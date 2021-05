Wer nicht mehr arbeitsfähig ist, kann eine Rente wegen Erwerbsminderung beantragen. Mit dem Rentenpaket 2019 hat der Gesetzgeber Leistungsverbesserungen für Erwerbsminderungsrentner geschaffen. Auch 2021 gibt es dadurch Änderungen. Alles, was Sie über die Erwerbsminderungsrente wissen sollten.

Von Jana Tashina Wörrle

Ein Arbeitsunfall kann Folgen haben. Wer dann nicht mehr voll arbeiten kann, kann eine Erwerbsminderungsrente beantragen. - © anetlanda - stock.adobe.com

Wer schwer erkrankt ist, kann nicht immer bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten. Betroffene Arbeitnehmer können eine Rente wegen Erwerbsminderung beantragen. Diese kann als volle oder als teilweise Erwerbsminderungsrente ausgezahlt werden. Wenn Arbeiten im Umfang von mindestens drei und weniger als sechs Stunden pro Tag noch möglich sind, sind Versicherte teilweise erwerbsgemindert. Die volle Erwerbsminderung liegt vor, wenn nach ärztlicher Prüfung das tägliche Arbeitsvermögen weniger als drei Stunden umfasst.

Bei einem Rentenbeginn bis zum 31. Dezember 2019 hat die Deutsche Rentenversicherung eine höhere sogenannte Zurechnungszeit zu den Beitragsjahren in die gesetzliche Rentenkasse hinzugerechnet, damit auch junge Menschen mit wenigen Berufsjahren im Falle des Falles von einer Erwerbsminderungsrente profitieren. Diese Zurechnungszeit steigt schritttweise an und hat sich für alle Rentenneuzugänge ab dem 1. Januar 2020 zum Jahreswechsel geändert.

Erwerbsminderungsrente: Was hat sich 2021 geändert?

Zur sogenanntenZurechnungszeit setzen Beschlüsse des Rentenpakts der Großen Koalition an, die bereits zum 1. Januar 2019 in Kraft traten. Die Bundesregierung hat neue Leistungsverbesserungen geschaffen und die sogenannte Zurechnungszeit zum 1. Januar 2021 weiter ausgedehnt.

Konkret heißt dies: Schon Erwerbsminderungsrenten mit einem Rentenbeginn ab dem 1. Januar 2019 erhalten eine verlängerte Zurechnungszeit. Die Zurechnungszeit wurde von 62 Jahren und drei Monaten (bei einem Rentenbeginn bis 31. Dezember 2018) in einem Schritt auf das vollendete 65. Lebensjahr und acht Monate angehoben. Bei einem Rentenbeginn ab dem 1. Januar 2021 wurde die Zurechnungszeit um einen weiteren Monat verlängert - auf 65 Lebensjahre und zehn Monate. "Sie steigt schrittweise bis zum 31. Dezember 2030 so an, dass sie auf das vollendete 67. Lebensjahr verlängert wird", erklärt Gundula Sennewald von der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin. Bei einem Rentenbeginn ab 1. Januar 2031 endet sie dann also mit dem 67. Lebensjahr, spätestens aber mit dem Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze.

Umso länger die Zurechnungszeit ist, desto höher wird die Erwerbsminderungsrente trotzdessen Abschläge anfallen. Die Abschläge waren bereits vor dem Inkrafttreten der Rentenreform 2019 auf 10,8 Prozentpunkte begrenzt.

Erwerbsminderungsrente: So verändern sich die Zurechnungszeiten Mit der Rentenreform 2014 wurden wichtige Neuregelungen hinsichtlich der Zurechnungszeit für Erwerbsminderungsrentner beschlossen. Dadurch haben sich nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung Bund im Vergleich zu 2013 die durchschnittlichen Zahlbeträge der Erwerbsminderungsrenten von 613 Euro um rund 40 Euro erhöht. Zum 1. Januar 2018 wurde die Zurechnungszeit bei Rentenneuzugängen schrittweise um weitere drei Jahre verlängert. Diese Verlängerung der Zurechnungszeit in einem Schritt hat die Erwerbsminderungsrenten mit einem Rentenbeginn ab dem Jahr 2019 nach Angaben der Rentenversicherung um circa 70 Euro monatlich erhöht. Ab einem Rentenbeginn im Jahr 2030 sollten Erwerbsgeminderte dann so gestellt sein, als ob sie mit ihrem bisherigen durchschnittlichen Einkommen bis zum 67. weitergearbeitet hätten. Verlängerung der Zurechnungszeit Rentenbeginn im Jahr Anhebung um ... Monate Auf das Alter

