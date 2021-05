Vom "Bowl-Cut" über "Curtain Banks" bis hin zum "Slick Back": Das Modeteam des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks steht in den Startlöchern für die wärmste Zeit des Jahres und liefert die passenden Haarinspirationen. Das sind ihre Trendlooks für den Sommer 2021.

Faszinierende Kontrastspiele schaffen klare Looks, klassische Trendhaarschnitte werden neu aufgelegt, sommerlich warme Farben setzen in Szene: Das Modeteam des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) stellt unter dem Motto "Summer Breeze" die Trendfrisuren und das Trend-Make-up für den Sommer 2021 vor:

Diese Frisuren sind im Sommer 2021 angesagt

© ZV Friseurhandwerk

Shine Line

Einen neuen Ausdruck erhält der Frisurklassiker "Bowl Cut" durch den längeren Nacken. Feminin und lässig-elegant wirkt die glatte Version mit einem langen Pony, der bis über die Augenbrauen reicht. Für einen spannenden Effekt sorgt eine schimmernde Linie im Vorderkopfbereich.

Classy Casual

Der Bowl Cut lässt sich unterschiedlich in Szene setzen. Für einen lässigen Ausdruck wird die Struktur des Haarschnittes und die natürliche Bewegung der Haare mit einer Stylingcreme unterstützt. Einfach das Produkt im feuchten Haar verteilen und Föhnen oder Lufttrocknen lassen.

Cool Boy

Durch das längere Deckhaar ist dieser Haarschnitt vielseitig, er kann akkurat getragen werden oder aber natürlicher. Die längere Partie darf ruhig etwas wilder gestylt werden. Das strukturierte letzte Schliff wird durch Einkneten einer Mattpaste erreicht. Der rotblonde Farbton mit den goldenen Highlights unterstützt den lässigen und unangestrengten Look.

Timeless Chic

Gekürzte Seiten sind ein echter Frisurenklassiker, den Männer schon in den 40er Jahren trugen. Hier bleibt das Haar am Oberkopf länger, zu den Seiten hin wird es wesentlich kürzer, aber mit weichen Übergängen. Am besten betont man diesen Haarschnitt, wenn man das Haar akkurat mit Seitenscheitel trägt.

New Blunt

Beim "Blunt Cut" sorgt die Stufung in der Vorderpartie für Abwechslung. Die Stufung kreiert Volumen und sieht auch in Kombination mit Frisuren wie Pferdeschwänzen und "Buns" durch herausfallende Strähnen lässig aus. Getragen wird die Frisur mit Mittelscheitel. Das Honigblond erinnert an die Sonne.

Summer Lights

Mit luftig leichten Wellen bekommt der Blunt Cut ein neues Gesicht. Dafür mit dem Lockenstab erst sanfte Wellen formen und dann mit den Fingern lockern. Ein mattes Texturspray bringt den gewünschten glamourösen Effekt. Durch die sanfte Gesichtsummantelung in Sonnenblond und die Stufung der Vorderpartie erhält die Frisur viel Struktur und Tiefe.

The Brave

Auch bei den Männern ist der Bowl Cut diesen Sommer angesagt. Die Trendfrisur geht auf die britische Pop-Kultur zurück. Das Haar wird 2021 aber insgesamt länger getragen – der komplette Hinterkopf und die Seiten werden dabei stufig gearbeitet und die gesamte Oberkopfpartie bleibt im Kontrast dazu voll und kompakt. Das bedeutet neben längeren Konturen auch eine ausgeprägte Ponypartie.

British Rebel

Trendgespür beweist man im Sommer 2021 auch mit einem "Slick-Back" im nassen Look. Das längere Deckhaar wird dabei mit einem klassischen Gel nach hinten gekämmt. Dabei sollte man nicht zu akkurat vorgehen, um die Lässigkeit zu erhalten.

Face Framing

"Curtain Bangs" verleihen ihrer Trägerin einen selbstbewussten Ausdruck. Die komplette vordere Kontur wird aufgehellt und in einem sandigen Blondton eingefärbt. Die restlichen Haare bleiben drei Nuancen dunkler, um einen echten Kontrast zu erzielen. Gestylt wird das Haar mit einem Mittelscheitel.

Beach Glam

Die Trendfrisur ist dank der Curtain Bangs extrem facettenreich und lässt sich immer wieder neu stylen – egal ob glatt, wellig oder lockig. Diese Saison am liebsten mit unangestrengten Wellen, die hauptsächlich im vorderen Bereich eingearbeitet werden und die Gesichtszüge leicht umspielen.

Diese Make-up sind im Sommer 2021 im Trend

In Balance

Ein natürliches und frisches Tages-Make-up. Motto bei der Grundierung: "So wenig wie möglich, so viel wie nötig!". Beim Augen-Make-up darf es aber etwas mehr sein. Hier werden drei Apricot-Töne "gelayert" bzw. abgestuft – von hell nach dunkel und von matt nach glänzend. Für einen natürlichen Look werden die Augenbrauen mit einer Spiralbürste und einem farblosen Augenbrauengel geliftet. Die Wimpern werden in Burgundy kräftig getuscht und für den Teint wird ein Rouge in leichtem Apricot aufgetragen. Die Lippen werden ebenfalls mit einem apricotfarbenem Lipgloss in Szene gesetzt.

Stand Out

Mit hart endender Kante wird am oberen Wimpernkranz ein kräftiger Eyeliner mit schwarzem Kajal gezogen. Mit dem gleichen Kajal wird für dieses Abend-Make-up das bewegliche Lid ausgemalt. Anschließend wird die Fläche mit schwarzem Lidschatten fixiert und in der Mitte ein Spotlight in glänzendem Bordeaux aufgetragen. Für einen noch eindrucksvolleren Effekt wird lediglich der obere Wimpernkranz schwarz getuscht. Die Augenbrauen werden mit einem dunklen Augenbrauenpuder aufgefüllt und nach oben gebürstet. Vervollständigt wir das Make-up durch eine Konturierung mit dezentem, dunklerem Puder und Lippen im matten Nude.

Die Macher hinter den Looks

Das Modeteam des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks entwirft zweimal im Jahr die aktuellen Trends der Saison. Die Kollektionen Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter umfassen neben Frisurenideen auch Make-Up-Kreationen. Die Macher hinter den Trendfrisuren des Sommers 2021 heißen Sebahat Yilmaz-Bader, Antonio Weinitschke, Steven Meth und Mattis Baatz.

ew