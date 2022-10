Durch eine Energieberatung, eine neue Heizungsanlage oder energieeffiziente Maschinen sparen Handwerker nicht nur in Krisenzeiten. Investitionen in diesen Bereich sind in vielen Fällen förderfähig. Eine aktuelle Übersicht gibt es hier.

Photovoltaik auf dem Gewerbedach hilft Unternehmen dabei, Strom selbst zu produzieren und Geld zu sparen – zudem ist die Anschaffung förderfähig. - © rh2010 - stock.adobe.com

Die Preise für Gas, Strom und Co sind in den vergangenen Monaten in ungeahnte Höhen geschossen. Die aktuelle Energiekrise nährt unter den Deutschen den Wunsch nach mehr Informationen zu Energiesparkonzepten und Förderungen in diesem Bereich. Vor allem von den Kommunen, Verbänden und Wohnungsunternehmen wünschen sie sich mehr Beratungsunterstützung, wie eine Umfrage im Auftrag von DLE Land Development unter 1.000 Bundesbürgern zeigt. Für ihre eigenen Energiesparkonzepte wünschen sich demnach 70 Prozent diesbezüglich eine Beratung. Hohen Informationsbedarf gibt es außerdem beim Erhalt von Fördermitteln für energetische Verbesserungen (57 Prozent), Solarinstallationen (54 Prozent) sowie für Sicherheitskonzepte (69 Prozent).

Diese bundesweiten Förderprogramme im Bereich Energieeinsparungen gibt es

Tatsächlich stehen den Betrieben einige Förderprogramme im Bereich Energieeinsparungen zur Verfügung. Förderungen gibt es seitens der Kommunen, der Länder, des Bundes oder der Förderbanken. Welche energiesparenden Maßnahmen im Bereich Gewerbe konkret gefördert werden – und welche Kosten über die jeweiligen Förderprogramme erstattet werden, zeigt dieser Artikel. Die Übersicht beinhaltet vorwiegend bundesweite Förderprogramme. Am Ende des Beitrags findet sich zudem eine Auflistung verschiedener Länderprogramme.

>>> Förderungen im Bereich Energieberatung

1. Bundesförderung für Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (BAFA)

Was wird gefördert? Gefördert wird eine Energieberatung über einen qualifizierten Berater. Die Beratung soll dabei helfen, die Energieeffizienz im Betrieb zu steigern und so Energieausgaben zu senken. Unternehmen haben drei Möglichkeiten der Förderung:

Förderung einer Energieberatung für das Firmengebäude, bei der ein Sanierungskonzept erstellt wird oder eine Neubauberatung erfolgt

Energieberatung in Form eines Energieaudits, bei dem das Gebäude, die Anlagen und das Nutzerverhalten betrachtet wird

Förderung für eine Contracting-Orientierungsberatung, bei der Effizienzmaßnahmen durch einen Energiedienstleister ausgemacht bzw. durchgeführt werden

Wie hoch ist die Förderung? Zuschuss in Höhe von bis zu 80 Prozent der Kosten

Weitere Informationen: >>> Bundesförderung für Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme

2. Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz (MIE) Bei der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz (MIE) handelt es sich um ein Förderprojekt des Bundeswirtschafts- und des Bundesumweltministeriums. Es wird vom Zentralverband des Deutschen Handwerks sowie dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag begleitet. Handwerker finden hier verschiedene kostenlose Angebote, über die sie die eigenen Verbräuche und auch die "Energieräuber" im Betrieb gemeinsam mit dem Kompetenznetzwerk der MIE ausmachen. Gegründet von sieben Umweltzentren des Handwerks zählt das Netzwerk mittlerweile mehr als 55 Partner aus Handwerkskammern, -verbänden und Innungen. Weitere Informationen: >>> Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz

>>> Förderungen im Bereich Gebäude

1. Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) – Nichtwohngebäude (BAFA/KfW Nr. 263)

Was wird gefördert? Der Neubau oder Kauf eines neuen bzw. frisch sanierten Effizienzgebäudes (Effizienzgebäude 40) bzw. die Sanierung von bestehenden Immobilen zu Effizienzgebäuden. Dabei werden alle energetischen Maßnahmen gefördert, die zu einer Effizienzgebäude-Stufe 70 oder besser führen.

Wie hoch ist die Förderung? 2.000 Euro pro Quadratmeter Netto­grundfläche, maximal zehn Millionen Euro pro Vorhaben. Davon werden fünf Prozent als Tilgungszuschuss gewährt, also maximal 500.000 Euro. Zusätzliche Förderungen für die Baubegleitung und Nachhaltigkeitszertifizierung möglich.