Jahr

Monate 2019 65 8 2020 1 65 9 2021 2 65 10 2022 3 65 11 2023 4 66 0 2024 5 66 1 2025 6 66 2 2026 7 66 3 2027 8 66 4 2028 10 66 6 2029 12 66 8 2030 14 66 10 2031 16 67 0 Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund

Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragen will, muss einige Voraussetzungen erfüllen. Die folgenden Fragen und Antworten zeigen, welche das sind und was bei der Antragstellung zum jetzigen Zeitpunkt zu beachten ist.

Welche Voraussetzungen müssen für die Erwerbsminderungsrente erfüllt sein?

Eine Erwerbsminderungsrente erhalten Erkrankte in der Regel nur, wenn für sie mindestens fünf Jahre (Wartezeit) in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt wurde. Außerdem müssen in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge liegen. Wer zum Beispiel aufgrund einer selbstständigen Tätigkeit oder einer Familienauszeit längere Zeit keine Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, verliert unter Umständen seinen Anspruch.

Es gibt allerdings auch Ausnahmen von der so genannten Wartezeit. So gilt die Wartezeit beispielsweise als erfüllt, wenn Sie vor Ablauf von sechs Jahren nach Beendigung einer Ausbildung voll erwerbsgemindert geworden sind und in den letzten zwei Jahren vorher mindestens ein Jahr Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit gezahlt haben.

Wie hoch ist die Erwerbsminderungsrente?

Die Höhe der Rente berechnet sich individuell aus den bis zum Eintritt der Erwerbsminderung zurückgelegten rentenrechtlichen Zeiten. Bei einem Beginn der Erwerbsminderungsrente seit dem 1.Januar 2019 wird die sogenannte Zurechnungszeit bis zum regulären Renteneintrittsalter des laufenden Kalenderjahres gewährt. In 2021 wird die Zurechnungszeit um zwei Monate auf das Alter 65 Jahre und 10 Monate angehoben.

Bis Juli 2014 galt die Zurechnungszeit nur bis zum 60. Lebensjahr; seither hat der Gesetzgeber sie mehrmals erhöht. Zum 1.Januar 2021 ist sie auf 65 Jahre und zehn Monate gestiegen. Durch die Zurechnungszeit werden also zusätzliche Zeiten berücksichtigt, für die keine Beiträge gezahlt wurden. Die Zurechnungszeit wird mit dem Durchschnittswert der bis zum Eintritt der Erwerbsminderung zurückgelegten Versicherungszeiten bewertet und steigert so die Rente. In den Durchschnittsverdienst des Arbeitnehmers werden die letzten vier Jahre vor dem Beginn der Erwerbsminderungsrente nicht mehr einbezogen, wenn in dieser Zeit bereits Einkommenseinbußen zu verzeichnen waren, die sich negativ auf die Berechnung auswirken – etwa weil die Arbeitszeit wegen der Erkrankung reduziert wurde.

Darf man trotz Erwerbsminderungsrente etwas hinzuverdienen?

Seit dem 1. Juli 2017 gelten durch das Inkrafttreten der Flexirentengesetzes neue Hinzuverdienstgrenzen . Diese werden sowohl beim Bezug der vollen als auch bei der teilweisen Erwerbsminderungsrente individuell berechnet. Die bis zum 30. Juni 2017 geltende Regelung zur anteiligen Rente gibt es nicht mehr. So ist es auch nicht mehr möglich, dass man bei einem geringfügigen Überschreiten der Hinzuverdienstgrenze auf die nächstniedrigere anteilige Rente herabgestuft wird.

