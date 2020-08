19.08.2020

Berufe-Ranking Die beliebtesten Ausbildungsberufe im Handwerk

Der Ausbildungsberuf im Handwerk, den die meisten Jugendlichen wählen, ist und bleibt der Kfz-Mechatroniker. Dies bestätigt auch eine 2019 durchgeführte Befragung unter Azubis. Welche Ausbildungsberufe bei Jugendlichen außerdem hoch im Kurs stehen.

Der Kfz-Mechatroniker bleibt der beliebteste Handwerksberuf.

In Sachen Ausbildungsberuf ist die Auswahl für angehende Azubis groß: Rein rechnerisch standen im vergangenen Jahr 100 Ausbildungsplatzsuchenden 96,6 Ausbildungsangebote gegenüber. Eine aktuelle Befragung zeigt, welche Ausbildungsberufe die Jugendlichen selbst am besten bewerten. Berücksichtigt wurden Arbeitszeiten, Vergütung und die fachliche Betreuung in den Betrieben.

Welche Ausbildungsberufe bewerten Jugendliche selbst am besten?

2018 schaffte es der Handwerksberuf Mechatroniker/in auf Platz zwei der beliebtesten Ausbildungsberufe. Im Jahr 2019 reicht es auf der Beliebtheits-Skala nur noch für den den vierten Platz. Die Top 5 im Überblick:

Industriemechaniker / Industriemechaniker Verwaltungsfachangestellter / Verwaltungsfachangestellte Industriekaufmann / Industriekauffrau Mechatroniker / Mechatronikerin Zerspanungsmechaniker / Zerspanungsmechanikerin

Die Daten stammen aus dem Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Für die Umfrage wurden die Angaben von 16.181 Auszubildende aus den laut Bundesinstitut für Berufsbildung 25 meistfrequentierten Ausbildungsberufen des Jahres 2017 in die Auswertung aufgenommen. Die schriftliche Befragung erfolgte zwischen September 2018 und April 2019.

Welche Ausbildungsberufe werden am häufigsten ergriffen?

Ein Blick auf die tatsächlich abgeschlossenen Verträge verrät, dass Jugendliche letztlich doch nicht immer den Beruf ergreifen, den sie eigentlich als attraktiv empfinden. Der Grund: Nicht alle Jugendlichen haben in ihrer Region eine ausreichende Wahlmöglichkeit bei den Berufen, denn nicht überall gibt es passende Ausbildungsbetriebe. So kann von der Zahl der vertraglichen Neuabschlüsse auch nicht direkt auf die "Beliebtheit" eines Berufes geschlossen werden. So kommt es, dass nicht der Beruf Industriemechaniker/in die Top 10 der beliebtestesn Ausbildungsberufe 2019 (nach Neuabschlüssen) anführt, sondern der Kaufmann für Büromanagement bzw. die Kauffrau für Büromanagement.

Das sind die 10 beliebtesten Ausbildungsberufe 2019 (nach Neuabschlüssen)

Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement (26.823 Neuabschlüsse) Kfz-Mechatroniker / Kfz-Mechatronikerin, 22.803 Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel, 22.764 Verkäufer / Verkäuferin, 22.212 Industriekaufmann / Industriekauffrau, 17.220 Medizinische/r Fachangestellter / Fachangestellte, 16.881 Fachinformatiker / Fachinformatikerin, 16.440 Elektroniker / Elektronikerin, 14.898 Zahnmedizinische/r Fachangestellter / Fachangestellte, 14.064 Anlagenmechaniker / Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, 13.338

Kfz-Mechatroniker bleibt der beliebteste Ausbildungsberuf im Handwerk

Speziell im Handwerk gibt es in Sachen Beliebtheit nach Neuabschlüssen seit Jahren einen klaren Favoriten: Kfz-Mechatroniker/in. In diesem Beruf wurden für das Ausbildungsjahr 2019/2020 insgesamt 22.803 neue Ausbildungsverträge geschlossen. Auf den Kfz-Mechatroniker/in folgen die Berufe Eletroniker/in mit 14.898 abgeschlossenen Verträgen und Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik mit 13.338 Verträgen.

Das sind die Top 10 der Handwerksberufe (nach Neuabschlüssen)

Ausbildungsberuf abgeschlossene Verträge 2019 1. Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 22.803 2. Elektroniker/-in 14.898 3. Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 13.338 4. Friseur/-in 9.483 5. Mechatroniker/-in 8.658 6. Tischler/-in 8.013 7. Maler/-in und Lackierer/-in 6.432 8. Zerspanungsmechaniker/-in 6.267 9. Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk 5.241 10. Metallbauer/-in 5.193

Top 10 der Ausbildungsberufe nach Geschlecht

Aufgeteilt nach Geschlecht bleibt der Kfz-Mechatroniker bei den Männern auf Platz 1. Bei den Frauen ist und bleibt es der Beruf der Friseurin.

Männer

Ausbildungsberuf abgeschlossene Verträge 2019 1. Kraftfahrzeugmechatroniker 21.813 2. Elektroniker 14.514 3. Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 13.128 4. Mechatroniker 8.049 5. Tischler 6.873 6. Zerspanungsmechaniker 5.901 7. Maler- und Lackierer 5.421 8. Metallbauer 5.058 9. Maschinen- und Anlagenführer 4.236 10. Zimmerer 3.864

Frauen

Ausbildungsberuf abgeschlossener Verträge 2019 1. Friseurin 6.858 2. Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk 3.939 3. Augenoptikerin 2.097 4. Konditorin 1.455 5. Tischlerin 1.140 6. Zahntechnikerin 1.020 7. Maler- und Lackiererin 1.008 8. Kfz-Mechatronikerin 987 9. Hörgeräteakustikerin 720 10. Mechatronikerin 609

