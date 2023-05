Nur zwei Transporter erhielten "Gold" beim Sicherheitstest Euro NCAP 2023. Die Prüfer stellten fest: In puncto Sicherheit haben viele Transporter noch Nachholbedarf. Deshalb sollen bei ihnen ab 2026 die gleichen Anforderungen wie bei Pkw gelten.

Machen beim Sicherheitstest Euro NCAP die beste Figur: Der Ford Transit und der Fiat Ducato - © Euro NCAP

filter_none WEITERE BEITRÄGE ZU DIESEM ARTIKEL Hyundai Staria: Für den Betriebsalltag zu schade

Der Fiat Ducato und der Ford Transit sind die sichersten Transporter auf dem europäischen Markt. Als einzige der 18 begutachteten Modelle wurden sie beim Sicherheitstest Euro NCAP 2023 mit dem Prädikat "Gold" ausgezeichnet.

Da die Veranstalter ihre Prüfkriterien verschärft haben, bekam kein Transporter mehr das höchste Prädikat "Platin", das im vergangenen Jahr noch an den Ducato vergeben wurde. Auch der Mercedes-Benz Vito rutschte um eine Kategorie nach unten und erhielt nur noch "Silber".

Ab 2026 sollen gleiche Bedingungen gelten wie bei Pkw

Nach dem Euro NCAP 2022 hatte der ADAC kritisiert, dass die Transporter mit der bestmöglichen Sicherheitsausstattung geprüft wurden. Die meisten Handwerksbetriebe fahren aber lieber die weniger teuren Fahrzeuge mit Serienausstattung. Daher warnte der Verkehrsclub, die Ergebnisse könnten Gewerbetreibende in einer falschen Sicherheit wiegen.

Bei der Vorstellung der neuen Prüfergebnisse kündigte Euro NCAP-Generalsekretär Michiel van Ratingen an, dass ab 2026 bezüglich der Fahrerassistenzsysteme an die Transporter die gleichen Anforderungen gestellt würden wie an Pkw. Außerdem sollen bald auch Lkw dem Euro NCAP unterzogen werden. "Ich glaube, das wäre der nächste Meilenstein auf dem Weg zur Vision Zero, also einem Europa ohne verkehrsbedingte Todesfälle", sagte van Ratingen.

Das sind die besten Bewertungen bei den Transportern

Bei der Sicherheitsausstattung haben viele Transporter noch Nachholbedarf. So gibt es Notbrems- oder Spurhalteassistenten nur gegen Aufpreis. Müdigkeitswarner haben hingegen fast alle Fahrzeuge an Bord, etwas weniger als die Hälfte verfügt serienmäßig über einen Tempomat. Die besten Bewertungen nach der Euro NCAP 2023 bei den Transportern: