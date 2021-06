Anlässlich des elften Tag des Handwerks am 18. September 2021 soll eine große Fotogalerie zeigen, wie vielfältig, schön und bedeutend das Handwerk ist. Alle Handwerkerinnen und Handwerker sind dazu aufgerufen, mit ihren Bildern teilzunehmen.

Am 18. September 2021 steigt der elfte Tag des Handwerks. Das Kampagnenbüro Handwerk hat dafür eine Fotoaktion ins Leben gerufen. - © JustLife – stock.adobe.com

Deutschlands Handwerkerinnen und Handwerker wissen, was sie tun. Und was sie tun, das bleibt. Denn ganz gleich, ob am Ende eines Arbeitstags ein Werkstück für die Ewigkeit entstanden ist oder ein Produkt für einen kleinen Genussmoment – handwerkliches Schaffen geht immer einher mit dem guten Gefühl etwas zu tun, was Sinn macht. Dieses gute Gefühl in Bilder zu bannen, hat sich die Fotoaktion zum elften Tag des Handwerks zum Ziel gesetzt. Unter dem Motto: "Wir tun, was bleibt – (D)ein Blick ins Handwerk" können Handwerkerinnen und Handwerker am 18. September bundesweit mit ihren Fotos zeigen, wie ihr Arbeitsalltag aussieht und wie glücklich und erfüllt sie in ihrem Handwerk sind.

Dafür sind mehr als fünfeinhalb Millionen Handwerkerinnen und Handwerker eingeladen, bis zum 15. August Fotos auf der Aktionsplattform hochzuladen und Teil der großen Gemeinschaftsaktion zu werden. Die Fotos sollen ihre Arbeit, die Kraft, den Charakter, die Schönheit und die Bedeutung des Handwerks zeigen. Ob Selbstinszenierung, der Blick in die Werkstatt oder Stillleben – wichtig ist dabei der Bezug zum Handwerk und zur eigenen Tätigkeit.

Die eingereichten Fotos werden ab dem 18. September zusammen mit einer kurzen Bildbeschreibung in einer großen Fotogalerie auf handwerk.de veröffentlicht. Besucher sollen so einen tieferen Einblick in die Vielfalt und Bedeutung des Handwerks erhalten.

Tag des Handwerks erstmals 2011

Der bundesweite Tag des Handwerks geht auf eine Initiative des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) aus dem Jahre 2010 zurück. Seit 2011 findet der Aktionstag immer am dritten Samstag im September statt. Der ZDH will mit diversen Veranstaltungen und Kampagnen die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Handwerk richten. Traditionell nutzen Handwerkskammern und Berufsverbände diesen Tag aber auch dazu, um Jugendliche für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern.