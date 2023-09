Neue Ideen für einen angesagten Haarschnitt gefällig? Dann sind die offiziellen Frisurentrends des Friseurhandwerks genau richtig. Wer mutig ist, kann einen sehr kurzen Pony, den Micro Bang, ausprobieren. Er ist im Herbst und Winter 2023/2024 besonders angesagt.

Ein kurzer Pony (Micro Bang) ist im Herbst und Winter 2023/2024 im Trend. - © deniskomarov - stock.adobe.com

filter_none WEITERE BEITRÄGE ZU DIESEM ARTIKEL Diese 4 Friseursalons brechen mit Branchen-Konventionen

Wer in kommenden Herbst und Winter mit seinem Haarschnitt im Trend liegen möchte, der kann sich von den offiziellen Frisurentrends des Friseurhandwerks inspirieren lassen. Zweimal im Jahr werden neue Schnitte und Farben vorgestellt. In der kommenden Saison heißt die Trendkollektion "Radical Classic".

Das Modeteam des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) orientiert sich bei den Looks an den Laufstegen der Modemetropolen. Sie geben laut den Experten nicht nur bei den Modetrends den Ton an, sondern auch in Sachen Frisuren und Make-ups der neuen Saison.

Laut ZV teilen sich die bekannten Designerlabels für den kommenden Herbst und Winter in zwei Lager: Die einen setzen auf elegante, strenge Frisuren im Hochglanz-Look, die anderen lassen die Haare ihrer Models eher locker frisiert im Undone-Stil und mit Pony, passend zu den natürlichen Make-ups.

Bei der Haarfarbe ist ein einheitlicher Trend zu erkennen. Was bei Chanel, Dior, Balenciaga, Prada, Dies van Noten und Co. auffalle seien aktuell satte Haarfarben – Schokobraun und Kirschrot sind dabei die Trendnuancen.



Das ZV Modeteam verbindet die beiden Ansätze mit ihrer Kollektion "Radical Classic" und kreiert zehn moderne, luxuriöse und qualitätsbewusste Looks.

Bild 1 von 10 © Zentralverband Friseurhandwerk Jedes halbe Jahr präsentiert das Modeteam des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) die neusten Frisurentrends. Im Herbst und Winter 2023/24 heißt die Trendkollektion "Radical Classic" . Der ZV inspiriert zu selbstbewussten und mutigen Frisuren-Looks.



Die erste Trendfrisur für Frauen ist das Sassy Girl . Dabei handelt es sich um einen klassischen Pixie-Cut mit längerem Deckhaar und Pony. Der ZV empfiehlt, die Frisur mit Stylingpaste natürlich zu frisieren und die eingearbeitete Struktur zu betonen.

Bild 2 von 10 © Zentralverband Friseurhandwerk Werden die Haare nun zurückgestylt, wird aus dem Kurzhaarschnitt ein Luxury Statement . "Für ein bisschen extra coolness wird in die Kontur ein Wetgel eingearbeitet", so der ZV.

Bild 3 von 10 © Zentralverband Friseurhandwerk Ein weiterer Trend in diesem Jahr ist der Jawline Bob . Wie der Name schon verrät, reichen die Haare bis auf Höhe des Kieferknochens, "sie werden entlang der Kinnlinie geschnitten", erklärt der ZV. Der Verband empfiehlt die Kombination mit einem kurzen Pony und einem tiefen Goldblond.

Bild 4 von 10 © Zentralverband Friseurhandwerk "Feminin, selbstbewusst und ein echter Hingucker", so beschreibt der ZV die Frisur Textured Volume . Dabei wird das gesamte Haar geflochten und anschließend mit einem Stylingeisen bearbeitet.

Bild 5 von 10 © Zentralverband Friseurhandwerk Diese Frisur zeichnet sich durch einen perfekt ausbalancierten, geraden Pony aus – daher der Name Balanced Bangs . Die exakt geschnittene Kontur auf Schlüsselbeinlänge rundet die Trendfrisur ab.

