Wie modern, experimentierfreudig und in vielen Bereichen digital aufgestellt das Handwerk heute ist, zeigt die Branche morgen beim Digitaltag 2021. Viele Handwerksbetriebe und Organisationen des Handwerks beteiligen sich mit zahlreichen Informationsangeboten und Workshops. So können auch Sie dabei sein.

Wie digital das Handwerk bereits ist, zeigt die Branche am Digitaltag 2021 am 18. Juni. - © Monkey Business - stock.adobe.com

Der bundesweite Digitaltag findet seit 2020 jährlich statt; in diesem Jahr am 18. Juni 2021. Der Aktionstag will die Digitalisierung mit zahlreichen Informationsangeboten, Veranstaltungen und Aktivitäten überall in Deutschland erklären und erlebbar machen. Auch der Zentralverband Deutsches Handwerk beteiligt sich an der Initiative.

Digitalisierung in allen Bereichen des Handwerks

Wie sehr die Digitalisierung das Handwerk längst durchdrungen hat, unterstreicht ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer anlässlich des Aktionstages: "Digitale Technologien haben in allen Gewerken des Handwerks Einzug gehalten. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Die Chancen, die digitalbasierte Prozesse Handwerksbetrieben schon jetzt bieten, wollen wir ihnen und einer breiteren Öffentlichkeit am bundesweiten Digitaltag aufzeigen".

Digitalisierung im Handwerk bedeute längst mehr als nur die eigene Homepage. Tablets, 3D-Scanner und 3D-Drucker, Drohnen, digitale Vermessungsgeräte oder Produktionsverfahren, Fernwartung – all das präge inzwischen den Arbeitsalltag im Handwerk. "Unsere Betriebe nutzen die Potenziale der Digitalisierung in allen Bereichen: ob im Bau- und Ausbau, für den gewerblichen oder privaten Bedarf, im Kfz-Bereich, bei Lebensmitteln oder bei der Gesundheit – überall bringen Handwerksbetriebe modernste digitalbasierte Technologien zum Einsatz, um etwa Produktions- oder Unternehmensprozesse besser und effizienter zu steuern und um im digitalen Kundenkontakt Aufträge abzuwickeln", erläutert ZDH-Präsident Wollseifer.

Kompetenzzentrum Digitales Handwerk ist Teil des Digitaltag 2021

Begleitende Unterstützung auf ihrem Weg der digitalen Transformation finden Handwerksbetriebe beim Kompetenzzentrum Digitales Handwerk (KDH): Auch auf dem Digitaltag ist das KDH mit einer Reihe an verschiedenen Veranstaltungsformaten mit dabei: Am 18. Juni können die Teilnehmer darüber diskutieren, wie die Digitalisierung dabei hilft, Kundenwünsche zu erfüllen. Außerdem erhalten sie virtuelle Einblicke in digitalisierte Betriebe. Unter anderem informiert das sogenannte "Schaufenster Fertigung und Automatisierungstechnologien" der Handwerkskammer für Oberfranken von 13.00 Uhr bis 14:30 Uhr über Anwendungsmöglichkeiten über Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) in der beruflichen Aus- und Weiterbildung.

Alle Veranstaltungen im Überblick und Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf der Webseite des KDH: >>> Digitaltag 2021

Eine Übersicht über weitere Informationsangebote vom und für das Handwerk bietet eine Aktionslandkarte auf der Webseite des Digitaltags 2021: >>> Aktionslandkarte Digitaltag 2021

ew