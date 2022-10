Die ungemütliche Jahreszeit steht vor der Tür, weshalb sich die Frage nach dem richtigen Outfit bei der Arbeit in Regen und Sturm, Hagel und Schnee stellt. Wer könnte darauf eine bessere Antwort geben als Hersteller von Berufskleidung und Sicherheitsschuhen? Lesen Sie hier, welche Produkte bei Handwerkern zum Schutz gegen mieses Wetter besonders gefragt sind.

Von Sabine Anton-Katzenbach

Angesichts der unterschiedlichen Umgebungseinflüsse im Herbst und Winter ist die Wahl der richtigen Ausstattung auf Baustellen eine Herausforderung. - © Cato Aurtun_Blinck/Helly Hansen

Der Herbst ist für seine Wetter-Kapriolen bekannt. Auf Sonnenschein folgen Windböen, Regen-, Graupel- oder Schneeschauer. Dementsprechend variantenreich ist die Temperatur: zwischen Minus- und zweistelligen Plusgraden ist alles möglich. Gleichzeitig steigt durch Nässe und Glätte auch das Unfallrisiko. Angesichts der unterschiedlichen Umgebungseinflüsse ist die Wahl der richtigen Ausstattung zur Bewältigung des Arbeitsalltags auf Baustellen, im Rohbau und bei Außenarbeiten eine Herausforderung. Experten berichten, welche Workwear und Sicherheitsschuhe in der dunklen Zeit des Jahres im Handwerk besonders beliebt sind.

DBL, Zirndorf

Grundsätzlich kann ein Handwerker bei dem textilen Dienstleister eine breite Auswahl an Jacken und Hosen einschließlich genormter Wetter- und Kälteschutzkleidung mieten. Aktuell sind vor allem Softshelljacken angesagt, denn sie sind leicht, weich und lassen sich gut tragen. Ein weiterer Grund für den Erfolg ist, dass die Jacken auch als Wintervariante und in Damenpassformen angeboten werden. Als unverzichtbar gelten außerdem nach EN 3434 zertifizierte Wetterjacken der DBL-Premiumlinie "meisterhaft", die zusätzlich durch eine einzippbare Fleecejacke ergänzt werden kann. Alle Teile bleiben aufgrund der umfassenden Serviceleistung des Unternehmens stets funk­tionsfähig und sauber gepflegt.

Elten, Uedem

Mit nassem Wetter und glatten Flächen steigt das Unfallrisiko bei Außenarbeiten. Handwerker entscheiden sich daher gerne für Sicherheitsschuhe des Unternehmens, die mit einer Gore-Tex Klimamembran ausgestattet sind oder zumindest über Obermaterial aus Rindleder verfügen. Solche Sicherheitsschuhe sind strapazierfähig und leicht zu reinigen. Durch eine Gore-Tex Membran im Innenfutter wird das Schuhwerk außerdem wasserfest, so dass keine Nässe eindringen kann. Zu den Bestsellern des Unternehmens gehören der "Mason Pro GTX ESD S3" mit einer rutschsicheren Laufsohle aus PU/PU und der "Renzo GTX Mid ESD S3" mit einem modernen Sohlenkonzept namens "Safety-Grip". Dank eines grobstolligen Profils verhindert es ein Wegrutschen auf nassen Untergründen.

Engelbert Strauss, Biebergemünd

Ein klarer Bestseller für kalte Tage ist die sportliche geschnittene Winter-Softshelljacke "e.s.motion 2020". Um eine hohe Bewegungsfreiheit sicherzustellen, kombiniert sie ein flexibles, weiches Softshell-Außenmaterial mit einem ultraleichten, wärmenden Innenfutter. Im Unterarmbereich der Jacke sind Reißverschlüsse eingearbeitet, die für eine flexibel einstellbare Luftzirkulation sorgen. Die in zwölf Farbkombinationen erhältliche Softshelljacke ist außerdem atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht. Sie hat eine individuell einstellbare, abnehmbare Kapuze, funktionale Taschen sowie dezente Reflektoren, die in der dunklen Jahreszeit die Erkennbarkeit erhöhen.

image Hitliste für den idealen Winterdress Für den Hersteller DBL sind in dieser Jahreszeit nach EN 3434 zertifizierte Wetterjacken der Premiumlinie "meisterhaft", die zusätzlich durch eine einzippbare Fleecejacke ergänzt werden können, unverzichtbar. - © DBL

Für den kalten Arbeitsalltag im Handwerk empfiehlt Fristads die Airtech Winterjacke 4410 GTT, deren Airtech-Membran für eine gute Wärmeisolation und Atmungsaktivität sorgt. - © Fristads

Laut Elten entscheiden sich Handwerker bei nassem Wetter gerne für Sicherheitsschuhe, die mit einer Gore-Tex Klimamembran ausgestattet sind. - © Elten

Engel Workwear führte im vergangenen Jahr die "X-treme Winterjacke" ein. Sie ist besonders elastisch, gleichzeitig aber auch wind- und wasserdicht. - © Engel Workwear

Ein Bestseller für kalte Tage von Engelbert Strauss ist die sportliche geschnittene Winter-Softshelljacke "e.s.motion 2020". - © engelbert strauss

Der Beststeller unter den Winterjacken von Helly Hansen ist das "Chelsea Evolution Winter Jacket" gefüttert mit "PrimaLoft Isolation“-Material. - © Cato Aurtun_Blinck/Helly Hansen

Für die kalte Jahreszeit kaufen Handwerker die "Concept"-Jacke der Marke Albatros von ISM. - © ISM

Zu den nachgefragtesten Artikeln des Textilservice-Unternehmens Mewa gehört die Thermoweste aus der Kollektion "Mewa Outdoor". - © MEWA

