schuhe Pflicht. Bei Sicherheitsschuhen diese Klasse setzt das Unternehmen auf die Membran Gore-Tex Performance Comfort Footwear. Diese hält äußerlich gegen Wasser dicht, lässt aber innen entstehenden Schweiß in Form von Wasserdampf nach draußen gelangen. Dadurch herrscht im Schuh selbst bei hohen Außentemperaturen ein angenehmes Fußklima – und auch bei einem Sommerregen bleiben die Füße trocken.