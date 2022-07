Die Zusatzbeiträge in der Krankenversicherung sollen steigen. Die Beiträge zur Sozialversicherung dürften damit die Marke von 40 Prozent überschreiten. Karl Lauterbach spricht von einem "historischen Defizit" in der Gesetzlichen Krankenversicherung.

Von Karin Birk

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach beziffert das Finanzloch in der Gesetzlichen Krankenversicherung auf 17 Milliarden Euro im kommenden Jahr. - © picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Angesichts der angespannten Finanzlage in der gesetzlichen Krankenversicherung hat Bundesregierung eine Erhöhung der Zusatzbeiträge auf den Weg gebracht. Mit der Reform der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) "müssten alle Beteiligten einen kurzfristigen Beitrag zur kurzfristigen Stabilisierung leisten", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zum Beschluss des GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. So soll auch der durchschnittliche Zusatzbeitrag weiter steigen.

40-Prozent-Marke bei Sozialversicherungen wird überschritten

Im Gespräch sind 0,3 Prozentpunkte auf 1,6 Prozent. Endgültig wird die Erhöhung aber erst durch den Schätzerkreis des GKV-Spitzenverbands im Herbst festgelegt. Denn erst dann können die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben genauer ermittelt werden. Mit dem allgemeinen Beitragssatz in der Krankenversicherung von derzeit 14,6 Prozent könnte der gesamte Beitrag für die Krankenversicherung weiter auf 16,2 Prozent steigen. Die 40-Prozent-Marke bei den Sozialversicherungsbeiträgen würde so im nächsten Jahr überschritten.

Heftige Kritik von den Innungskrankenkassen

Kritik bleibt da nicht aus. "Auch mit dem vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf tragen die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler der GKV weiter einseitig die Belastungen, die sich aus den Leistungsgesetzen der letzten Legislaturperiode und den fehlenden Strukturreformen und gestrichenen Kontrollmöglichkeiten ergeben", kritisierte Jürgen Hohnl, Geschäftsführer des Bundesverbands der Innungskrankenkassen IKK, den Kabinettsbeschluss. Auch werde die Finanzierungslücke mit Buchhaltungstricks - etwa durch die Absenkung von Rücklagen - für 2023 nur kurzfristig geschlossen.

Finanzloch in der GKV könnte noch größer werden

Hintergrund des angekündigten Schrittes ist nach den Worten Lauterbachs ein "historisches Defizit" in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Das Finanzloch belaufe sich auf voraussichtlich 17 Milliarden Euro im kommenden Jahr, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Sollte die wirtschaftliche Lage sich allerdings noch verschlechtern, könnte es noch größer ausfallen. Um dieses Loch zu stopfen, will der Gesundheitsminister neben der Erhöhung des Zusatzbeitrages, die knapp fünf Milliarden Euro in die Kassen spülen soll, noch an weiteren Stellschrauben drehen.

Lauterbach will an vielen Stellschrauben drehen

So soll der jährliche Steuerzuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung von regulär 14,5 Milliarden Euro um zwei Milliarden Euro erhöht werden. Daneben soll die GKV ein Darlehen des Bundes in Höhe von einer Milliarde Euro bekommen. Außerdem sollen Reserven des Gesundheitsfonds und bei den gesetzlichen Krankenkassen das Finanzloch stopfen helfen. Darüber hinaus soll der Herstellerrabatt für patentgeschützte Arzneimittel um fünf Prozentpunkte auf zwölf Prozent erhöht werden.