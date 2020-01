27.01.2020

Fakten über das Coronavirus, die Vogelgrippe und die afrikanische Schweinepest Corona und Co: Angst vor Viren

Das Coronavirus breitet sich in China explosionartig aus. In Deutschland gibt es bisher keine nachgewiesenen Fälle, aber Menschen mit schweren Erkältungssymptomen wenden sich besorgt an Kliniken. Was bisher zum neuen Coronavirus bekannt ist.

Von Barbara Oberst

Jeden Tag zeigen die Nachrichten Bilder aus China, wo sich das Coronavirus rasant schnell ausbreitet. Letzte Meldungen sprechen von 80 Todesfällen und über 2.700 Infizierten (Stand 27.1.2020). Zentrum des Ausbruchs ist die chinesische Provinz Hubei mit der Millionenstadt Wuhan.

Bei den bisher bekannten Formen des Coronavirus zeigten Erkrankte eher milde Erkältungssymptome wie Husten und Schnupfen. Bestimmte Coronaviren, so auch die neu aufgetretene Variante, können aber laut Robert-Koch-Institut (RKI) schwere Infektionen der unteren Atemwege verursachen und zu Lungenentzündungen führen. Zum Tode habe das aktuelle Virus vor allem bei solchen Patienten geführt , die bereits zuvor an schweren Grunderkrankungen litten.

Außerhalb Chinas gibt es bisher rund 50 bestätigte Fälle: in Hongkong, Taiwan, Macao, USA, Thailand, Japan, Südkorea, Vietnam, Singapur, Malaysia, Nepal und Australien. Einziges in Europa betroffenes Land ist bisher Frankreich. In Deutschland gibt es noch keine Fälle. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Gefahr durch das Coronavirus in Deutschland sehr gering sei. "Dennoch ist nicht auszuschließen, dass auch in Deutschland einzelne Fälle von Corona-Erkrankungen auftreten werden", informiert die Bundesregierung. Reisende aus China könnten das Virus einschleppen.

Warnung vor Panikmache wegen Coronavirus

Erste besorgte Anfragen in deutschen Kliniken gibt es bereits, so an der Würzburger Missioklinik. Der Chefarzt der dortigen Tropenmedizin August Stich warnt vor Panikmache. "Wir sind eigentlich ganz gut gerüstet in Deutschland."

Die besorgten Personen seien vor allem Reiserückkehrer. Meistens könne man durch grobe Daten wie Reise- und Inkubationszeit eine Erkrankung mit dem neuen Coronavirus auschließen. Als gefährdet gelten laut RKI Menschen, die innerhalb der letzten 14 Tage vor Erkrankungsbeginn in einem Risikogebiet gewesen sind. Schon während der Inkubationszeit sind Infizierte ansteckend.

Die Quellen und Übertragungswege der Krankheit sind noch nicht eindeutig geklärt. Die Behörden gehen davon aus, dass das Virus erstmals auf einem Gefügel- und Fischmarkt in Wuhan auftrat. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nachweislich möglich, eine spezielle Therapie gegen das neuartige Virus steht derzeit noch nicht zur Verfügung.

Flughäfen vorbereitet

Das RKI als zuständiges Bundesinstitut hat eine Koordinierungsstelle eingerichtet und stellt Informationen zum Coronavirus bereit. Auch die Flughäfen sind nach Angaben der Bundesregierung entsprechend vorbereitet. Detaillierte Informationen zur Krankheit gibt es bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Laut Auswärtigem Amt gelten in einigen Regionen Chinas aufgrund der Seuche starke Reisebeschränkungen, es rät von Reisen in die Provinz Hubei ab. Allgemein sollten Reisepläne nach China, die nicht zwingend nötig seien, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Wer dennoch nach China reisen muss oder bereits vor Ort ist, soll sich in die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes eintragen lassen. Hier geht es zu weiteren Informationen des Auswärtigen Amtes zum Corona-Virus.

Aktuelle Lageberichte gibt es derzeit täglich von der Weltgesundheitsorganisation.

Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus In den Ausbruchsgebieten beziehungsweise bei Reisen dorthin oder nach der Rückkehr von dort empfiehlt das Auswärtige Amt folgende Schutzmaßnahmen: gute Händehygiene mit Wasser und Seife oder alkoholbasierten Händedesinfektionsmitteln

Husten- und Nies-Etikette, das heißt:

beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von anderen Personen halten und sich wegdrehen;

am besten in ein Einwegtaschentuch husten oder niesen und dieses danach direkt entsorgen;

nur zur Not in die Armbeuge husten oder niesen, von anderen Personen weg;

nach dem Husten und Niesen die Hände waschen.

Wer an sich Fieber, Husten oder Atembeschwerden beobachtet, soll frühzeitig zum Arzt gehen und ihm berichten, wenn er kurz zuvor verreist war.

Wer sich in den Ausbruchsgebieten aufhält, sollte auf Empfehlung des Auswärtigen Amtes im öffentlichen Raum Mund- und Naseschutzmasken tragen.

In den Ausbruchsgebieten sollten Reisende Märkte meiden, auf denen lebendige oder tote Tiere gehandelt werden; generell ist der Kontakt mit Tieren, deren Ausscheidungen und Oberflächen, die mit ihnen in Kontakt gekommen sind, zu vermeiden; tierische Lebensmittel sollten gut erhitzt werden; bei der Zubereitung wird strikte Küchenhygiene empfohlen.

Gefährdet die Vogelgrippe auch Menschen?

Auch die Vogelgrippe (aviäre Influenza) ist derzeit wieder auf dem Vormarsch. Wegen der niedrigeren Temperaturen und der höheren Feuchtigkeit im Winter können sich die Viren dieser Influenza-Erkrankung vornehmlich bei Vögeln besser verbreiten. Durch den Vogelzug kommen außerdem mehr Wildvögel an den Rastplätzen zusammen, was eine Ansteckung wahrscheinlicher macht. Bisher wurde dieses Jahr bei einem Wildvogel in Deutschland das H5N8-Virus bestätigt (Stand 27.1.2020).

In Deuschland hat es noch nie einen Übergang dieses Virus auf den Menschen gegeben, wohl aber in Asien und Ägypten, so das Robert-Koch-Institut (RKI). Nach den bisherigen Erfahrungen gehen Mediziner davon aus, dass sich Menschen nur dann anstecken können, wenn sie engen Kontakt mit erkrankten oder verendeten Vögeln oder deren Ausscheidungen und Produkten hatten.

Die Symptome der aviären Influenza beim Menschen ähneln denen der klassischen Grippeinfektion: Nach einer Inkubationszeit von zwei bis zehn Tagen haben die Patienten plötzlich hohes Fieber, Husten und Atemwegsinfekte. In den darauffolgenden fünf bis sieben Tagen entwickeln sie eine schwere Lungenentzündung mit schwerer Atemwegsnot.

Das RKI empfiehlt Menschen, die einen kranken oder verendeten Wildvogel finden, den direkten Kontakt zu vermeiden und sich an die zuständige Veterinärbehörde zu wenden. Wer aus beruflichen Gründen den Kontakt zu Wildvögeln oder infiziertem Geflügel nicht vermeiden kann, solle adäquate Schutzmaßnahmen treffen.

Derzeit schätzt das Friedrich-Löffler-Institut (LFI) die Gefahr der Ausbreitung für Geflügelbestände in Deutschland als mäßig ein, trotz stärkerer Vorkommen in Geflügelbetrieben in Osteuropa (Stand 27.1.2020).

Können sich Menschen an afrikanischer Schweinepest anstecken?

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine Tierseuche, die ausschließlich Haus- und Wildschweine betrifft. Für den Menschen ist sie laut dem FLI ungefährlich. Allerdings können Menschen die Krankheit übertragen.

Tiere stecken sich an der für sie zumeist tödlich verlaufenden Krankheit über direkten Kontakt mit infizierten Tieren, die Aufnahme von Speiseabfällen oder Schweinefleischerzeugnissen beziehungsweise -zubereitungen an, außerdem durch Kontakt zu kontaminierten Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen beispielsweise Jagdausrüstungen, landwirtschaftlich genutzten Geräten und Maschinen oder Kleidung.

Informationen zur afrikanischen Schweinepest bietet das LFI.