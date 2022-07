Seit den 60ern gibt es in Deutschland Pinocchio-Eisbecher in italienischen Eisdielen. Ein Autor und ein Fotograf haben für ihr Buch in neun Tagen 125 Eisdielen in allen 16 Bundesländern besucht. Haben sie das perfekte Exemplar gefunden?

Leonhard Hieronymi isst ein Pinocchio-Eis bei einem Interview im Eiscafe Dante in Hamburg. Zusammen mit einem befreundeten Fotografen hat der Autor Eisdielen in allen 16 Bundesländern besucht. - © picture alliance/dpa | Christian Charisius

filter_none WEITERE BEITRÄGE ZU DIESEM ARTIKEL Handwerksberuf Eismacher: Wo Speiseeis noch echte Zutaten hat

Zwei Eiskugeln, eine Eiswaffel als Hut und eine als lange Nase, Schokolinsen für die Augen und jede Menge bunte Streusel: So sieht er aus, der typische Pinocchio-Eisbecher in Deutschland. Bei einer neuntägigen Reise quer durch Deutschland hat der Autor Leonhard Hieronymi zusammen mit dem Fotografen Christian Metzler 125 Eisdielen besucht. Ihr Ziel: So viele Pinocchio-Eisbecher wie möglich zu essen, zu fotografieren und den perfekten Pinocchio zu finden. Herausgekommen ist der Bildband "Mostro – Pinocchio-Eis in Deutschland" (starfruit publications, Fürth).

"Hatten Angst, dass Pinocchio-Eisbecher verschwindet"

"Wir hatten tatsächlich Angst, dass der Pinocchio-Eisbecher langsam verschwindet", sagte Hieronymi (34) der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Im Interview verrät der Autor, was passiert, wenn man täglich mehrere Eisbecher isst und ob er den perfekten Pinocchio-Becher gefunden hat:

Wie kommt man auf so eine verrückte Idee?

Leonhard Hieronymi: Mein Freund Christian hatte in einer Eisdiele in Duisburg ein Pinocchio-Eis bestellt. Das war für ihn ein erschreckender Moment, denn der Eisbecher sah überhaupt nicht aus wie auf der Karte. Das brachte uns auf die Idee, einen Bildband daraus zu machen. Außerdem gab es noch kein Buch über Pinocchio-Eis in Deutschland.

Was passiert, wenn man mehrere Eisbecher pro Tag isst?

Das ist wie Espresso-Trinken. Man bekommt einen Zuckerschock. Die Stimmung ist ein bisschen aufgepeitscht und man bekommt auch leichte Aggressionen. Aber wir standen auch unter Stress: Wir wollten 200 Eisdielen in neun Tagen schaffen. Am Ende sind es immerhin 125 Eisdielen geworden.

Ihr habt 91 Pinocchio-Eisbecher probiert, da nicht in jeder Eisdiele Pinocchio-Eis angeboten wurde. Habt ihr das perfekte Exemplar gefunden?

Wir hatten tatsächlich Angst, dass der Pinocchio-Eisbecher langsam verschwindet. Deshalb waren wir sehr froh, als wir das perfekte Exemplar in der "Gelateria Gioia" in Friolzheim in Baden-Württemberg gefunden haben: Zwei Eiskugeln nebeneinander, die Eiswaffel als lange Nase und Apfelschnitze als Augenbrauen: So muss ein Pinocchio-Eis aussehen!

image Eis-Trends für den Sommer: Die Geheimtipps der Eismacher 30 Grad und gute Laune: Der Sommer ist da – und das macht sich vor allem mit langen Schlangen vor den Eisdielen bemerkbar. Die Lieblinge der Deutschen sind auch in diesem Jahr wieder altbekannte: Vanille, Schoko und Stracciatella. Wer einen besonders intensiven und natürlichen Genuss zu schätzen weiß, dem sei ein Besuch bei handwerklichen Speiseeisherstellern ans Herz gelegt – deren Sorten kommen nämlich ohne Geschmacksverstärker, Farb- und Konservierungsstoffe aus. Die Deutsche Handwerks Zeitung hat bei einigen von ihnen nachgefragt, welche Sorten sich in dieser Saison besonders gut verkaufen – und welche Geschmacksrichtung ihre persönliche Empfehlung für 2022 ist. - © picture alliance / Christopher Neundorf/Kirchner-Me | Christopher Neundorf

Bei Falk Rahn aus Berlin sind vor allem Eissorten mit Stückchen gefragt: Dabei kommen oftmals Kuchen, Kekse oder Schokolade ins Speiseeis – wie hier bei der Sorte Erdnuss mit selbst gebackenem Brownie.



Die mit Abstand beliebteste Sorte bei Vanille & Marille – so heißt die Eisdiele von Rahn – kommt allerdings ohne Stückchen aus. "Dunkle Schokolade" heißt sein Top-Seller. Für diesen verwendet der Speiseeishersteller feinste Schokolade aus Venezuela. "Allein diese Sorte macht zehn Prozent des Umsatzes aus", sagt er. Ein beachtlicher Anteil bei insgesamt 60 Sorten. - © Vanille&Marille