Bild 6 von 10 © Zentralverband Friseurhandwerk Ebenfalls im Trend: die Lockenvariante Curls Addict . Der lange, volle Pony wird seitlich aus dem Gesicht gestylt. Die Haare werden mit einem Lockenstab in Form gebracht und mit Stylingcreme frisiert.

Bild 7 von 10 © Zentralverband Friseurhandwerk Auch für die Männerwelt gibt es Frisurentrends für den Herbst und Winter 2023/24.



Wieder im Trend: Der Mod Cut, wie bei Musiker Liam Gallagher. Beim Neo Mod sind Pony und Deckhaar sehr kurz und strukturiert. Die Haare an den Seiten und am Nacken bleiben dafür länger.

Bild 8 von 10 © Zentralverband Friseurhandwerk In der Variante Slick Boy wird der Mod Cut glatter. Die Haare werden hierfür mit einer Stylingcreme eng an den Kopf frisiert.

Bild 9 von 10 © Zentralverband Friseurhandwerk Besonders beliebt bei vielen deutschen Tik-Tok-Influencern: der Mittelscheitel. Die Trendempfehlung des ZV ist das Radical Red mit dunkleren Ansätzen.

Bild 10 von 10 © Zentralverband Friseurhandwerk Um daraus einen cleveren Wet-Look zu frisieren, wird das Haar zurückgegelt. Der Tipp vom ZV für den New Biz: "Damit die Frisur nicht zu konservativ und steif wirkt, ist es wichtig, das Styling locker und wie zufällig wirken zu lassen."

Das sind die Frisurentrends für Frauen im Herbst und Winter 2023/2024

Frisuren für Frauen mit Kurzhaarschnitt

SASSY GIRL

Der Pixie-Cut ist diese Saison wieder angesagt. In der Variante für Herbst und Winter 23/24 werden Deckhaar und Pony entgegen dem klassischen Pixie-Cut etwas länger gehalten. Die kurzen, sanft geschnittenen Konturen geben der Frisur einen kantigen Touch. Für den fertigen Look empfiehlt das ZV Modeteam mit einer Stylingpaste die eingearbeitete Struktur zu betonen.

LUXURY STATEMENT

Zu einem echten Luxus-Statement wird der Kurzhaarschnitt in der zurückgestylten Variante. Hierfür werden die Haare akkurat nach hinten geföhnt und mit einer Stylingpaste in Form gebracht. Tipp: Für ein bisschen extra Lässigkeit kann in die Kontur ein Wetgel eingearbeitet werden.

Frisuren für Frauen mit mittellangen Haaren/ Bob

J. LINE



Im Herbst und Winter ist der Jawline Bob angesagt. Die Haare reichen hier, wie der Name es vermuten lässt, bis auf die Höhe des Kieferknochens und werden entlang der Kinnlinie geschnitten. Eine der modernsten Varianten den Jawline Bob zu tragen, ist der Blunt Cut, bei dem das Haar sehr akkurat geschnitten wird. Um dem Haar mehr Textur zu verleihen werden hier die Linien allerdings etwas aufgebrochen. Kombiniert mit einem Micro Bang – einem sehr kurzen Pony – und einem tiefen Goldblond ist der Bob, laut den Experten, eine perfekte Frisur für den Herbst.

TEXTURED VOLUME



Feminin und selbstbewusst ist der zweite Bob der neuen Trendkollektion: Im Gegensatz zum sleeken Jawline Bob ist diese Variante mit 90er Feeling etwas sanfter. Das gesamte Haar wird geflochten und dann mit einem Stylingeisen bearbeitet, um Struktur und Volumen zu kreieren.

