Vielseitig, individuell, fließend: Das Modeteam des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks hat die Frisurentrends der kommenden Saison vorgestellt. Haarschnitt-Klassiker wie der "Shag" oder "Mullet" werden neu interpretiert. Alle Trendfrisuren im Überblick.

Zweimal jährlich werden die Frisurentrends der Saison vorgestellt. - © Pixel-Shot - stock.adobe.com

"Flux Collection". So hat das Modeteam des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) die Trend-Haarschnitte im Frühjahr und Sommer 2023 getauft. Die Kollektion spiegele den beständigen Wandel des Lebens wider, so die Macher. Weil heute alles in ständiger Bewegung, im Fluss sei und von schneller Veränderung lebe, ist auch die neue Frühjahr- und Sommer-Haarmode vielseitig, individuell und fließend.

Präzise Haarschnitte, weiche Konturen und erdige Töne

In Zentrum der Kollektion für Frauen und Männer stehen texturierte Schnitte, formschöne Ponys und detailreiche Stylings. Das ZV-Modeteam, das zweimal im Jahr die aktuellen Frisurentrends der Saison entwirft, setzt dieses Mal auf Natürlichkeit – präzise Schnitte und Linien weichen softeren Konturen und auch die Farben sind geprägt von einheitlichen, erdigen Tönen. "Eine Trendkollektion, die Geborgenheit aber auch Stärke und Individualität vermittelt", so der ZV.

Die Haar- und Make-Up-Kreationen tragen Namen wie "Natural Vibes", "Wet Waves" oder "Shades of Grey". Alle Trendfrisuren der aktuellen Saison gibt es in der Bildergalerie: ew

Die Frisurentrends der aktuellen Saison zum Durchklicken: