30 Grad, Sonne pur und ein leckeres Eis in der Hand. So sieht es derzeit fast überall in Deutschland aus. Doch welche Eissorten sind in diesem Sommer besonders beliebt? Hier finden Sie die Antwort.

Von Maximilian Herrmannsdörfer

Der Verband Uniteis hat Mango-Chili Eis zur Eissorte des Jahres 2021 gekürt. - © Uniteis & Cre@tive Menu®

Stracciatella, Schokolade und Vanille zählen seit Jahren zu den beliebtesten Eissorten der Deutschen. Doch jedes Jahr zaubern Eishersteller neue Kreationen für ihre Gäste. Uniteis ist der Verband der italienischen Speiseeishersteller und kürt jährlich die Eissorte des Jahres. 2021 wird Fruchtgeschmack mit einer gewissen Schärfe kombiniert.

Eis des Jahres 2021: Mango-Chili Eis

Die Eissorte Mango kommt dieses Jahr ausgefallen und provokant in die Eisdielen. "Mango ist schon seit einigen Jahren ein klassischer Geschmack bei den angebotenen Fruchtsorten – ein Favorit bei Kindern und Erwachsenen", sagt Annalisa Carnio, eine Sprecherin von Uniteis. Die intensive gelbe Farbe werde durch einen feuerroten Spritzer bereichert, den sie durch die Chili-Variation bekommt. Je nach Wunsch könne Mango-Chili Eis eine schärfe oder weniger scharfe Note beinhalten.

Dass Mango-Kreationen richtig gut bei den Gästen ankommen, bestätigt auch Harika Mahn. Die 29-jährige Konditormeisterin betreibt seit etwa einem Jahr in Lüneburg die Calluna Eispatisserie. "Wir kombinieren Mango sehr gerne mit Maracuja oder Joghurt und auch das mögen unsere Gäste total", sagt Mahn. Laut Uniteis hätten Eissorten mit Fruchtgeschmack in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen. Auch deshalb habe sich die Jury für eine Mango-Eis-Variation entschieden.

Zitrone-Minze, Pampelmuse-Thymian und Gurke-Tonic

Mahn produziert ihr Eis selbst in ihrer Eismanufaktur. Zum Einsatz kommen nur natürliche Zutaten. Milch, Eigelb, Sahne und Zucker bilden die Basis ihrer Konditor-Eissorten. "Ich stelle mein Eis handwerklich her, ohne Farbstoffe, künstliche Emulgatoren oder Texturverbesserer", erklärt die 29-Jährige.