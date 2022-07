Die Fladungen Classics rücken Oldtimer ins Rampenlicht. Die hochglanzpolierten Karossen zeugen vom handwerklichen Geschick ihrer Besitzer, die mit großer Leidenschaft technische Kulturgüter erhalten.

Malermeister Achim Kümmeth mit seinem Tempo Matador, bei dem sich der Tank unter der Fronthaube befindet, während der Vierzylinder-Boxermotor hinter der Vorderachse verbaut ist. - © Ulrich Steudel

Für ein Wochenende lebt in der Rhön das Wirtschaftswunder auf. Anfang Juli strömen tausende Menschen nach Fladungen, um in eine Zeit einzutauchen, in der der Aufschwung unter den Deutschen Zuversicht verbreitete. Die Symbole jener Epoche sind ihre Fahrzeuge, die heute als Oldtimer immer mehr Bewunderer finden.

Dabei übernimmt das Handwerk eine entscheidende Aufgabe. Denn ohne geschickte Hände und das Verständnis für technische Zusammenhänge würden die historischen Fahrzeuge nicht nur vor sich hin rosten, sondern als technische Kulturgüter allmählich in Vergessenheit geraten. Bei den Fladungen Classics hingegen präsentieren die Oldtimer-Freunde ihre fahr­baren Schätze im schönsten Sonntagskleid. Überall ziehen die hochglanzpolierten Karossen neugierige Blicke auf sich.

Kein gewöhnliches Oldtimer-Treffen

Dabei heben sich die Fladungen Classics von vielen anderen Oldtimer- Treffen im Land ab. Hier bietet das Flair der aufstrebenden Bundesrepublik mit Rock’n’Roll und Petticoat die passende Kulisse für die restaurierten Zeugnisse früherer Ingenieurs- und Handwerkskunst. Kein Wunder, dass im Organisationsteam Handwerker eine wichtige Rolle spielen. Wie Achim Kümmeth, einer der Initiatoren der Veranstaltung, die 2022 nach acht Jahren ihre Neuauflage erlebt. Zwischen 2008 und 2014 hatte das Treffen immer mehr Freunde der Oldtimer-Szene in die nördlichste Stadt Bayerns gelockt. Viele haben den Fladungen Classics die Treue gehalten und waren in diesem Jahr wieder am Start.

Der Betrieb von Malermeister Achim Kümmeth im Ortszentrum von Fladungen lockt besonders viele Besucher an. 1933 von seinem Großvater gegründet, zählt der Handwerksbetrieb heute acht Mitarbeiter, darunter drei Lehrlinge. Und während sich Sohn Lukas auf die bevorstehende Meisterprüfung konzentriert, kurvt Vater Achim mit seinem historischen Fahrrad durch die Straßen, um den rund 400 Oldtimern aus nah und fern einen Standplatz zuzuweisen.

Vor der Fachwerkfassade seines Firmensitzes am Marktplatz steht eine VW T1 Doka mit Westfalia-Nachläufer. Beladen mit Holzgerüst und Schubkarre wirkt das Gespann, als wäre es startklar für den nächsten Arbeitseinsatz. In den 60er-Jahren gehörten solche Fahrzeugkombinationen im Handwerk zum Alltag, heute wecken sie Nostalgie. Achim Kümmeth hat den Bulli, der einst als Feuerwehrfahrzeug in Portugal im Einsatz war, liebevoll restauriert. Der Anhänger stammt von einer Zimmerei im Ort.

image Fladungen Classics Gerald Reining betreibt neben seinem R&S Automobilzentrum in Schwallungen (Südthüringen) ein Oldtimer-Museum, in dem neben Motorrädern und Autos auch historische Tanktechnik, ein russischer Militärhubschrauber und eine Gothaer Straßenbahn zu sehen sind. Zu den Fladungen Classics hat Reining unter anderem einen Ford Model A, Baujahr1931, mitgebracht. Der Roadster kommt mit seinen 39 PS auf eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h und verbraucht 14 Liter Benzin. - © Ulrich Steudel

Schreinermeister Florian Grohmann saß schon als Dreijähriger im Beiwagen des Gespanns seines Vaters Gerhard. So wurde früh die Liebe zu Oldtimer-Zweirädern auf die nächste Generation übertragen. Heute besitzen Vater und Sohn zusammen 13 Motorräder, die meisten aus Nürnberger Produktion wie auch die Triumph BDG 250 L und der Seitenwagen von der Firma Steib. Außerdem gehören Modelle der Marken Ardie und Zündapp zur Sammlung. - © Ulrich Steudel

