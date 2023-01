Angestellte sind in ihrer Freizeit nicht verpflichtet, eine SMS von ihrem Arbeitgeber zu lesen, entschied das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein in einem aktuellen Urteil. Ein Arbeitgeber hatte versucht, seinen Arbeitnehmer nach Feierabend über eine Änderung des Dienstplans zu informieren.

Von Gastautor Jens Klarmann

Ein Mitarbeiter ist nicht verpflichtet, in seiner Freizeit Mitteilungen seines Arbeitgebers zu lesen, so das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein. - © Julien Eichinger - stock.adobe.com

In dem konkreten Fall hatte ein angestellter Notfallsanitäter gegen seinen Arbeitgeber geklagt, der in seiner Freizeit eine E-Mail und eine SMS seines Arbeitgebers über die Änderung des Dienstplans nicht zur Kenntnis genommen hatte und dem deswegen unentschuldigtes Fernbleiben vom Dienst vorgeworfen sowie eine Abmahnung erteilt wurde.

Das sah das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (LAG Schleswig-Holstein vom 27.09.2022, Az. 1 Sa 39 öD/22) anders.

Mit der Änderung des Dienstplans eines Mitarbeiters übe der Arbeitgeber diesem gegenüber sein Direktionsrecht aus. Diese Änderung muss dem Mitarbeiter zugehen, da es sich bei der Ausübung des Direktionsrechts um eine empfangsbedürftige Gestaltungserklärung handelt.

Ein Mitarbeiter sei nicht verpflichtet, sich in seiner Freizeit zu erkundigen, ob sein Dienstplan geändert worden ist. Er sei auch nicht verpflichtet, eine Mitteilung des Arbeitgebers - etwa per Telefon - entgegenzunehmen oder eine SMS zu lesen. Nimmt er eine Information über eine Dienstplanänderung nicht zur Kenntnis, geht ihm diese erst bei Dienstbeginn zu.

Recht auf Unerreichbarkeit

In seiner Freizeit stehe dem Angestellten ein Recht auf Unerreichbarkeit zu. Freizeit zeichne sich gerade dadurch aus, dass Arbeitnehmer/innen in diesem Zeitraum den Arbeitgeber nicht zur Verfügung stehen müssen und selbstbestimmt entscheiden können, wie und wo sie diese Freizeit verbringen. In dieser Zeit müssen sie gerade nicht fremdnützig tätig sein und sind nicht Bestandteil einer fremdbestimmten arbeitsrechtlichen Organisationseinheit und fungieren nicht als Arbeitskraft. Es gehört zu den vornehmsten Persönlichkeitsrechten, dass ein Mensch selbst entscheidet, für wen er oder sie in dieser Zeit erreichbar sein will oder nicht, so auch das LAG Thüringen (Urteil vom 16.05.2018, Az. 6 Sa 442/17).

Der Einschätzung, dass das Lesen einer SMS zur Arbeitszeit des Klägers zu rechnen ist, steht der zeitlich minimale Aufwand, der mit dem Aufrufen und Lesen einer SMS verbunden ist, nicht entgegen. Arbeit werde nicht deswegen zur Freizeit, weil sie nur in zeitlich ganz geringfügigem Umfang anfällt. Das Recht auf Nichterreichbarkeit diene neben der Gewährleistung des Gesundheitsschutzes des Arbeitnehmers durch Gewährleistung ausreichender Ruhezeiten (§ 5 Abs. 1 ArbZG) auch dem Persönlichkeitsschutz (LAG Thüringen). Es ist also auch dann zu beachten, wenn – wie hier – die Ruhezeit nach § 5 Abs. 1 Arbeitszeitgesetz durch die Arbeitsaufnahme nicht unterbrochen wird, weil diese zum Zeitpunkt der Dienstplanänderung bereits abgelaufen war.