Die Besonderheit bei wirklich handwerklich arbeitenden Speiseeisherstellern wie Falk Rahn: es gibt keine Fertigmischungen. Was bei ihm draufsteht, ist auch tatsächlich drin. Anders als bei vielen nicht-handwerklich arbeitenden Eisdielen. Denn was manch einer nicht weiß: Es gibt keine gesetzliche Vorgabe, die besagt, dass ein Erdbeereis tatsächlich auch aus Erdbeeren bestehen muss. Die Eissorten von Vanille & Marille kommen ohne künstliche Aromen aus, enthalten weniger Luft, dafür aber jede Menge frische Zutaten. Rahn ist sich sicher: Den Unterschied schmecken die Kunden. - © Vanille&Marille

Auch Henrike Weihs stellt ihr Speiseeis noch wirklich handwerklich her. Wenn es im Sommer so richtig heiß ist, verkauft sie täglich zahllose Kugeln der Eissorte Gurke-Melone. Für den richtig fruchtigen Melonengeschmack muss sie beim Einkauf auf den passenden Reifegrad der Melonen achten und manchmal lange suchen. Drei verschiedene Melonensorten kommen hinein. Am beliebtesten – übers ganze Jahr hinweg – ist bei ihr dennoch der Klassiker Schokolade. Bei Lieblingseis heißt sie "edle Schokolade" und es gibt sie auch als vegane Variante. - © Lieblingseis

In der Münchner Eiskonditorei Sarcletti erfreut sich neben den Klassikern Stracciatella, Schoko und Vanille vor allem die Sorte Pistazie mit Meersalz (Bild) großer Beliebtheit. Für den kühlen Genuss an heißen Tagen hat Michael Sarcletti in dieser Saison jedoch noch eine andere Empfehlung in petto: Preiselbeere-Schmand. Der Speiseeishersteller ist überzeugt: seine neueste Sorte hat das Zeug zum Verkaufsschlager. - © Eiskonditorei Ludwig Sarcletti

Sein Lilli-Eis wurde bei der "Gelato World Tour 2017" zu einer der besten Eissorten Deutschlands gewählt. Im darauffolgenden Jahr gelang Manuel Bernardi mit der Sorte "Red King" dasselbe Kunststück nochmal. Die beiden fruchtigen Kreationen legt Bernardi seinen Kunden auch im Sommer 2022 ans Herz. Für das Lilli-Eis verwendet er selbst geerntete Trauben der Weinsorte Uva Isabella. "Red King" besteht aus reinem Granatapfel-Saft, etwas Honig und Zucker. Die Weinreben und Bäume stehen auf dem italienischen Grundstück der Familie Bernardi und werden jeden Herbst von Hand geerntet. Wer die Eissorten probieren möchte, muss hierfür in das Cafe by Rino im schwäbischen Ochsenhausen reisen. Dort erwartet die Gäste gleich noch ein Highlight: ein Eis-Drive-In. - © Cafe by Rino

Im Osten Deutschlands heißt der diesjährige Liebling der Kunden "Grieß-Zimt". Ein Grund für den Erfolg der Geschmacksrichtung: "Unsere Kunden sagen, die Sorte erinnere sie an ihre Kindheit – das ist für uns das beste Kompliment", freut sich Vanessa Bravo von der Eismanufaktur Pau Pau. Ihr Sortiment wechseln Vanessa und Armando Reyes Prado saisonal – dabei versuchen sie auch zu überraschen. Etwa mit Sorten wie Zitrone-Ingwer, Avocado- oder Popcorn-Eis. - © Eismanufaktur Pau Pau

Im hohen Norden Deutschlands verhilft das Eis-Café Petersen Einheimischen und Touristen seit 1965 zur Abkühlung. Diesen Sommer ist "Erdbeere-Joghurt" ein Renner. Neben dieser erfrischenden Kombination geht "Kinder-Cremolino" gut über die Ladentheke. Darin trifft weiße Schokolade auf eine Schoko-Nougat-Waffel-Creme. Wer gerne ungewöhnliche Eis-Kreationen ausprobiert, kommt mit der Sorte "Gold des Orients" auf seine Kosten. Pistazie und Safran verleihen ihr Geschmack und Farbe. - © Eis-Café Petersen

Einen ganz anderen Weg beschreitet das Eis-Café Petersen mit seinen Sahnescheiben. Bei ihnen handelt es sich um die Empfehlung von Inhaber Claus Petersen. Die Schnitten gibt es zum Beispiel in den Variationen "Fürst-Pückler" (Erdbeere, Vanille, Schoko), "Rum-Trüffel" und "Ananas". - © Eis-Café Petersen

Im Eiscafé Benito ist neben Klassikern wie Spaghettieis die Sorte "Crunchy Lotus" besonders gefragt (Foto). Für das Eis wird ein Keks namens Lotus Biscoff verarbeitet, der in Lokalen häufig zum Kaffee gereicht wird. Der Geschmack des Eises erinnert an Spekulatius, sagt Jonathan Vettori. Er leitet die Würzburger Eismanufaktur gemeinsam mit seiner Ehefrau Marilena in vierter Generation. Beide haben den Beruf des Speiseeiskonditoren gelernt. Daneben bietet das Eiscafé Benito schon seit mehr als zehn Jahren veganes Eis an. Das komme so gut an, dass auch immer mehr Nicht-Veganer danach fragen, freut sich Vettori. - © Eiscafé Benito

Zur Person: Leonhard Hieronymi (34) studierte Europäische Literatur und Komparatistik in Mainz sowie Deutsche Literatur in Berlin und Wien. Veröffentlichungen: "Ultraromantik", Berlin 2017; "Babylon Blut Club", Berlin 2017; "Materialien zur Kritik Jodie Fosters", Berlin 2020; "In zwangloser Gesellschaft", Roman, Hamburg 2020.

dpa