Looks für Frauen mit langen Haaren

BALANCED BANGS – Akkurater Pony



Wie der Name schon sagt, lebt dieser halblange Look vom perfekt ausbalancierten geraden Pony (englisch: Bang). Kombiniert mit der exakt geschnittenen Kontur auf Schlüsselbeinlänge und einem super sleeken Finish ist Balanced Bangs, laut ZV Modeteam, ein sehr moderner Look. Die Stufung sorge für Leichtigkeit und Flexibilität und der satte Zartbitter-Ton verleihe Tiefe.

CURLS ADDICT – Verrückt nach Locken



Eine völlig andere Wirkung bekommt der Haarschnitt in der lockigen Variante. Die Haare werden mit dem Lockenstab geformt und dann mit einer Stylingcreme frisiert, um nicht zu angestrengt zu wirken. Der lange, volle Pony wird zur Seite aus dem Gesicht frisiert.

Das sind die Make-Up-Trends für Herbst und Winter 2023/2024

FOCUS ON DETAILS

Weniger ist mehr: Auch im Winter ist weiterhin der No-Make-up Look angesagt und dazu sollte die Foundation den Teint perfektionieren und möglichst kaum sichtbar sein. Statt Bronzer empfehlen die Modeexperten leuchtendes Rouge.

Auf den Augen werden Bronze- und Rosé-Kupferne Töne schattiert – von innen hell nach außen dunkler. Der innere Augenwinkel wird zudem mit einem komplementären Fliederton kräftig betont und weich verblendet. Die Pastellfarbe bringt die Augen zum Strahlen.

Außerdem sehr angesagt: glänzende Nude-Lips und leichte Nuancen wie ein Sorbet- oder Melonen-Ton, die die natürliche Lippenfarbe noch leicht durchschimmern lassen.

RUBY GLAMOUR



Für abends darf es dann aber auch wieder mehr Farbe sein. Konkret heißt das: matter bordeauxfarbener Lidschatten und viel Rouge werden zu beinahe ungeschminkter Haut kombiniert. Für einen tollen Stilbruch sorgt der markante und rauchige Lidstrich am oberen Wimpernkranz. Im Zusammenspiel mit der Umrandung des unteren Wimpernkranzes entsteht ein sexy Cat-Eye-Look mit Bordeaux-Touch. Die ausdrucksstarken Augenbrauen werden mit einem Gel in Form gebürstet und geben so den Augen den perfekten Rahmen. Die Lippen sind dagegen mit einem hellen Bordeaux dezent gehalten.

Das sind die Frisurentrends für Männer im Herbst und Winter 2023/2024

NEO MOD



Der Mod Cut wie bei Sänger Liam Gallagher kommt wieder. In der aktuellen Variante sind der Pony sowie das Deckhaar sehr kurz und strukturiert, während die Haare an den Seiten und im Nacken länger bleiben. Die natürliche Struktur wird mit einem Sea-Salt-Spray betont und wird im Undone-Look zu einem echten Hingucker.

SLICK BOY



Ein echter Klassiker ist laut ZV der Mod Cut in der sleeken Variante. Die Haare werden hierfür mit einer Stylingcreme eng an den Kopf frisiert. Die Slick Boy Variante sei sowohl fürs Büro als auch für den Abend geeignet.

RADICAL RED



Ob Luis Freitag von den Elevator Boys, Niclas Kurstedt, Nic Kaufmann oder andere TikTok-Stars: Sie alle tragen jetzt den Mittelscheitel. Mit längerem Deckhaar aber kurzen Konturen ist er sehr trendy aber auch fürs Büro geeignet. Für den tristen Winter wird etwas Farbe beigemischt: das Radical Red mit dunkleren Ansätzen.

NEW BIZ



Für den smarten Wet Look wird das gesamte Haar zurückgegelt. Damit die Frisur nicht zu konservativ und steif wirkt, ist es wichtig, das Styling locker und wie zufällig wirken zu lassen. Auch in der Business-Variante sorgt das mutige Rot für einen modischen Kick. jes