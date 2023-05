Das große Interesse an dem Förderprogramm hat die Politik überrascht. Deshalb sollen bis Ende des Jahres zusätzlich 888 Millionen Euro für klimafreundliche Neubauten zur Verfügung stehen. Ohne diese Mittel hätte ein erneuter Förderstopp gedroht.

Von Karin Birk

Die Bundesregierung will die Fördermittel für klimafreundliche Neubauprojekte aufstocken. "Die Neubauförderung wird sehr gut nachgefragt, deshalb habe ich mich für eine Aufstockung eingesetzt", sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD). "Diese haben wir jetzt bekommen, sodass das Programm bis Ende des Jahres gesichert ist", fügte sie mit Blick auf die Unterstützung des Bundesfinanz- und Bundeswirtschaftsministeriums hinzu. Insgesamt soll es 888 Millionen Euro zusätzlich geben, davon 469 Millionen Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds.

Anreiz zum Bauen

Wie Geywitz sagte, leistet die Neubauförderungen einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und zum klimafreundlichen Bauen. Nicht zuletzt würden so Anreize gesetzt, trotz Inflation, erhöhter Zinssätze und Energiepreise in das Bauen zu investieren.

Förderung trotzt strenger Klima-Auflagen stark nachgefragt

Zuvor hatte Finanzstaatssekretär Florian Toncar den Haushaltsausschuss über eine Erhöhung der Förderung in einem Schreiben informiert. Wegen der strengen Vorgaben habe man nicht vorhergesehen, dass die Förderung so stark genutzt werde, hieß es darin weiter. Das zusätzliche Geld sei nötig, weil sonst in den nächsten Wochen ein Förderstopp gedroht hätte.

EH-40 Standard ist das Minimum

Die jetzige Neubauförderung ging zum 1. März 2023 mit einer Summe von 1,1 Milliarden Euro an den Start und besteht aus zwei Programmen. Zum einen aus dem Programm "Klimafreundlicher Neubau". Zinsverbilligte Kredite gibt es darin nur für den Bau oder den Ersterwerb von Immobilien, die mindestens den Standard Effizienzhaus 40 (EH 40) erfüllen. Sprich der Energiebedarf des neuen Hauses darf maximal 40 Prozent des Bedarfes eines Standardhauses entsprechen.

Zum 1. Juni Wohneigentumsförderung für Familien

Zum anderen geht zum 1. Juni 2023 das Programm "Wohneigentumsförderung für Familien" an den Start. Mit ihm sollen Familien mit einem Jahreseinkommen in Höhe von 60.000 Euro (plus 10.000 Euro pro Kind) zinsverbilligte Kredite bekommen. Die genauen Förderkonditionen sollen in Kürze vorgestellt werden.

