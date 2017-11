07.11.2017

Wie oft wird der Firmenwagen von wem genutzt? Firmenwagen: Aufgepasst bei Leasing-Sonderzahlung

Bei der Leasing-Sonderzahlung für den Firmenwagen drohen bei der Einnahmen-Überschussrechnung ungeahnte Steuerrisiken.

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Beruflich unterwegs

Grundsätzlich kann die Leasing-Sonderzahlung für geleaste Firmenwagen bei der Einnahmen-Überschussrechnung im Jahr der Zahlung in voller Höhe als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Doch aufgepasst!

Fällt die Nutzung des Firmenwagens danach unter zehn Prozent, droht die rückwirkende Kürzung des Betriebsausgabenabzugs für diese Leasing-Sonderzahlung. Auf diese Besonderheit weist aktuell die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen hin.

So mancher Finanzbeamte dürfte diese Kurzinfo der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen dazu verwenden, um bei einer betrieblichen Nutzung eines Firmenwagens von unter zehn Prozent den Betriebsausgaben für Leasing-Sonderzahlungen rückwirkend zu kürzen. Dem können Sie nur entgegenwirken, wenn Sie die betriebliche Nutzung des Firmenwagens während der Leasingdauer überwachen und dafür sorgen, dass die betriebliche Nutzung nicht unter zehn Prozent fällt.

Praxisbeispiel zeigt steuerliche Folgen

Beispiel: Handwerkerin Frauke Becker leaste im Dezember 2013 für ihren Malerbetrieb einen neuen Firmenwagen und leistete für den 48-monatigen Leasingzeitraum eine Leasing-Sonderzahlung in Höhe von 15.000 Euro. Diese Sonderzahlung zog Sie im Jahr 2013 in voller Höhe vom Gewinn ihres Malereibetriebs ab. Die betriebliche Nutzung des Firmenwagens betrug nachweislich mehr als 50 Prozent. Das Finanzamt stellt bei Bearbeitung der Steuererklärungen 2016 fest, dass der Firmenwagen ab Januar 2016 nur noch unter 10 Prozent betrieblich genutzt wird (ausschließlich private Nutzung des Firmenwagens durch den Ehemann von Frauke Becker).

Folge: Das Finanzamt wird den Steuerbescheid 2013 nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO ändern und in diesem Jahr den Betriebsausgabenabzug für die Leasing-Sonderzahlung um 7.187 Euro kürzen (23/48 von 15.000 Euro).

Firmenwagen: Das gilt grundsätzlich bei der Leasing-Sonderzahlung

Bekommt ein Arbeitnehmer einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt, muss er für die Privatfahrten und für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit einen geldwerten Vorteil als Arbeitslohn versteuern. Bei der Ermittlung dieses geldwerten Vorteils nach der Fahrtenbuchmethode hat der Bundesfinanzhof nun ein Machtwort zur Behandlung einer Leasing-Sonderzahlung gesprochen. Arbeitnehmer dürfen sich freuen.

Bei der Ermittlung der Gesamtkosten des Dienstwagens, die wiederum zur Ermittlung des geldwerten Vorteils notwendig sind, haben die Finanzämter bei Leasing-Sonderzahlungen bisher eine höchst umstrittene Auffassung vertreten. Selbst wenn der Arbeitgeber bilanziert und die Leasing-Sonderzahlung in der Bilanz auf mehrere Jahre verteilte, schlugen die Finanzbeamten die Leasing-Sonderzahlung den Pkw-Gesamtkosten in einem Betrag im Erstjahr der Dienstwagennutzung zu. Zu Unrecht, wie nun der Bundesfinanzhof klarstellte. Die bilanzielle Behandlung der Leasing-Sonderzahlung und die lohnsteuerliche Behandlung fallen nicht auseinander (BFH, Urteil v. 3.9.2015, Az. VI R 27/14; veröffentlicht am 18.11.2015).

Beispiel: Ein Arbeitnehmer bekommt im Dezember erstmals einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten ohne Leasing-Sonderzahlung betragen im Dezember 2.000 Euro. Der Pkw wird im Dezember zu 16 Prozent privat genutzt. Die Leasing-Sonderzahlung von 15.000 Euro wird in der Bilanz auf die Laufzeit des Leasing-Vertrags von 3 Jahren verteilt. In diesem Jahr wirken sich zeitanteilig (nur für Dezember) 417 Euro als Betriebsausgaben aus (15.000 Euro : 3 Jahre = 5.000 Euro pro Jahr, im Erstjahr zeitanteilig für nur einen Monat).

So rechnet der Arbeitgeber So rechneten die Finanzämter bislang Gesamtkosten ohne Leasing-Sonderzahlung 2.000 Euro 2.000 Euro Leasing-Sonderzahlung 417 Euro 15.000 Euro Gesamtkosten 2.417 Euro 17.000 Euro Bei der Lohnsteuer zu versteuernder geldwerter Vorteil (Privatnutzung 16 Prozent) im Erstjahr 386,56 Euro 2.720 Euro

Tipp: Sind Sie unsicher, wie Sie den geldwerten Vorteil für die private Pkw-Nutzung ermitteln müssen, können Sie beim Finanzamt die Erteilung einer Anrufungsauskunft beantragen (§ 42e EStG). Das Finanzamt sagt Ihnen dann klipp und klar, ob Sie lohnsteuerlich alles richtig machen. Dieser Service des Finanzamts ist gratis. dhz