14.12.2016

Bundesrat berät über neue Umtauschfrist für Führerscheine Wann der Führerschein umgetauscht werden muss

Autofahrer aufgepasst: Zum 19. Januar 2013 wurden neue EU-Führerscheine eingeführt, die nach 15 Jahren auslaufen. Das Verfallsdatum für alle anderen Führerscheine soll vorgezogen werden. Der Bundsrat will am Freitag darüber entscheiden, wer wann seinen Führerschein umtauschen muss.

Alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar ausgestellt wurden, sind noch bis 2033 gültig.

Am Freitag, 16. Dezember 2016, wird der Bundesrat über neue Verfallsdaten für den Führerschein entscheiden. Geplant war dies bereits am 8 Juli 2016. Damals wurde der Tagesordnungspunkt 41 zur EU-Führerscheinrichtlinie wieder abgesetzt. Die Verordnung enthält eine Vielzahl von Änderungen, unter anderem zur Abgrenzung der Fahrerlaubnisklassen für kleinere Lkw und Mini-Busse, zu Auflagen für Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen z.B. durch Herz- und Gefäßkrankheiten, Anforderungen an die Begleitperson für Fahranfänger ab 17 Jahren und diverse Verfahrensvorschriften für die Führerscheinbehörden. Auf Wunsch des Bundeslandes Brandenburg wird die Vorlage nun in der kommenden Sitzungen behandelt.

Die Verordnung sieht auch neue Verfallsdaten für Führerscheine vor. Führerscheine, die ab dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, gelten nur noch 15 Jahre. Der Schein wird umgetauscht, damit das Bild möglichst aktuell ist. Zusätzliche regelmäßige ärztliche Untersuchungen oder sonstige Prüfungen sind damit nicht verbunden. Alle bis dahin ausgestellten Fahrerlaubnisse sollten eigentlich noch bis zum Jahr 2033 ihre Gültigkeit behalten. Doch eine Empfehlung des Verkehrsausschusses der Länderkammer sieht vor, das Verfallsdatum gestaffelt vorziehen - fast alle Lizenzen müssten früher umgetauscht werden als bislang geplant.

Damit sollen die Behörden entlastet werden. Mit der Neuregelung würde sichergestellt, dass die Behörden die Kapazitäten schaffen könnten, um künftige Anträge zu bewältigen. Außerdem möchte die Bundesregierung damit die Vorgaben der 3. EU-Führerscheinrichtlinie vollständig umsetzen. Die bislang noch gültigen Führerscheine (egal, ob grau, rosa oder Plastik) werden dann früher ungültig.

Welche Zeiträume sind für den Umtausche der Führerscheine geplant?

Wer wann genau seinen Führerschein umtauschen muss, steht noch nicht genau fest. Im Juli wurde die folgende Staffelung vorgeschlagen.

In diesen Zeiträumen sollen die Führerscheine umgetauscht werden:

Geburtsjahr vor 1953: Umtausch bis 19.01.2033

Geburtsjahr 1953 bis 1958: Umtausch bis 19.02. 2021

Geburtsjahr 1959 bis 1964: Umtausch bis 19.01.2022

1965 bis 1970: Umtausch bis 19.01.2023

1971 oder später: Umtausch bis 19.01.2024

1999 bis 2000: Umtausch bis 19.01.2025

2001 bis 2002: Umtausch bis 19.01.2026

2003 bis 2004: Umtausch bis 19.01.2027

2005 bis 2006: Umtausch bis 19.01.2028

2007 bis 2008: Umtausch bis 19.02.2029

2009: Umtausch bis 19.01.2030

2010: Umtausch bis 19.02.2031

2011: Umtausch bis 19.01.2032

2012 bis 18.01.2013: Umtausch bis 19.01.2033

In der Empfehlung des Verkehrsausschusses im Bundesrat heißt es, dass Personen mit Geburtsjahrgang vor 1953 vom vorgezogenen Umtausch ausgenommen sind. Damit soll ihnen erspart werden, ihren Führerschein um-tauschen zu müssen, obwohl altersbedingt nicht sicher ist, ob sie nach dem Stichtag des 19. Januar 2033 von ihrer Fahrerlaubnis Gebrauch machen möchten und dafür einen weiter gültigen Führerschein benötigen.

Warum wurde der neue Führerschein 2013 eingeführt?

Führerschein-Tourismus soll erschwert werden

Der neue Führerschein im Scheckkartenformat ist die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Zum einen soll durch den Umtausch Führerscheinfälschern das Handwerk gelegt werden.

Zum anderen ist es Ziel der Neuregelung, ein EU-weites Fahrerlaubnisregister zu errichten, um so den sogenannten Führerschein-Tourismus zu erschweren.

Scheckkarte bei internationalem Führerschein nötig

Unerlässlich ist der Umtausch jedoch, wenn wegen einer Fernreise ein internationaler Führerschein erforderlich ist. Dieser kann nur für Inhaber eines neuen Scheckkartenführerscheins ausgestellt werden. Internationale Führerscheine werden etwa in den USA benötigt. In den EU-Staaten ist der zusätzliche internationale Führerschein nicht nötig.

Nach der EU-Führerscheinrichtlinie müssen sämtliche bisher geltenden Führerschein-Dokumente, also auch DDR-Führerscheine, in den anderen EU-Staaten und den EWR-Staaten anerkannt werden. Darauf weist der ADAC hin. Es darf weder die neue Führerschein-Plastikkarte noch eine Übersetzung oder gar zusätzlich ein internationaler Führerschein verlangt werden.

Wer schon jetzt ein neues Dokument im Scheckkartenformat haben möchte, hat keinen großen Aufwand: Die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 24 Euro bei der ausstellenden Behörde einzahlen sowie den alten Führerschein und ein neues Foto vorlegen. dhz