Weitere Informationen: >>> Bundesförderung für effiziente Gebäude – Nichtwohngebäude

2. Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) – Einzelmaßnahmen (BAFA) Was wird gefördert? Gefördert werden Maßnahmen an Wohn- und Nichtwohngebäuden, die die Energieeffizienz verbessern. Dies umfasst Maßnahmen in den folgenden Bereichen: Gebäudehülle: Dämmung von Außenwänden, Dach, Geschossdecken und Bodenflächen, Austausch von Fenstern und Außentüren etc.

Dämmung von Außenwänden, Dach, Geschossdecken und Bodenflächen, Austausch von Fenstern und Außentüren etc. Anlagentechnik: Einbau bzw. Optimierung von Lüftungsanlagen, Einbau von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Raumkühlung, Beleuchtungssysteme etc.

Einbau bzw. Optimierung von Lüftungsanlagen, Einbau von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Raumkühlung, Beleuchtungssysteme etc. Heizungsanlagen: Solarthermieanlagen, Wärmepumpen, Biomasseanlagen, Innovative Heizanlagen auf EE-Basis, Gebäudenetz und Anschluss an ein Gebäudenetz oder Wärmenetz etc.

Solarthermieanlagen, Wärmepumpen, Biomasseanlagen, Innovative Heizanlagen auf EE-Basis, Gebäudenetz und Anschluss an ein Gebäudenetz oder Wärmenetz etc. Heizungsoptimierung : Hydraulischer Abgleich, Austausch von Heizungspumpen, Dämmung von Rohrleitungen etc. Die Förderung ist begrenzt auf Bestandsgebäude mit höchstens fünf Wohneinheiten bzw. bei Nichtwohngebäuden auf höchstens 1.000 Quadratmetern beheizter Fläche.

: Hydraulischer Abgleich, Austausch von Heizungspumpen, Dämmung von Rohrleitungen etc. Die Förderung ist begrenzt auf Bestandsgebäude mit höchstens fünf Wohneinheiten bzw. bei Nichtwohngebäuden auf höchstens 1.000 Quadratmetern beheizter Fläche. Fachplanung und Baubegleitung: Im Zusammenhang mit den oben genannten Maßnahmen wird die energetische Fachplanung und Baubegleitung gefördert. Diese erfordert die Einbindung eines Energieeffizienz-Experten. Wie hoch ist die Förderung? Je nach Maßnahme unterschiedliche Mindestinvestitionsvolumina und Fördersätze. So liegt der Fördersatz bei Solarthermieanlagen und Wärmepumpen etwa bei 25 Prozent, bei Biomasseheizungen bei bis zu 15 Prozent. Zusätzlich gibt es bei einem Heizungstausch von Öl-, Gas-, Kohle- und Nachtspeicherheizungen einen Bonus in Höhe von zehn Prozentpunkten. Weitere Informationen: >>> Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen

>>> Förderungen im Bereich Anlagen, Maschinen und Prozesse

1. Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft

Modul 1 – Querschnittstechnologien (BAFA, KfW Nr. 295)

Was wird gefördert? Sogenannte Querschnittstechnologien kommen in vielerlei Weise in verschiedenen Branchen zum Einsatz. Mitunter verbrauchen sie viel zu viel Energie. Eine Förderung gibt es deshalb für energieeffiziente Querschnittstechnologien. Dazu zählen elektrische Motoren, Pumpen, Ventilatoren, Druckluftanalangen und Anlagen zur Abwärmenutzung bzw. Wärmerückgewinnung.

Wie hoch ist die Förderung? Unternehmer haben die Wahl zwischen einem BAFA-Zuschuss oder einen Tilgungszuschuss über die KfW. Über den BAFA-Zuschuss gibt es 30 Prozent der förderfähigen Kosten, wenn die Kosten für eine Einzelmaßnahme einschließlich Nebenkosten 2.000 Euro betragen. KMU erhalten eine Förderung von 40 Prozent. Die maximale Förderung beträgt 200.000 Euro.