Ralf und Gaby Pötzl aus Gießen vor ihrem Campingfahrzeug, einem Mercury Montclair mit Klappfix im Schlepptau, einem Zelt-Anhänger aus DDR-Produktion. Der amerikanische Straßenkreuzer wurde 1957 gebaut und besticht mit technischen Finessen wie Servolenkung, Bordsteinwarnern oder elektrisch verstellbaren Sitzen mit Memoryfunktion. Der Kälteanlagenbauer und seine Frau fahren mit ihrem Gespann bis nach Schweden oder in die Schweiz in den Urlaub und erregen dort immer Aufsehen. „Dadurch kommen wir immer schnell mit freundlichen Leuten ins Gespräch“, freuen sich die Pötzls. Beim Oldtimer-Camping in Fladungen war das nicht anders. - © Ulrich Steudel

Mit diesem auf Elektroantrieb umgerüsteten Opel GT stellte Georg von Opel, ein Enkel des Firmengründers Adam Opel, 1971 auf dem Hockenheimring mehrere Weltrekorde auf und erreichte dabei eine Höchstgeschwindigkeit von 214 km/h. Die insgesamt 590 kg schweren Batterien von der Firma Varta benötigten fast den gesamten Innenraum des Sportwagens, so dass gerade noch Platz für den Fahrer blieb. Organisiert wurde der Elektro-Flitzer von Peter Laudensack, der als Geschäftsführer eines Opel-Autohauses in Bad Neustadt gute Beziehungen zum werkseigenen Museum in Rüsselsheim pflegt und der zu den Mitbegründern der Fladungen Classics gehört. - © Ulrich Steudel

Eines der Schmuckstücke in Malermeister Achim Kümmeths Oldtimer-Sammlung und von der ersten Auflage an einer der Hingucker bei den Fladungen Classics: Dieses Gespann aus einer VW T1 Doppelkabine mit Nachläufer könnte theoretisch im Betrieb seines Vaters Kilian gelaufen sein, der 1966 seine Meisterprüfung gemacht hat. Im gleichen Jahr wurde dieser Bulli gebaut, der als Feuerwehrfahrzeug in Portugal im Einsatz war. 2006 hat Achim Kümmeth den Oldtimer gekauft und wieder flott gemacht. Der Nachläufer stammt aus einer Zimmerei im Ort. - © Ulrich Steudel

Peter Klein, pensionierter Zerspanungsmechaniker aus Herbstein im hessischen Vogelsbergkreis, stellt sein Goggomobil nicht nur zur Schau. Er gibt auch gern Auskunft über die Geschichte der Firma Glas aus Dingolfing, die neben dem Goggomobil Berühmtheit auch Transporter und Pick-ups baute. Peter Klein ist Mitglied im Glas Automobil Club, der weltweit rund 1000 Mitglieder zählt und dafür sorgt, dass für den Zweitakter, von den zwischen 1955und 1969 rund 280.000 Exemplare gebaut wurden, bis heute noch alle Ersatzteile zu haben sind. Bei seinem Goggomobil aus dem Jahr 1966 handelt es sich um ein T250 mit 13,6 PS, das mit dem Motorradführerschein gefahren werden konnte. - © Ulrich Steudel

Im passend britischen Outfit präsentiert Friedrich Richter aus Kassel seinen Jaguar MK-4, gebaut 1948 in Coventry. Heute ist der Rechtslenker mit den Speichenrädern ein Star auf vielen Oldtimer-Treffen, aber auch als Hochzeitsfahrzeug begehrt, wie der pensionierte Besitzer verrät. - © Ulrich Steudel

Auffällig viele Straßenkreuzer waren bei den Fladungen Classics 2022 dabei. Pkw aus Nordamerika liegen bei den Oldtimer-Freunden hierzulande seit einigen Jahren im Trend. - © Ulrich Steudel

Ein Auto, das Damenherzen höherschlagen lässt: VW Karmann Ghia, Baujahr 1968, vor historisch passender Tankstelle. - © Ulrich Steudel

Beim Auftritt von Rock’n’Roll-Altstar Peter Kraus war am Markt kein Durchkommen mehr. - © Ulrich Steudel

Gefragte Requisite für einen Foto-Schnappschuss: Dieser Mercedes-Benz 300b wurde 1955 gebaut und diente als Präsidialfahrzeug in Ghana. Der Mercedes-Benz 300 gilt als erste deutsche Staatslimousine nach dem Zweiten Weltkrieg. Nachdem Bundeskanzler Konrad Adenauer sie als Dienstwagen gewählt hatte, wurde sie auch als Adenauer-Mercedes bekannt. - © Ulrich Steudel

Weitere Impressionen von den Fladungen Classics 2022. - © Ulrich Steudel

Mehr als 400 historische Fahrzeuge waren für die Fladungen Classics 2022 angemeldet, darunter viele amerikanische Straßenkreuzer. - © Ulrich Steudel

Edelschrott aus Uruguay

Der Parkplatz seiner Mitarbeiter dient während der Fladungen Classics als historische Tankstelle. Vor den Zapfsäulen lockt ein weiteres Schmuckstück aus Achim Kümmeths Oldtimer-Sammlung Fotografen an. Der Tempo Matador, Baujahr 1951, gilt als Rarität. "Meines Wissens ist das der einzige Pritschenwagen mit Straßenzulassung in Deutschland", sagt der Malermeister nicht ohne Stolz.

Die Rostlaube, die er in Uruguay ausfindig machte, bezeichnet er als Edelschrott. Wie viel Aufwand in der Restaurierung des Kleinlasters steckt, lässt sich nur erahnen. "Die meiste Zeit habe ich aber mit der Internetrecherche verbracht, um fehlende Teile zu besorgen", sagt der Tüftler. Dabei stieß er auf so manche Überraschung. Die Blinkzeiger, die er auf einer niederländischen Plattform ersteigerte, waren noch fabrikneu, hergestellt vor 70 Jahren bei der Firma Preh im be­­nachbarten Bad Neustadt.

Opel GT mit Elektroantrieb, Baujahr 1971

Die Brücke zur Gegenwart schlägt bei den Fladungen Classics ein Opel GT mit Elektroantrieb. Georg von Opel stellte mit dem umgerüsteten Sportwagen 1971 mehrere Weltrekorde auf dem Hockenheimring auf und erreichte dabei eine Höchstgeschwindigkeit von 214 Kilometer pro Stunde. Doch ein Blick ins Cockpit offenbart, warum E-Mobilität damals noch keine Rolle spielte. Die 590 Kilogramm schweren Batterien lassen gerade noch Platz für den Fahrer.

Organisiert wurde der Elektro-Flitzer von Peter Laudensack. Als Ge­­schäftsführer eines Opel-Autohauses in Bad Neustadt pflegt er gute Beziehungen zum werkseigenen Museum in Rüsselsheim. Mit viel Liebe zum Detail hat Laudensack selbst einen Opel-Blitz- Abschleppwagen aus den 50er-Jahren restauriert und damit einen weiteren Blickfang für die Fladungen Classics geschaffen, zu deren Mitbegründern er gehört.

Goggomobil und Boogie-Woogie: Bei den Fladungen Classics lassen Veranstalter und Besucher die 50er- und 60er-Jahre aufleben. - © Ulrich Steudel

Zwischen Goggomobil und Oldtimer-Campingplatz

Während sich die meisten der Be­sucher durch das Zentrum der Kleinstadt drängen – vorbei am Goggo­mobil des pensionierten Zerspanungsmechanikers Peter Klein aus Herbstein oder vor der Bühne beim Auftritt von Rock’n’Roll-Altstar Peter Kraus –, machen es sich die Gäste auf dem Oldtimer-Campingplatz in ihren Klappstühlen bequem. Auf dem Ge­lände entlang der Stadtmauer sind nur Fahrzeuge, Wohnwagen oder Campingutensilien erlaubt, die bis 1975 gebaut wurden.

Für Ralf Pötzel stellt das kein Problem dar. Der Kälteanlagenbauer und seine Frau Gaby sind mit einem durchaus ungewöhnlichen Gespann aus Gießen angereist. Im Schlepptau des amerikanischen Mercury Mont­clair, Baujahr 1957, hängt mit dem Klappfix eine Camping-Ikone aus DDR-Produktion. Passend lackiert wirkt die Ost-West-Kombination wie eine Einheit. Dass der 265 PS starke V8-Motor des Straßenkreuzers im Hängerbetrieb satte 18 Liter schluckt, hält das Ehepaar nicht davon ab, mit ihm bis in die Schweiz oder nach Schweden in den Urlaub zu fahren. "Auf den Campingplätzen sprechen uns immer freundliche Leute an, die sich für unser Auto interessieren", freuen sich die Pötzels über viele nette Begegnungen, die sie ohne ihren Oldtimer wohl nicht hätten.

Schreiner als Holzkarosseriebauer

Über mangelndes Interesse können sich auch Gerhard und Florian Grohmann aus Oberfladungen an ihrer Zweiradwerkstatt nicht beklagen. Dass Vater und Sohn, die zusammen 13 Motorräder ehemaliger Nürnberger Marken wie Ardie, Triumph oder Zündapp besitzen, eigentlich Schreiner sind, lässt sich nur an einer Holzkonstruktion erkennen. "Dabei handelt es sich um einen Türrahmen für einen Opel Blitz aus dem Jahr 1948. Damals wurde noch nicht die komplette Karosserie aus Metall gefertigt", erklärt Gerhard Grohmann, der sich auch als Holzkarosseriebauer betätigt.

Inzwischen hat die Oldtimer-Karawane Fladungen wieder verlassen. Aber Malermeister Kümmeth und seine Mitstreiter denken schon ans nächste Wirtschaftswunder: Nach den Classics ist vor den Classics, heißt ihre Devise.