Als Hinzuverdienst gelten laut Deutscher Rentenversicherung Bund der Bruttoverdienst aus abhängiger Beschäftigung, der steuerrechtliche Gewinn (Einkünfte aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit und aus Land- und Forstwirtschaft), vergleichbares Einkommen (zum Beispiel Abgeordnetenbezüge) sowie bestimmte Sozialleistungen. Der Hinzuverdienst wird außerdem nicht mehr monatlich, sondern kalenderjährl ich berechnet. Die Hinzuverdienstregelungen gelten in den alten wie in den neuen Bundesländern gleichermaßen.

Rente wegen voller Erwerbsminderung

Wer eine volle Erwerbsminderungsrente bekommt, für den gilt eine feststehende Hinzuverdienstgrenze. Sie beträgt 6.300 Euro im Kalenderjahr. Das entspricht den bisher geltenden Regelungen, wonach ein monatlicher Hinzuverdienst von 450 Euro immer möglich war. Zusätzlich darf man diesen Betrag zwei Mal pro Jahr überschreiten, also 14× 450 Euro.

"Wer die jährliche Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro jedoch überschreitet, bei dem teilt man den darüber liegenden Betrag durch zwölf. Davon werden 40 Prozent auf die Rente angerechnet", erläutert Sennewald.

Zusätzlich zu diesen Regelungen gilt eine Obergrenze für den Hinzuverdienst, der sogenannte Hinzuverdienstdeckel . Dafür werden die gekürzte Rente und der Hinzuverdienst zusammengerechnet. Liegt dieser Betrag über dem bisherigen Einkommen (höchstes Einkommen der letzten 15 Jahre), wird der darüber liegende Betrag zu 100 Prozent auf die verbliebene Rente angerechnet.

Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung

Auch bei teilweiser Erwerbsminderung gilt eine jährliche Hinzuverdienstgrenze, diese berechnet die Rentenkasse grundsätzlich individuell. Sie orientiert sich laut Rentenversicherung an dem höchsten beitragspflichtigen Jahreseinkommen der letzten 15 Jahre. Mindestens liegt sie im Jahr 2021 bei 15.989,40 Euro jährlich.

Mit dieser Grenze wird der Hinzuverdienst verglichen. Liegt er darüber, wird der darüber liegende Betrag durch zwölf geteilt. Davon werden 40 Prozent auf die Rente angerechnet . Auch hierbei gilt der Hinzuverdienstdeckel als Obergrenze.

Informationen über die individuellen Hinzuverdienstgrenzen erhält jeder Betroffene im Rentenbescheid. Infos zumHinzuverdienst bei der Erwerbsminderungsrente gibt die Deutsche Rentenversicherung in einer speziellen Broschüre.>>>

Wie beantrage ich Erwerbsminderungsrente?

Auch für eine Rente wegen Erwerbsminderung ist ein Antrag nötig. Die dafür notwendigen Antragsformulare sind auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung zu finden. Sie liegen auch in den bundesweiten Auskunfts- und Beratungsstellen aus. Hier kann man sich auch ausführlich zum Thema vor Ort beraten lassen. Die Krankenkasse kann Beschäftigte auch auffordern, einen Reha-Antrag zu stellen. Dieser Aufforderung müssen sie nachkommen. Wenn jedoch für eine Reha-Maßnahme keine Erfolgsprognose besteht oder der/die Versicherte nicht rehafähig ist oder nach der durchgeführten Reha weiterhin Arbeitsunfähigkeit vorliegt, kann der Reha-Antrag in einen Rentenantrag umgedeutet werden.

Was, wenn der Antrag abgelehnt wird?

In jedem Ablehnungsbescheid steht eine Begründung, entweder gibt es medizinische Gründe oder die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Innerhalb eines Monats kann der Antragsteller dann einen Widerspruch einlegen. Dieser muss aber genau begründen, warum beispielsweise ein Anspruch auf die Rente besteht. Der Antrag auf Erwerbsminderungsrente geht dann erneut in eine Prüfung und es ergeht ein neuer Bescheid, der sogenannte Widerspruchsbescheid. Wenn der Betroffene dann wieder eine Ablehnung bekommt, bleibt nur noch der Schritt zur Klage vor dem Sozialgericht. jtw

Infos zur Erwerbsminderungsrente gibt es auch bei der Deutschen Rentenversicherung.>>>