17.07.2017

Neues Schornsteinfeger-Handwerksgesetz Schornsteinfeger: Nach dem Wegfall des Monopols wird nachgebessert

Die Marktöffnung im Jahr 2013 war für das Schornsteinfegerhandwerk ein starker Einschnitt. Zwar hatte dies bis heute kaum negative Folgen, dennoch freut sich die Branche, dass das Gesetz nun nochmals geändert wird.

Von Jana Tashina Wörrle

Vor dem Jahr 2013 war alles anders: Damals bekamen Schornsteinfeger von der Vergabebehörde – etwa dem Regierungspräsidium oder dem Landratsamt – einen Kehrbezirk zugeteilt und behielten diesen bis zur Rente. Ihr Arbeitsfeld war klar umrissen, die Zuständigkeiten verteilt und ein Wettbewerb bei den sogenannten hoheitlichen Aufgaben quasi nicht vorhanden. Dann fiel das Monopol.

Seitdem müssen sich Schornsteinfeger auf den Posten des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers (bBSF) bewerben und an einem EU-weiten Ausschreibungsverfahren teilnehmen. Alle Aufgaben, die nicht zu den hoheitlichen Tätigkeiten gehören, dürfen nun auch freie Schornsteinfeger ausüben. Seit dem Wegfall des Monopols hat sich die Zahl der Betriebe erhöht. Der Markt ist in Bewegung gekommen, doch der befürchtete Preiskampf ist bis heute ausgeblieben. Zwar holten sich Hauseigentümer und Wohnungsunternehmen vermehrt Angebote ein, die Preise sind durch den verstärkten Wettbewerb aber nicht gesunken.

Schornsteinfeger-Handwerksgesetz: Das ändert sich

Das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, das genau diese Marktöffnung im Jahr 2013 ermöglicht hat, ist nun jedoch wieder Thema der Politik geworden. Es musste nachgebessert werden, denn noch an einigen Stellen zeigte sich in der Praxis Regelungsbedarf. "Wenn das neue Schornsteinfeger-Handwerksgesetz kommt, haben wir endlich Rechtssicherheit", erklärt dazu Alexis Gula, Sprecher des Bundesverbands der Schornsteinfeger. Da der Bundesrat das Gesetz bereits beschlossen hat, rechnet er damit, dass es noch in diesem Sommer – "voraussichtlich im September" – in Kraft treten wird.

Die wichtigste Änderung bzw. Lücke, die dabei geschlossen wird, betrifft eine Regelung, die gleich mehrere Handwerksgewerke interessieren dürfte. So dürfen Schornsteinfeger neben ihren klassischen Aufgaben der Feuerstättenschau und der Wartungsarbeiten an Heizungen offiziell auch als Installateure tätig werden und Kaminöfen aufstellen und Abgasanlagen einbauen – quasi als Konkurrenz zum SHK-Handwerk oder den Ofenbauern. Künftig dürfen sie allerdings die Feuerungsanlagen, die sie installiert haben, nicht selbst prüfen und abnehmen. Damit beauftragt die Vergabebehörde den Stellvertreter des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers.

Was nach einem Mehraufwand für die Praxis klingt, begrüßt der Schornsteinfegerverband aber deutlich. "Es geht um Neutralität, die wir so unter Beweis stellen können", betont Gula und ergänzt: "Wir wollen ein gutes Miteinander mit den anderen Gewerken und mit dieser Klarstellung im Gesetz zeigen wir das."

Zweijährige Sperrfrist nach Übernahme eines neuen Kehrbezirks

Eine weitere zentrale Neuerung im Gesetz ist eine zweijährige Sperrfrist, wenn ein Schornsteinfeger in einem Kehrbezirk die hoheitlichen Aufgaben neu übernimmt. Alle sieben Jahre wird ein Bezirk neu vergeben und mit der Sperrfrist kann sich ein Schornsteinfeger erst danach wieder neu auf einen anderen Bezirk bewerben. "Wir wollen kein Bezirks-Hoppin", sagt Alexis Gula – stattdessen aber eine gewisse Kontinuität für die Kunden und auch für das Verfahren selbst. So sei es dann, wenn Schornsteinfeger längere Zeit im selben Bezirk bleiben, auch einfacher möglich, dass die Vergabebehörde gleich mehrere Kehrbezirke als Sammelausschreibung neu vergeben.

So steigt auch die Auswahl für die Schornsteinfeger, denn diese geben mit ihrer Bewerbung auch eine Prioritätenliste ab für die Bezirke, in denen sie die Aufgaben übernehmen wollen. Am Ende entscheidet die Kommune über die Vergabe nach einem Punktesystem. Dieses richtet sich nach der Qualifikation der Schornsteinfeger. So gibt etwa eine Meisterprüfung Punkte und bestimmte Weiterbildungen.

Neue Aufgaben für das Schornsteinfegerhandwerk

Das neue Schornsteinfeger-Handwerksgesetz hat diesmal nicht den Ansatz, den Wettbewerb zuzulassen, denn dieser hat sich nach Angaben des Verbandssprechers gut etabliert – unter anderem, weil das Schornsteinfegerhandwerk in den vergangenen Jahren auch immer mehr neue Aufgabenfelder für sich erschließen konnte. So ist die Energiewende auch in diesem Gewerk ein großes Thema. Viele Betriebe verfügten über einen Gebäudeenergieberater und stellen Energieausweise aus. Die Aufgaben des Bezirksschornsteinfegers wie die Feuerstättenschau oder Bauabnahmen machen etwa 40 bis 50 Prozent des Geschäftes aus.

Dass die Betriebe gut zu tun haben, zeigt sich auch in Zahlen: Seitdem diese über ihren angestammten Kehrbezirk hinaus Schornsteine reinigen, Heizanlagen messen oder auch Energieausweise ausstellen dürfen ist deren Anzahl auf rund 7.700 Betriebe mit insgesamt 25.000 Beschäftigten angewachsen. Im vergangenen Jahr hatte das Schornsteinfegerhandwerk insgesamt 2.200 Lehrlinge. Damit blieb die Zahl – anders als in anderen Gewerken – stabil. Seit dem Jahr 2012, als noch ein Monopol für die Arbeiten des Bezirksschornsteinfegers bestand, ist die Gesamtzahl der Betriebe zwar nur leicht um rund zwei gewachsen, aber dafür sind nun etwa 200 Betriebe entstanden, die rein als freie Schornsteinfeger arbeiten. Die Zahl der Lehrlinge ist um 20 Prozent gestiegen. Die Schornsteinfeger der Landesinnungen betreuen gemeinsam rund 30 Millionen deutsche Haushalte.