Weitere Informationen: >>> Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Modul 1: Querschnittstechnologien

2. Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft Modul 2 – Prozesswärme aus erneuerbaren Energien (BAFA, KfW Nr. 295) Was wird gefördert? Gefördert werden Technologien, die Prozesswärme aus erneuerbaren Energien für die Produktion im Unternehmen bereitstellen. Beispiele: Solarkollektoranlagen, Biomasse-Anlagen und Wärmepumpen. Wie hoch ist die Förderung? Unternehmer haben die Wahl zwischen einem BAFA-Zuschuss oder einen Tilgungszuschuss über die KfW. Über den BAFA-Zuschuss gibt es 45 Prozent der förderfähigen Kosten. KMU erhalten eine Förderung von 55 Prozent. Maximale Förderbetrag pro Vorhaben: 15 Millionen Euro. Nebenkosten wie Installation- oder Montagekosten sind ebenfalls förderfähig. Weitere Informationen: >>> Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Modul 2: Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien

3. Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft

Modul 3 – Energiemanagementsoftware (BAFA, KfW Nr. 295)

Was wird gefördert? Gefördert wir der Kauf, die Installation und Inbetriebnahme von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Sensorik und Energiemanagementsoftwares. Unternehmen können mithilfe dieser Technologien ihre Energie- und Materialströme systematisch erfassen, steuern und letztlich ihre Energieeffizienz verbessern. Hier gibt es eine Liste der förderfähigen Softwares.

Wie hoch ist die Förderung? Unternehmer haben die Wahl zwischen einem BAFA-Zuschuss oder einen Tilgungszuschuss über die KfW. Über die BAFA gibt es 30 Prozent der förderfähigen Kosten, bei KMU 40 Prozent. Der maximale Förderbetrag pro Vorhaben liegt bei 15 Millionen Euro.

Weitere Informationen: >>> Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Modul 3: MSR, Sensorik und Energiemanagement-Software

4. Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft Modul 4 – Anlagen und Prozessen optimieren (BAFA, KfW Nr. 295) Was wird gefördert? Gefördert werden Maßnahmen, die das Unternehmen im Rahmen eines Einsparkonzeptes umsetzt, wie zum Beispiel der Einsatz energieeffizienter Anlagen und Maschinen. Wie hoch ist die Förderung? Unternehmer haben die Wahl zwischen einem BAFA-Zuschuss oder einen Tilgungszuschuss über die KfW. Über den BAFA-Zuschuss gibt es 30 Prozent der förderfähigen Kosten (maximal 500 Euro pro jährlich eingesparter Tonne CO2), KMU erhaten bis zu 40 Prozent (maximal 900 Euro pro jährlich eingesparter Tonne CO2). Maximaler Förderbetrag pro Vorhaben: 15 Millionen Euro. Weitere Informationen: >>> Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Modul 4: Energie- und ressourcenbezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen

5. Erneuerbare Energien – Standard (KfW Nr. 270)

Was wird gefördert? Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, Anlagen zur Wärmeerzeugung auf Basis erneuerbarer Energien, Wärme-/Kältenetze und Wärme-/Kältespeicher, die aus erneuerbaren Energien gespeist werden, Stromspeicheranlagen, Mess- und Steuerungssysteme etc.

Wie hoch ist die Förderung? Förderung über einen zinsgünstigen Kredit (ab 3,95 Prozent effektivem Jahreszins), bis zu 50 Millionen Euro pro Vorhaben

Weitere Informationen: >>> Erneuerbare Energien – Standard

6. Erneuerbare Energien – Premium (KfW Nr. 271, 281) Was wird gefördert? Große Solarkollektoranlagen, große Anlagen zur Verbrennung fester Biomasse, Wärme- und Kältenetze, die aus erneuer­baren Energien gespeist werden, große Wärmespeicher und -pumpen in Wärme- oder Kältenetzen und Anlagen zur kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung. Wie hoch ist die Förderung? Förderung über einen zinsgünstigen Kredit (ab 3,35 Prozent effektivem Jahreszins), bis zu 25 Millionen Euro pro Vorhaben Hier gibt es weitere Informationen: >>> Erneuerbare Energien – Premium

7. KfW-Energieeffizienzprogramm – Produktionsanlagen/-prozesse (KfW Nr. 292)

Was wird gefördert? Energieeffizienz­maßnahmen im Bereich Produktions­anlagen und -prozesse, zum Beispiel Maschinen, Anlagen und Prozess­technik, Druckluft, elektrische Antriebe und Pumpen, Prozesskälte und Prozesswärme, Wärmerück­gewinnung und Abwärme­nutzung für Produktions­prozesse, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik etc.

Wie hoch ist die Förderung? Förderkredit ab 3,85 Prozent effektivem Jahreszins, in der Regel bis zu 25 Millionen Euro pro Vorhaben

Weitere Informationen: >>> KfW-Energieeffizienzprogrramm – Produktionsanlagen/-prozesse

8. Förderprogramm "Zuschuss Brennzelle" Was wird gefördert? Gefördert wird der Einbau stationärer Brennstoffzellen-Heizungen mit einer Leistung 0,25 kW bis 5 kW im Rahmen einer energetischen Sanierung oder eines Neubaus in Nichtwohngebäuden. Wie hoch ist die Förderung? Zuschuss bis zu 34.300 Euro je Brennstoffzelle Weitere Informationen: Energieeffizient Bauen und Saniern – Zuschuss Brennstoffzelle

>>> Förderungen im Bereich klimaneutrale Unternehmen

1. Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft Modul 5 – Transformationskonzepte (BAFA, KfW Nr. 295) Was wird gefördert? Gefördert wird die Planung und Umsetzung eines Transformationskonzeptes, das langfristig zur Klimaneutralität im Unternehmen führt. Im Rahmen dieser Förderung sind verschiedene Kosten förderfähig. Wie hoch ist die Förderung? 50 Prozent der förderfähigen Kosten, KMU erhalten eine Förderung von 60 Prozent. Die maximale Fördersumme beträgt 80.000 Euro pro Transformationskonzept. Weitere Informationen: >>> Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Modul 5: Transformationskonzepte

2. Förderwettbewerb des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)

Was wird gefördert? Auch über die Teilnahme an einem Wettbewerb des BMWK, können Unternehmen eine Chance auf eine Förderung erhalten. Gefördert werden Maßnahmen, die den Energieverbrauch im Betrieb senken – vom effizienten Energiemanagement über den Einsatz erneuerbarer Energien bis hin zu Materialeinsparungen. Es werden jährlich mehrere Wettbewerbsrunden durchgeführt, an denen Unternehmen teilnehmen können.

Wie hoch ist die Förderung? Die Förderquote kann bis zu 60 Prozent der förderfähigen Kosten betragen. Maximale Förderung pro Vorhaben: zehn Millionen Euro.

Weitere Informationen: >>> Förderwettbewerb des BMWK

3. Klimaschutzoffensive für Unternehmen (KfW Nr. 293) Was wird gefördert? Die KfW fördert Investitionen in Maß­nahmen zur Verr­ingerung, Ver­meidung und Abbau von Treibhausgas­emissionen in Anlehnung an technische Kriterien der EU-Taxonomie für nach­haltiges Wirtschaften. Dazu zählen etwa Maßnahmen, die klimafreundliche Produktionsverfahren begünstigen oder eine Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Wie hoch ist die Förderung? Bis zu 25 Millionen Euro pro Vorhaben. Weitere Informationen: >>> Klimaschutzoffensive für Unternehmen

4. BMUV-Umweltinnovationsprogramm (KfW Nr. 230)

Was wird gefördert? Eine Förderung erhalten Projekte, die die Umwelt nachhaltig entlasten. Vorgabe ist, dass diese einen Innovationscharakter besitzen. Förderfähig sind auch Projekte zu Energieeinsparung, Energieeffizienz, Nutzung erneuerbarer Energien sowie umwelt­freundliche Energie­versorgung und -verteilung. Kleine und mittlere Unternehmen werden laut Angaben der KfW bevorzugt.

Wie hoch ist die Förderung? Kredit mit 30 Prozent Investitions­zuschuss oder mit Zins­verbilligung oder ein einen zins­verbilligten Kredit in Höhe von maximal 70 Prozent der förder­fähigen Kosten.

Weitere Informationen: >>> BMUV-Umweltinnovationsprogramm

5. Förderung über die Deutsche Bundesstiftung Umwelt Was wird gefördert? Innovative, modellhafte Vorhaben von Unternehmen zum Schutz der Umwelt, zum Beispiel auch im Bereich Erneuerbare Energie, Energieeinsparung und -effizienz. Wie hoch ist die Förderung? In der Regel 50 Prozent der Projektkosten (Förderung auf Kostenbasis): Weitere Informationen: >>> Deutsche Bundesstiftung Umwelt

>>> Aktuelle Förderprogramme der Länder

In dieser Übersicht finden Sie Links zu aktuellen Hilfsprogrammen in der Energiekrise sowie Förderungen der jeweiligen Länder, die den Bereich Energieeinsparungen im Unternehmen umfassen (diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit):

>>> Wer unterstützt bei der Wahl des richtigen Förderprogrammes?

In vielen Fällen bieten die Förderverantwortlichen selbst Beratungsmöglichkeiten an, so zum Beispiel die Förderbanken. Auch Finanzierungsexperten, Fördermittelberater und spezielle Online-Tools können in dieser Sache unterstützen. Lokale Förderungen kann man beispielsweise im Rathaus erfragen. Im Handwerk beraten auch die Handwerkskammern. So informiert zum Beispiel die Handwerkskammer Dresden über die verschiedenen Förderprogramme im Handwerk und nennt Ansprechpartner.

>>> Eine Übersicht der Förderprogramme des Bundes, der Länder und der EU bietet auch die Förderdatenbank des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.