Bei Würth Modyf macht die wasserabweisende Winter-Softshelljacke aus der "Stretch X Kollektion" bei Handwerkern das Rennen. - © Würth Modyf

Das unter Handwerkern beliebteste Teil für den Winter ist die Wetterschutzjacke "Schutzschild" von Schöffel Pro. - © Schöffel PRO

Engel Workwear, Haderslev

Das dänische Unternehmen hat erst im vergangenen Jahr die "X-treme Winterjacke" eingeführt – und sie wurde gleich ein Renner. Sie zeichnet sich durch einen modernen Look in minimalistischem Design und eine hohe Funktionalität aus: Die Jacke ist besonders elastisch, aber gleichzeitig auch wind- und wasserdicht, was eine Zertifizierung nach der Norm EN 343 (Schutz gegen Regen) bestätigt. Im unteren Saum ist ein Schneefang eingearbeitet. Zum Schutz des Rückens ist die Jacke hinten länger geschnitten. Zu den Ausstattungsdetails gehört unter anderem eine abnehmbare, verstellbare Kapuze sowie eine Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss.

Fristads, Norderstedt

Für den kalten Arbeitsalltag im Handwerk haben sich zwei Workwear-Teile als Topseller erwiesen, die auch gerne in Kombination eingesetzt werden: Die Airtech Winterhose 2698 GTT und die aus derselben Linie stammende Winterjacke 4410 GTT. Beide zeichnen sich durch die Airtech-Membran aus, die für eine gute Wärmeisolation und Atmungsaktivität sorgt. Bei schwerer, schweißtreibender, körperlicher Arbeit ist daher ein Unterkühlen durch Staunässe ausgeschlossen. Außerdem sind Jacke und Hose robust und leicht. Dadurch können sich Gewerke, die auch im Winter im Außenbereich arbeiten, gut und frei bewegen. Ein weiterer Vorteil ist der Preis: Im Vergleich zu anderen Membran-basierten Kollektionen sei die Airtech-Linie bei gleicher Funktionalität günstiger.

Helly Hansen, Oslo

Der Beststeller unter den Winterjacken ist die "Chelsea Evolution Winter Jacket". Die mit "PrimaLoft Isolation"-Material gefütterte Jacke sorgt für eine unvergleichbare Wärme bei kalten Temperaturen, ist aber auch hoch flexibel, sodass Handwerker ihrer Arbeit ohne Bewegungseinschränkungen nachgehen können. Die Jacke hat einen anpassbaren Saum, Ärmelbündchen und Kragen, eine Kapuze und Paspeln in Hi-Vis-Orange. Zum Schutz gegen mechanische Einflüsse ist der Schulterbereich mit Cordura verstärkt. Zusätzlich verfügt sie über ein "Life Pocket" – eine Tasche, die die Laufzeit von elektronischen Geräten bei kalten Temperaturen um bis zu zwei Mal verlängert.

ISM, Lippstadt

Für die kalte Jahreszeit kaufen Handwerker die "Concept"-Jacke der Marke Albatros. Die sportlich geschnittene, mit einem Polyester-Material in der Front und dem Rücken gefütterte Steppjacke wärmt und ist atmungsaktiv. Für zusätzlichen Schutz gegen Wind und Kälte sorgen ein weitenregulierbarer Jackensaum, ein hoch geschlossener Kragen, Kinnschutz und eine Windschutzblende, die dem Frontreißverschluss vorgesetzt ist. Elastische Seiteneinsätze sorgen für einen guten Tragekomfort und hohe Bewegungsfreiheit.

Würth Modyf, Künzelsau

Nachdem sich der Frühherbst verabschiedet hat, macht die wasserabweisende Winter-Softshelljacke aus der "Stretch X Kollektion" bei Handwerkern das Rennen. Sie ist mit dem nachhaltigen Ecodown-Füllmaterial wattiert, ist elastisch, atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht. Um zu gewährleisten, dass sie die Haut bis zu Temperaturen von -5°C vor Erfrierungen schützt, wurde sie zudem nach der Norm EN 14058 (Bekleidung zum Schutz vor kaltem Klima) zertifiziert. Weitere Pluspunkte sind die große Farbauswahl, das sportliche Design und die taschenreiche Ausführung.

Schöffel Pro, Schwabmünchen

Das unter Handwerkern beliebteste Teil für den Winter ist die Wetterschutzjacke "Schutzschild". Dank Venturi Membran, verklebten Nähten und verstellbaren Armbündchen ist die Zwei-Lagen Jacke wasserdicht (Wassersäule von 20.000 mm), höchst atmungsaktiv und hält absolut trocken. Ein hochwertiges Jackenfutter sorgt außerdem für einen angenehmen Tragekomfort und ein besseres Körperklima. Wird es richtig kalt, lässt sich die hoch dehnbare und schnell trocknende Fleecejacke „Einheizer“ zusätzlich in die Wetterschutzjacke integrieren.

Mewa, Wiesbaden

Zu den nachgefragtesten Artikeln des Textilservice-Unternehmens gehört die Thermoweste aus der Kollektion "Mewa Outdoor". Sie ist wind- und wasserabweisend, gleichzeitig aber auch sehr leicht und bequem, denn sie ist sowohl in Damen- als auch einer Herrenausführung erhältlich. Ein besonderer Vorteil ist die Flexibilität der Weste: Sie lässt sich mit verschiedenen Oberteilen kombinieren. Bei spätsommerlichen Temperaturen kann sie über einem T-Shirt oder Polohemd getragen werden, im Winter über einer Fließ- oder Softshelljacke. Ein hoch schließender Kragen schützt dabei vor Zug, Reflexapplikationen erhöhen die Sichtbarkeit.