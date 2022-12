Rund jeder fünfte Solo-Selbstständige und oder Betriebsinhaber eines Kleinstunternehmens fühlt sich derzeit in seiner Existenz bedroht. Zwar zeigt das Geschäftsklima dieser Betriebe im November etwas positivere Werte. Dennoch bleibt die Stimmung schwierig und der Pessimismus stark. Der Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex zeigt große Unterschiede zur Gesamtwirtschaft.

Viele Selbstständige und Kleinstunternehmen sehen sich noch immer in ihrer Existenz bedroht. - © Jimdo

Die Geschäftsklima von Unternehmen ist eine Mischung aus der aktuellen Lage und dem, was die Firmen sich für die nahe Zukunft erwarten – entweder bessere oder schlechtere Geschäfte. Wirtschaftsforscher wie die vom Münchner Ifo-Institut berechnen es aus regelmäßigen Unternehmensbefragungen – seit einem Jahr nun auch explizit für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen. Der Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex wird seither monatlich herausgegeben und zeigt, wie sich die Geschäftslage verändert im Vergleich zur Gesamtwirtschaft genauso wie im Verlauf der vergangenen Monate. Das Forschungsinstitut kooperiert hierbei mit dem Anbieter von Internet-Dienstleistungen Jimdo.

Für den November 2023 zeigt der KMU-Index allerdings ein schwieriges Bild: Einerseits steigt er seit mehreren Monaten an und legt damit eine leicht positivere Stimmung bei den Betrieben dar. Vier Monate in Folge waren zuvor die Werte gesunken. Im Vergleich zur Gesamtwirtschaft liegt das Geschäftsklima der Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen allerdings noch immer in einem Bereich, der viel Pessimismus beweist – meist in Form von einer Existenzbedrohung, die für die Betriebe zu spüren ist.

Schere zwischen Selbstständigen und Gesamtwirtschaft geht weiter auseinander

So teilt Klaus Wohlrabe, der Leiter der ifo-Umfragen mit: "Die Unsicherheit hat zwar auch bei den Kleinen etwas abgenommen, liegt aber weiterhin auf hohem Niveau und über der Gesamtwirtschaft." Laut ifo wird also die Schere beim Geschäftsklima zwischen Gesamtwirtschaft und Kleinstunternehmen weiterhin größer. Die größeren Unternehmen sehen derzeit optimistischer in die Zukunft – nicht allein mit einer Hoffnung auf ein starkes Weihnachtsgeschäft.

Bei der Selbstständigen ist dagegen die Existenzbedrohung weiterhin ein großes Thema. Sie bleibt der Untersuchung zufolge bleibt nahezu unverändert: Ein Fünftel der Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen fühlt sich demnach aktuell existenziell bedroht.

Geschäftsklima immer noch schwierig: Entlastungen für Selbstständige gefordert

Der Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex zeigt etwas positivere Werte. Denn bleiben die Werte hinter der Gesamtwirtschaft zurück. - © Jimdo

Um dieser weiterhin spürbaren Belastung etwas entgegen zu setzen und Lösungsvorschläge zu präsentieren, lassen die Index-Initiatoren in diesem Monat Dr. Andreas Lutz, den Vorstandsvorsitzenden des Verbands der Gründer und Selbstständigen Deutschland, zu Wort kommen. Dieser fordert endlich Entlastungen von der Bundesregierung: "Ein wichtiges Signal wäre, dass die Solo-Selbstständigen in Hinblick auf die Inflationsausgleichprämie gleich behandelt werden, also ebenso wie Angestellte und Beamte bis zu 3.000 Euro steuer- und sozialabgabenfrei erhalten können." Außerdem verlangt er, dass nun endlich auch Versprechungen aus dem Koalitionsvertrags in Angriff genommen werden müssten, z. B. eine faire Berechnung der Krankenversicherungsbeiträge und eine wirksame Reform des Statusfeststellungsverfahrens. "Bei einer weiteren Verschärfung der Lage sollte über eine Verlängerung der Neustarthilfe nachgedacht

werden", fordert Lutz.

Selbstständigen und Kleinstunternehmen mehr Sichtbarkeit und eine stärkere Berücksichtigung bei politischen Entscheidungen zu geben, ist insgesamt auch der Ansatz des Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex. Laut ifo-Institut gibt es in Deutschland derzeit 3,5 Millionen Solo-Selbstständige und 6,3 Millionen Beschäftigte in Kleinstunternehmen, die 500 Milliarden Euro Jahresumsatz erwirtschaften. Sie seien damit eine ernst zu nehmende und tragende Säule der deutschen Wirtschaft. Der Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex für Selbstständige befragt monatlich 1.500 Solo-Selbstständige sowie Kleinstunternehmen mit bis zu neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. jtw