Wer nach der Geburt des Kinds nicht oder nur wenig arbeitet, bekommt Elterngeld. Diese staatliche Ersatzleistung gibt es nun schon seit 15 Jahren und sie wird mittlerweile rege genutzt – allerdings hauptsächlich von Müttern. Mehr als zwei Vätermonate sind selten. Das gilt aktuell.

Auch Selbstständige können das "ElterngeldPlus" beantragen. - © fizkes - stock.adobe.com

Die Einführung des Elterngelds zum 1. Januar 2007 galt als familienpolitischer Paradigmenwechsel. Er sollte Eltern erlauben, Betreuungszeiten der Kinder und Arbeitszeiten besser miteinander zu kombinieren und die Problematik dahinter auch Vätern präsenter zu machen. Der Start der bezahlten Auszeit vom Job für die Familie liegt nun 15 Jahre zurück. Eine aktuelle Analyse des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung zeigt nun, wie und von wem das Elterngeld aktuell genutzt wird – leider mit wenig Überraschungen.

So hat sich zwar die Anzahl derjenigen gesteigert, die Elterngeld beantragen. Das sind mittlerweile 98 Prozent der Mütter, die Anspruch auf die Leistung haben. Bei den Vätern liegt der Anteil aber nur bei 43 Prozent. Zwar stellt das eine kontinuierliche Steigerung dar. Zum Zeitpunkt der Einführung des Elterngelds entschieden sich nur rund 20 Prozent der Väter für die Leistung. Dennoch nehmen die meisten Väter nur für zwei Monate eine bezahlte Auszeit für die Familie – und das gemeinsam mit der Partnerin.

Die Vergleichszahlen der Analyse stammen aus dem Jahr 2019. Im Umkehrschluss heißt das, dass sich mehr als die Hälfte der Väter grundsätzlich gegen das Elterngeld entscheidet und dass nur zehn Prozent der Väter zusätzliche Betreuungsmonate einplant, die nur möglich sind, wenn beide Elternteile Elterngeld beantragen.

Dabei sind die Bedingungen, die hinter dem Elterngeldbezug stehen, in den vergangenen Jahren immer wieder angepasst worden. Der Fokus lag dabei auf einem Mehr an Flexibilität. Die letzte Reform greift seit dem 1. September 2021. Das gilt seither:

Das gilt seit der letzten Elterngeldreform 2021

Zum 1. September 2021 hat das Bundesfamilienministerium Neuerungen beim Elterngeld eingeführt. Das Ziel war, das Elterngeld flexibler nutzbar zu machen und die besondere Situation nach Frühgeburten besser zu berücksichtigen. Eltern von Frühchen erhalten demnach heute einen Monat länger Elterngeld, wenn das Kind mindestens sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt kommt.

Außerdem wurden die Zeiten ausgeweitet für Teilzeitarbeiten für Mütter und Väter während des Elterngeldbezugs. Anstatt 30 Stunden, dürfen sie nun 32 Stunden in der Woche arbeiten. Wenn beide Elternteile einer Teilzeitarbeit nachgehen, können sie außerdem einen Partnerschaftsbonus beantragen. Auch für diesen wurden die Zeiten ausgeweitet, für die er in Anspruch genommen werden kann: bei 24 bis 32 Wochenstunden statt zuvor 25 bis 30 Wochenstunden in Teilzeit. Mit dem Partnerschaftsbonus kann man die Bezugsdauer des Elterngelds verlängern. Hier greifen ähnliche Regelungen wie beim Elterngeld Plus (siehe unten).

Änderungen gab es allerdings auch bei den Grenzen, die darüber bestimmen, wer Anspruch auf das Elterngeld hat. So gilt heute als Einkommensgrenze für Paare ein Jahreseinkommen von 300.000 Euro. Zuvor lag dieses bei 500.000 Euro.

So können Eltern Elterngeld und Elterngeld Plus nutzen:

Wer bekommt das Basiselterngeld und wie lange?

Das Basiselterngeld ist das ursprüngliche "Elterngeld". Mütter und Väter bekommen es für maximal 14 Monate ausbezahlt, wobei sie die Monate frei untereinander aufteilen können. Nimmt etwa ein Elternteil zwölf Monate, verbleiben für den anderen zwei Monate. Verzichtet ein Elternteil auf den Anspruch, verkürzt sich dieser allerdings auf zwölf Monate.

Wie hoch ist das Elterngeld?

Das Basiselterngeld wird je nach Einkommen berechnet. Es beträgt zwischen 65 und 67 Prozent des vorhergehenden Einkommens – mindestens 300 Euro und höchstens 1.800 Euro monatlich. Wer unter 1.200 Euro netto monatlich verdient, dem werden 67 Prozent des Einkommens als Elterngeld ersetzt. Wer mehr verdient, bekommt 65 Prozent.

Das Elterngeld wird anhand des Durchschnittseinkommens des vorangegangenen Jahres berechnet, bevor das Kind geboren wurde. Bei Selbstständigen zählt das vorangegangene Kalenderjahr; bei Angestellten zählen die zwölf Monate vor der Geburt.

Gibt es Zuschläge für Familien mit mehreren Kindern?

Familien mit mehreren kleinen Kindern bekommen zusätzlich zum Elterngeld den sogenannten Geschwisterbonus von 10 Prozent des sonst zustehenden Elterngeldes. Das sind mindestens 75 Euro. Bei Mehrlingsgeburten gibt es einen Zuschlag von 300 Euro für jedes weitere neugeborene Kind.

Darf man zum Elterngeld etwas hinzuverdienen?

Während des Elterngeldbezugs sind Arbeiten im Rahmen von 32 Stunden pro Woche erlaubt. Allerdings wird das Einkommen daraus voll auf das Elterngeld angerechnet bzw. es wird abgezogen.

Kann der Anspruch entfallen?

Elternpaare, die im Kalenderjahr vor der Geburt ihres Kindes gemeinsam ein zu versteuerndes Einkommen von mehr als 300.000 Euro hatten, bekommen bisher kein Elterngeld.

Wo beantragt man Elterngeld?

Zuständig sind die Elterngeldstellen der einzelnen Bundesländer. Das Bundesfamilienministerium stellt online eine Liste mit allen Adressen bereit. Sie kann hier aufgerufen werden.>>>

Auch Elterngeld Plus beantragt man bei den Elterngeldstellen der Länder. Eltern können es für Kinder, die nach dem 1. Juli 2015 geboren werden, beantragen. Vor allem Eltern, die in Teilzeit arbeiten möchten, profitieren von dieser Variante. Denn damit lässt sich der Bezugszeitraum für das bisherige Elterngeld verlängern. Das Elterngeld Plus ersetzt den Einkommensanteil, der wegen der Reduzierung der Arbeitszeit wegfällt.

Urteil: Sonderzahlungen erhöhen das Elterngeld nicht Bei der Berechnung des Elterngeldes spielen Urlaubs- und Weihnachtsgeld keine Rolle. Das hat das Bundessozialgericht in einem Urteil entschieden. Ausschlaggebend für die Höhe des Elterngelds ist das Einkommen vor der Geburt des Kindes. Bei der Berechnung werden jährlich je einmal gezahlte Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld allerdings nicht berücksichtigt. Mit seinem Urteil hat das Bundessozialgericht (Aktenzeichen B 10 EG 5/16 R) die Klage einer Angestellten abgelehnt, deren Anwalt sich darauf berufen hatte, dass das Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu den laufenden Einkünften zählen würde und somit auch Einfluss auf die Höhe des Elterngeldes haben müsste. Doch das Bundessozialgericht hat dem Einwand widersprochen. Nachzahlungen vom Arbeitgeber werden angerechnet Ausschlaggebend für die Berechnung ist das Einkommen der vergangenen zwölf Monate vor der Geburt des Kindes. Einfluss darauf haben auch Nachzahlungen zum Arbeitslohn, die sich auf einen früheren Zeitraum beziehen. Voraussetzung: Die Nachzahlung geht innerhalb des Berechnungszeitraums auf dem Konto des betreffendes Elternteils ein. Das legte nun das Bundessozialgericht in einem aktuellen Urteil fest. So urteilten die Richter, dass für die Berechnung des Elterngeldes nicht relevant sei, wann das Geld verdient worden sei, sondern wann es einer Familie zur Verfügung stehe.

Was gilt beim Elterngeld Plus?

Das Elterngeld Plus ist in seiner monatlichen Höhe jedoch begrenzt auf die Hälfte des Elterngelds, das Eltern bei einer vollständigen Auszeit aus dem Beruf bekommen hätten. Ein Basiselterngeld-Monat entspricht demnach zwei Monaten mit Elterngeld-Plus und kann auch über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus beantragt werden. Diese Variante des Elterngeldes gibt es daher für den doppelten Zeitraum – also bis zu 28 Monate.

Rechenbeispiel zum "Elterngeld Plus" Die Mutter beantragt für zwölf Monate Elterngeld. Vor der Geburt hat sie 1.400 Euro monatlich verdient. Nach der Geburt arbeitet die Mutter die ersten 6 Monate gar nicht und ihre 1.400 Euro Einkommen fallen weg. Sie erhält dann ein Elterngeld in der bisherigen Form von 65 Prozent, also 910 Euro. Sie hat dann noch sechs Monate Elterngeld übrig. In diesen restlichen sechs Monaten des Elterngeldbezugs beginnt sie in Teilzeit zu arbeiten und verdient dabei 550 Euro. Von den ursprünglichen 1.400 Euro Vollzeit-Einkommen fallen dann in dieser Zeit 850 Euro Einkommen weg. In dieser Situation hat sie nun zwei Möglichkeiten: Bezug des bereits bestehenden Teilzeit-Elterngeldes:

Sie bezieht die sechs Monate Elterngeld in der bisherigen Form. Bei 65 Prozent von 850 Euro sind das 552,50 Euro. In der Summe erhält sie 3.315 Euro Elterngeld in 6 Monaten. Bezug von Teilzeit-Elterngeld Plus:

Sie verdoppelt mit dem Elterngeld Plus ihre 6 restlichen Elterngeldmonate und bezieht zwölf Monate Elterngeld Plus. Das Elterngeld Plus ersetzt das wegfallende Einkommen bis zur Hälfte des Elterngelds, das die Mutter ohne Teilzeit nach der Geburt des Kindes bekäme. Sie erhält in diesem Fall 455 Euro Elterngeld Plus, das ist die Hälfte des Betrages, den sie ohne Teilzeittätigkeit nach der Geburt des Kindes bekäme. In der Summe erhält die Mutter damit 5.460 Euro Elterngeld Plus in 12 Monaten.

Das entspricht der Summe, die die Mutter bekäme, wenn sie in den restlichen 6 Monaten das bisherige Elterngeld (also ohne Teilzeit) erhielte (6 Monate lang 910 Euro).

Wer Elterngeld Plus bezieht, muss nicht zwingend arbeiten - darf aber maximal durchschnittlich 32 Stunden pro Woche erwerbstätig sein.

Wer bekommt den Partnerschaftsbonus?

Zusätzlich zu dieser Variante des Elterngeldes gibt es den Partnerschaftsbonus, der die Aufteilung zwischen den Eltern noch flexibler gestaltet: Wenn beide Elternteile 24 bis 32 Wochenstunden arbeiten, verlängert sich demnach der Elterngeldbezug um bis zu vier Monate. Infos zum Partnerschaftsbonus gibt es auch hier.>>>

Was müssen Selbstständige beachten?

Auch Selbstständige können das Elterngeld Plus und den Partnerbonus beantragen, wenn sie in geringem Umfang erwerbstätig sind oder nachlaufende Einkünfte aus ihrer Tätigkeit vor der Geburt haben.

Für sie gelten jedoch Besonderheiten beim Bemessungszeitraum, den die Elterngeldstelle des jeweiligen Bundeslandes festlegt. In der Regel zieht die Elterngeldstelle das Einkommen des letzten Wirtschaftsjahres zur Berechnung des Elterngeldes heran. Wurde kein abweichendes Wirtschaftsjahr festgelegt, ergibt sich der Bemessungszeitraum meist aus den letzten zwölf Monaten vor der Geburt des Kindes.

Verschiebung beantragen

Können Eltern nachweisen, dass das Einkommen beispielsweise wegen einer schwangerschaftsbedingten Erkrankung in den vergangenen zwölf Monaten geringer war als üblich, können sie eine Verschiebung des Bemessungszeitraumes beantragen. Meist zieht die Elterngeldstelle dann das vorletzte Wirtschaftsjahr vor Geburt des Kindes heran.

Auch Selbstständige können den Bezugszeitraum unterbrechen und bestimmte Lebensmonate bei der Beantragung aussparen.

Benötigte Nachweise Einkommenssteuerbescheid beziehungsweise Einnahmen-Überschussrechnung;

beziehungsweise Einnahmen-Überschussrechnung; Selbsteinschätzung für das voraussichtliche Einkommen im Bezugszeitraum;

im Bezugszeitraum; Wenn nur ein Elternteil selbstständig ist und der andere sich in einer Anstellung befindet, müssen Mutter und Vater des Kindes alle Einkünfte aus selbstständiger und nichtselbstständiger Tätigkeit des vergangenen Wirtschaftsjahres nachweisen.

Und noch eine Besonderheit gibt es für Selbstständige: Sie erhalten den Elterngeldbescheid zunächst immer unter Vorbehalt auf Basis der Einkommensprognose. Nach Ende des Bezuges müssen sie die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben offenlegen. Dementsprechend kann es sein, dass sie einen gewissen Betrag rückerstatten müssen, oder Nachzahlungen bekommen.

Flexible Auszeiten: Was bieten die Gesetze?

Zusätzlich zu Elterngeld und Partnerbonus gelten seit 1. Juli 2015 flexible Regelungen bei der Elternzeit. So können Eltern insgesamt für drei Jahre lang eine unbezahlte Auszeit vom Job nehmen. Das gilt für jeden Elternteil. Die Elternzeit kann dabei in bis zu drei Abschnitte aufgeteilt werden. Dabei kann man einen Teil der Elternzeit aufschieben bis Ende des 8. Lebensjahrs des Kindes.

Der Arbeitgeber muss den Auszeiten zwar grundsätzlich nicht zustimmen, allerdings muss er vor dem Beginn darüber informiert werden. Die Informationspflichten des Arbeitnehmers über die Elternzeit vor dem 3. Geburtstag liegen bei nur sieben Wochen vor Beginn. Über spätere Auszeiten muss er mindestens 13 Wochen vorher informiert werden. Weitere Infos zur Elternzeit bekommen Sie hier.>>