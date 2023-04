Kühl und warm, trocken und regnerisch – das Frühjahr zeigt sich wettertechnisch von allen Seiten. Wie sich Handwerker auf die wechselnden Bedingungen einstellen können.

Von Sabine Anton-Katzenbach

Die Zusammenstellung einer Berufskleidung richtet sich auch danach, wo die Arbeit stattfindet. Mewa berät Handwerker bei der Wahl passender Kleidung für Drinnen und Draußen und stellt sie im Textilservice bereit. - © MEWA

Im Frühjahr beginnt der Arbeitstag vieler Handwerker, wenn die Temperaturen noch im unteren einstelligen Bereich liegen. Mit dem Aufziehen der Sonne klettert das Thermometer aber sehr häufig in den zweistelligen Bereich. Der Wechsel von kalt zu warm ist aber nicht die einzige Herausforderung, mit der Maurer, Dachdecker oder Zimmerer fertigwerden müssen. Zwischendurch können auch Schauer, Hagel, Schnee oder starker Wind aufziehen. Ein Arbeitsalltag im Freien kann also ziemlich ungemütlich werden.

Mit einer auf die Jahreszeit abgestimmten, möglichst flexiblen Berufskleidung und passendem Sicherheitsschuhwerk lässt er sich aber weitgehend unbeschwert bewältigen.

Mehrlagige Kleidungskombi

Eine Arbeitskleidung, die Handwerker im Außeneinsatz optimal gegen die Kapriolen des Wetters schützt, füllt einen Spind gut aus, denn sie umfasst wenigstens eine Hose sowie drei bis vier verschiedene Oberteile. Letztere werden übereinander getragen und bei Bedarf aus- oder wieder angezogen – je nach aktueller Wetterlage.

Die Grundlage bilden möglichst enganliegende Shirts oder Hemden, die bei Sonnenschein und wärmeren Temperaturen für ein angenehmes Körperklima sorgen. Ist es kühler, kommt eine "Isolationsschicht" ins Spiel.

Dazu gehören wattierte Westen, Fleece-Pullover beziehungsweise Cardigans, wärmende Fleecejacken oder eine klassische Bundjacke mit modernem Stehkragen zum Schutz von Hals und Nacken. Alternativ gibt es für Handwerksberufe auch robuste Hoody-Modelle, die an den besonders beanspruchten Stellen mit langlebigen Materialien wie Ripstop-Nylon oder Cordura verstärkt sind.

Bläst gleichzeitig eine steife Brise, ist eine Softshell-Jacke die bessere Wahl, da sie weniger winddurchlässig ist und außerdem auch bei einem überraschenden Regenschauer trocken hält. Sollte dieser in einen für den April typischen Dauerregen übergehen, empfiehlt sich, eine Wetterschutzjacke (diese sind nach der EN 343 genormt) zur Hand zu haben. Sie schützt auch bei langanhaltendem Regen, was sich an der sogenannten Wassersäule ablesen lässt. Diese beschreibt, ab wie viel Druck ein Material Wasser durchlässt. Je höher der Wert ist, desto besser die abweisende Wirkung.

image Die passende Berufskleidung für den Frühling Wie das Wetter im Frühling auch werden wird – die Deutsche Berufskleider-Leasing bietet auch für Handwerksunternehmen praxistaugliche Bekleidungs­lösungen im komfortablen DBL Miet­service. - © DBL

Das wattierte, atmungsaktive, winddichte Hardshell Workwear Jacket von James & Nicholson ist für extreme Wetterbedingungen geeignet und mit einer Wassersäule von 10.000 Millilitern wasserdicht. - © Daiber

Die von Elten speziell für Damenfüße entwickelten S3-Sicherheitsschuhe aus wasserabweisendem Rindsleder ermöglichen rutschfreies Arbeiten auf sämtlichen Untergründen und halten die Füße trocken. - © Elten

Engelbert Strauss empfiehlt für ermüdungsfreies Arbeiten innerhalb der benötigten Sicherheitsstufe ein möglichst leichtes Schuh­werk – etwa aus einem atmungsaktiven Textil-Obermaterial – zu wählen. - © Engelbert Strauss

Die meisten Jacken, Sweater, Hoodies und T-Shirts von Fristads sind mit verlängertem Rückenteil ausgestattet. Dadurch wird der Rumpf bei bewegungsintensiven Arbeiten warmgehalten und die Nieren­region geschützt. - © Fristads

Die Sohlen der neuen Styles aus den Kollektionen Chelsea Evolution 2.0 (Männer) und Luna 2.0 (Frauen) von Helly Hansen geben 50 Prozent der aufgewendeten Energie wieder an den Träger zurück und verbessern den Komfort, wenn man täglich viele Stunden auf den Beinen ist. - © Helly Hansen

Die atmungsaktive Variotemp Funktionsunterwäsche von Albatros aus dem Angebot von ISM Heinrich Krämer sollte körpernah getragen werden, damit das Material Feuchtigkeit aufnehmen und abtransportieren kann. - © ISM

Für die Übergangszeit empfiehlt Haix funk­tionelle Arbeitshosen, die atmungsaktiv und robust sind. Eine integrierte Belüftung an den Knien sorgt zusätzlich für die passende Temperatur-Regulierung. - © HAIX

Mascot bietet wärmende und isolierende, wasser- und winddichte Bekleidung für jedes Wetter. Die Jacken haben einen an die Kopfform angepassten Kragen und eine verstellbare Kapuze, um vor Wind und Wetter zu schützen. - © Mascot

Die nach EN 343 zertifizierte Wetterschutzkleidung von Kübler bietet einen guten Schutz vor eindringender Feuchtigkeit. Sie verfügt über eine abnehmbare Kapuze mit Sturmschild, (Gesichts-) Weitenregulierungen und einen wasserdichten Frontreißverschluss. - © Kübler

