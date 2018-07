20.07.2018

Schrittweiser Renteneintritt Altersteilzeit: Das gilt für Arbeitnehmer

Schon mit 63, mit 65 oder gar erst im Alter von 67? Für den Renteneintritt haben Arbeitnehmer mittlerweile einige Optionen mit verschieden großen Vor- und Nachteilen. Eine Form des schrittweisen Übergangs in den Ruhestand bietet die Altersteilzeit. Für wen sie wann und wie möglich wird.

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Früher in die Rente

Statt komplett frühzeitig in den Ruhestand zu gehen, haben Arbeitnehmer die Möglichkeit, im Alter weniger zu arbeiten. Sie können in ihren letzten Berufsjahren Stunden reduzieren und in Altersteilzeit gehen.

Grundsätzlich kann fast jeder Arbeitnehmer Stunden reduzieren. Dies in den letzten Berufsjahren vor der Rente einzuplanen und die sogenannte Altersteilzeit zu nutzen, hat jedoch einen besonderen Charme: Ältere Beschäftigte arbeiten weniger Stunden, der Arbeitgeber stockt das reduzierte Entgelt auf. Im öffentlichen Dienst ist das Modell nicht selten, aber auch in anderen Unternehmen gibt es verschiedene Variationen der Altersteilzeit. Das Altersteilzeitgesetz regelt die Voraussetzungen dafür, in den letzten Berufsjahren reduzierte Stunden zu arbeiten.

Kein Rechtsanspruch auf Altersteilzeit

Wenn es keinen Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung gibt, in der sie geregelt ist, besteht für Arbeitnehmer allerdings kein rechtlicher Anspruch auf Altersteilzeit – sie können im Streitfall nicht darauf bestehen oder die Altersteilzeit gar einklagen. Sie ist eine freiwillige Sache des Arbeitgebers. Eine finanzielle Förderung der Bundesagentur für Arbeit gibt es derzeit nicht mehr.

Für die Möglichkeit der Altersteilzeit müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein, erklärt Manuela Budewell, Sprecherin der Deutschen Rentenversicherung Bund. "Arbeitnehmer müssen das 55. Lebensjahr vollendet haben und innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeit mindestens 1.080 Kalendertage versicherungspflichtig beschäftigt gewesen sein." Sobald ein Arbeitnehmer darüber nachdenkt, Altersteilzeit zu nutzen, sollte er das das Gespräch mit dem Arbeitgeber über die reduzierte Stundenzahl suchen, damit alles gut geplant werden kann.

Wichtig ist, sich früh Gedanken über den Ruhestand zu machen, raten die Experten. "Mit Mitte 50 sollte man sich überlegen, ob man bis zum regulären Rentenbeginn arbeiten will und eine Bestandsaufnahme seiner Finanzen machen", rät Budewell. Dazu sollten Beschäftigte sich mit der Rentenversicherung in Verbindung setzen. Mit allen Fakten sollten Arbeitnehmer sich in Ruhe überlegen, ob eine Altersteilzeit das richtige Modell ist und die finanziellen Einbußen zu verkraften sind. "Bei mancher Rechnung macht das kaum etwas aus, für andere ist eine Altersteilzeit nicht finanzierbar", sagt Budewell.

Altersteilzeit: Verschiedene Modelle

Für die Altersteilzeit gibt es verschiedene Möglichkeiten: Das Blockmodell ist eine Variante, bei dem der Arbeitnehmer eine gewisse Zeit volle Stunden zum halben Lohn arbeitet. Der Lohn wird dabei vom Arbeitgeber um mindestens 20 Prozent aufgestockt, so schreibt es der Gesetzgeber vor (Paragraf 3 Altersteilzeitgesetz). Zusätzlich muss er für die Arbeitnehmer neben der Entgeltaufstockung auch zusätzliche Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlen. "Die Höhe der zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträge errechnet sich aus 80 Prozent des Regelarbeitsentgelts", erklärt Manuela Budewell.

Manche Tarifverträge oder Vereinbarungen sehen sogar eine höhere Aufstockung vor. In der Freistellungsphase, die sich direkt daran anschließt, arbeitet er gar nicht mehr, bekommt aber weiterhin den reduzierten Lohn. Andere Modelle sind die Halbtagsbeschäftigung, oder Arbeit und Freistellung im Wechsel.

Für viele rechnet sich das, insbesondere wenn sie bis zum Beginn einer ungekürzten Altersrente formell angestellt sind. Denn beispielsweise die Beiträge zur Rentenversicherung werden während der gesamten Zeit gezahlt, auch während der Freistellungsphase, in der der Arbeitnehmer nicht mehr arbeitet. Über den frühestmöglichen Rentenbeginn mit bzw. ohne Abzüge informiert die Rentenversicherung. jtw/dpa