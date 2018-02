21.02.2018

Bewerber aus ganz Deutschland Glaser wird mit Video zum Internet-Star: Jetzt hagelt es Bewerbungen

Die Glaserei Sterz aus dem niedersächsischen Debstedt sucht Auszubildende und geht dafür einen ungewöhnlichen Weg. Sven Sterz postet sein Gesuch auf Facebook und erreicht damit über eine Million Menschen.

So senken Sie die Hürden zur Bewerbung

Der Fachkräftemangel bringt Betriebsinhaber auf neue Ideen. Glasermeister Sven Sterz hatte am 16. Februar 2018 spontan die Idee auf eine Stellenausschreibung via Video auf Facebook: "Eine Stellenanzeige in der Zeitung kostet ein paar hundert Euro. Und die jungen Leute die ich erreichen will, lesen die nicht einmal."

"Es muss knallen"

Das knapp einminütige Video startet mit dem Bersten einer Glastür. Sterz weiß, "es muss knallen, um Aufmerksamkeit zu bekommen." Mit einem norddeutschen Dialekt und auf den Trümmern der Tür stehend, sucht der Glasermeister zwei Auszubildende und bietet diverse finanzielle Vergünstigungen:

100 Euro mehr im Monat als üblich

Übernahme der Reisekosten zur Berufsschule

300 Euro für die bestandene Zwischenprüfung mit der Note "befriedigend"

500 Euro für die bestandene Gesellenprüfung mit der Note "befriedigend"

anschließende Festanstellung

Das Video wurde nach fünf Tagen schon mehr als 1,7 Millionen Mal angeschaut. Sterz ist überwältig von der Resonanz: "Am nächsten Werktag standen morgens schon die ersten Bewerber im Betrieb und haben ihre Unterlagen abgegeben." Ebenso groß war das Medienecho. Gegenüber dem regionalen Nachrichtenportal Nord24 ließ Ehefrau Claudia Sterz wissen, dass die Bewerbungen sogar aus Bayern und Stuttgart kommen. dk