Schöffel PRO arbeitet mit einem 4D Body Mapping Design-Prinzip, bei dem jede einzelne Bekleidungsschicht (Layering) aufeinander abgestimmt ist, um auch dann maximale Beweglichkeit zu ermöglichen, wenn mehrere Lagen übereinander getragen werden. - © Schöffel PRO

Würth Modyf führt verschiedene Parkas für Handwerker und Bauarbeiter im Programm, die aus leichten Materialien hergestellt, atmungsaktiv und mit Belüftungsschlitzen ausgestattet sind. - © Würth Modyf

Luft zwischen den Schichten

Eine besonders praktische Lösung ist eine 2 in 1-Lösung, bei der Microfleece-Jacken direkt in die Wetterschutzjacke eingezippt werden können. Wem diese Kombination zu schwer ist, kann alternativ auf wasserdichte, leichte Regenjacken ausweichen, die platzsparend in einem Rucksack verstaut oder im Transporter deponiert werden können.

Wichtig ist bei jeder Kombination, dass sich jede Schicht bequem über das Vorgängerteil ziehen lässt. Dadurch bleibt einerseits die Bewegungsfreiheit erhalten, andererseits dient verbleibende Luft zwischen den einzelnen Schichten als wärmende Isolierschicht.

Während ein mehrlagiges System bei Oberteilen hervorragend funktioniert, ist das Zwiebelprinzip bei Hosen weniger stark ausgeprägt. Wer leicht friert, kann sich mit einer langen Funktionsunterhose schützen, die unter eine Bundhose beziehungsweise Latzhose gezogen wird. Alternativ bieten sich leicht gefütterte Hosen an, die sich auch für das Arbeiten in kalten Innenräumen eignen. Darüber hinaus gibt es Regenhosen, deren Imprägnierung Nässe abhalten.

Hitzestau vermeiden

Eine mehrlagige Bekleidung und körperliche Arbeit führen in der Regel zur Transpiration – besonders unter den Achseln und in der Rückenpartie. Damit sich das Outfit nicht in eine Sauna verwandelt, ist ein aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel der einzelnen Bekleidungsschichten wesentlich. Dadurch sollen der entstehende Wasserdampf und Schweiß abtransportiert und der Körper warm und trocken gehalten werden. Diese Aufgabe löst ein abgestimmtes System aus Feuchtigkeit absorbierenden, schnell trocknenden Textilien und eine Kleidungskonstruktion, die Belüftungsöffnungen im Jackenrückenteil und unter den Achseln vorsieht. Auch Arbeitswesten können für ein angenehmes Klima sorgen: Sie wärmen die empfindlichen Körperpartien, haben aber aufgrund der Armöffnungen eine ausreichende Belüftung. Außerdem bleibt die Bewegungsfreiheit der Arme erhalten.

Auf die Gesundheit achten

Wer sich bei kühlen Temperaturen und zugigem Wetter häufig bückt oder streckt, sollte seinen Rücken- und Nierenbereich besonders schützen und Jacken mit verlängerter Rückenpartie tragen: Die auf der Rückseite länger geschnittenen Oberteile halten Muskeln und Nieren warm und beugen Muskelverspannungen und -zerrungen vor. Diese Aufgabe erfüllen auch Bundhosen mit einem höher geschnittenen Dehnbund oder die ohnehin im Rücken hoch geschnittenen Latz­hosen.

Weitere, bei Jacken und Westen sinnvolle Funktionen gegen zugiges Wetter sind Ärmelabschlüsse oder Ärmellöcher mit Windschutz. Sie verhindern das Eindringen kalter Luft und halten dadurch den Oberkörper warm. Kapuzen oder Mützen wärmen außerdem den Kopfbereich und schützen vor Regen.

Ein Schutz der anderen Art ist hingegen bei Sonnenschein angeraten. Da die ultravioletten Strahlen der Sonne Hautkrebs verursachen können, empfiehlt sich das Tragen einer Kleidung mit eingebautem UV-­Schutzfaktor. Dieser UPF, der vielen von Sonnenschutzcremes bekannt sein dürfte, verlängert die Aufenthaltsdauer im Freien. Je höher der Wert, um besser der Hautschutz.

Rutschen verhindern

Bei der Wahl des geeigneten Schuhwerks spielen die Umgebung und die Risiken bei der Arbeit eine wichtige Rolle. Für den Einsatz im Nassbereich etwa sind Sicherheitsschuhe der Klasse S2 und S3 die passenden Begleiter. Sie zeichnen sich durch wasserabweisende Obermaterialien aus. Es kommt aber auch darauf an, kalte, ermüdete oder Schweißfüße zu umgehen. Beim Kauf sollte daher auf die Sohlen, das Innenfutter und die Zehenkappe geachtet werden. Wer beispielsweise viel läuft, ist mit Schuhen gut beraten, deren Sohlen die Laufenergie wieder zurückgeben und schonend zu den Gelenken sind.

Um einen guten Klimakomfort zu gewährleisten, empfehlen sich Schuhe mit Funktionsmembran; sie schützen vor eindringender Nässe und leiten überschüssige Wärme oder Fußfeuchtigkeit nach außen. Wegen niedriger Temperaturen, zu denen es im Frühjahr immer wieder kommen kann, ist metallfreies Schuhwerk eine gute Wahl, denn es verhindert kalte Füße. Nicht zu vergessen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf ihre Fußanatomie zugeschnittene Sicherheitsschuhe benötigen. Wichtig sind außerdem feuchtigkeitstransportierende Socken, die die Füße während eines langen Arbeitstags trocken halten.