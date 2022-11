Ampel will Hürden für Zuzug von Arbeitskräften senken

Die Bundesregierung will die Fachkräfteeinwanderung erhöhen. Dafür plant sie, die Westbalkan-Regelung zu entfristen. Fachkräfte sollen zudem fachfremd arbeiten dürfen.

Von Karin Birk

Die Bundesregierung will die Fachkräfteeinwanderung vereinfachen. Die Baubranche befürwortet das. - © Sigtrix - stock.adobe.com

Arbeitssuchende aus dem Ausland sollen angesichts des wachsenden Arbeitskräftemangels leichter rechtmäßig nach Deutschland kommen können. Die vorliegenden Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung zielten auf eine "bedarfsgerechte Öffnung des Arbeitsmarktes für ausländische Fach- und Arbeitskräfte", hieß es aus Regierungskreisen. Dabei solle die Fachkräfteeinwanderung künftig auf drei Säulen basieren: Fachkräfte, Berufserfahrene und Arbeitskräfte mit Potenzial. Die Eckpunkte sollen am 30. November im Kabinett beschlossen werden.

Handwerk braucht Zuwanderung

Das Handwerk fordert seit langem Verbesserungen bei der Zuwanderung. "Die Baubranche hofft sehr, dass die Bundesregierung konsequent die Zuwanderung erleichtert", sagte etwa Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, im Vorfeld des Kabinettsbeschlusses. Auch ungelernte Arbeitskräfte müssten es leichter haben, in Deutschland zu arbeiten, fügte er hinzu. Deutschland stehe vor immensen Bauaufgaben, die ohne ausländische Fachkräfte nicht zu schaffen seien.

Westbalkan-Regelung soll entfristet und erhöht werden

Wie es aus Regierungskreisen vorab hieß, sollen die drei Säulen der Einwanderung noch flankiert werden, indem man "bei akutem Arbeitskräftemangel in Bereichen ohne spezielle Qualifikationsanforderung einen neuen, kontingentierten Weg in kurzzeitige Beschäftigung" öffnen werde. Wer über diesen Weg komme, solle durch Tarifverträge und eine Sozialversicherungspflicht vor Lohndumping geschützt werden. "Zudem werden wir die Westbalkanregelung entfristen, das Kontingent mindestens deutlich erhöhen und eine Ausweitung auf weitere Länder anstreben", hieß es weiter.

Fachkräfte sollen auch fachfremd arbeiten dürfen

Mit Blick auf die Deckung des Fachkräftebedarfs soll die "Fachkräftesäule" das "zentrale Element der Einwanderung" bleiben, heißt es weiter. Sie umfasse wie bisher die nationale Aufenthaltserlaubnis für ausländische Fachkräfte mit einem deutschen oder in Deutschland anerkannten Abschluss. Anders als bisher sollen Fachkräfte aber künftig jede qualifizierte Beschäftigung ausüben dürfen. "Eine als Kauffrau für Büromanagement anerkannte Fachkraft kann auch im Bereich Logistik als Fachkraft beschäftigt werden", hieß es.

Mehr Erleichterungen für Berufserfahrene

Erleichtert werden soll auch die Einwanderung von Fachkräften mit Berufserfahrung (zweite Säule). Dies gelte etwa für Angehörige aus Drittstaaten, die auf mindestens zwei Jahre Berufserfahrung und über einen in ihrem Herkunftsland staatlich anerkannten mindestens zweijährigen Berufsabschluss verfügen. Bei ihnen werde künftig in "nichtreglementierten Berufen" darauf verzichtet, dass ihr Abschluss in Deutschland formal anerkannt sein muss.

Neu: Chancenkarte zur Arbeitssuche

Wie es aus Regierungskreisen weiter hieß, soll auch die Einwanderung von Arbeitssuchenden ohne deutschen Arbeitsvertrag ermöglicht werden. Dazu soll es eine "Chancenkarte zur Arbeitssuche" geben. Sie werde auf einem Punktesystem beruhen. "Zu den Auswahlkriterien können Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug und Alter gehören", heißt es. Eine solche Karte werde die mitunter schwierige Suche nach einem Arbeitsplatz aus dem Ausland deutlich erleichtern. Auch solle geprüft werden, wie die Einwanderung zur Ausbildungsplatzsuche erleichtert werden könne. Daneben soll die Sprachförderung im In- und Ausland weiter ausgebaut werden.